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Сильное землетрясение произошло в Азербайджане - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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Сильное землетрясение произошло в Азербайджане
Сильное землетрясение произошло в Азербайджане - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Сильное землетрясение произошло в Азербайджане
Сильное землетрясение произошло в Азербайджане. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при национальной академии наук. РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T08:44
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землетрясение
азербайджан
происшествия
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Сильное землетрясение произошло в Азербайджане. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при национальной академии наук.В свою очередь Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщает, что магнитуда землетрясения составила 5,4. Толчки произошли в 60 км к северу от города Сумгаита и в 41 км к северо-востоку от населенного пункта Килязи, где проходит железная дорога.Местные СМИ со ссылкой на МЧС Азербайджана сообщают, что информации о пострадавших или разрушениях на настоящий момент нет.4 декабря землетрясение магнитудой 5,2 произошло недалеко от Стамбула. 18 ноября землетрясение мощностью 6.8 баллов было зафиксировано на Филиппинах. Погибли люди.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции снова произошло землетрясениеМощное землетрясение на границе Турции и Сирии – что известноВ Греции произошло мощное землетрясение
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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землетрясение, азербайджан, происшествия, новости, в мире
Сильное землетрясение произошло в Азербайджане

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Азербайджане

08:44 07.12.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Сильное землетрясение произошло в Азербайджане. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при национальной академии наук.
По информации сейсмологов, магнитуда землетрясения 5,6, глубина 68 км. Произошло оно в 08.16 по местному времени. Эпицентр находился в Каспийском море. Толчки ощущались в Баку.
В свою очередь Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщает, что магнитуда землетрясения составила 5,4. Толчки произошли в 60 км к северу от города Сумгаита и в 41 км к северо-востоку от населенного пункта Килязи, где проходит железная дорога.
Местные СМИ со ссылкой на МЧС Азербайджана сообщают, что информации о пострадавших или разрушениях на настоящий момент нет.
4 декабря землетрясение магнитудой 5,2 произошло недалеко от Стамбула. 18 ноября землетрясение мощностью 6.8 баллов было зафиксировано на Филиппинах. Погибли люди.
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