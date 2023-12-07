https://crimea.ria.ru/20231207/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-azerbaydzhane-1133359897.html

Сильное землетрясение произошло в Азербайджане

Сильное землетрясение произошло в Азербайджане - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Сильное землетрясение произошло в Азербайджане

Сильное землетрясение произошло в Азербайджане. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при национальной академии наук. РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T08:44

2023-12-07T08:44

2023-12-07T08:44

землетрясение

азербайджан

происшествия

новости

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Сильное землетрясение произошло в Азербайджане. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при национальной академии наук.В свою очередь Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщает, что магнитуда землетрясения составила 5,4. Толчки произошли в 60 км к северу от города Сумгаита и в 41 км к северо-востоку от населенного пункта Килязи, где проходит железная дорога.Местные СМИ со ссылкой на МЧС Азербайджана сообщают, что информации о пострадавших или разрушениях на настоящий момент нет.4 декабря землетрясение магнитудой 5,2 произошло недалеко от Стамбула. 18 ноября землетрясение мощностью 6.8 баллов было зафиксировано на Филиппинах. Погибли люди.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции снова произошло землетрясениеМощное землетрясение на границе Турции и Сирии – что известноВ Греции произошло мощное землетрясение

азербайджан

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, азербайджан, происшествия, новости, в мире