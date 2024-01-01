https://crimea.ria.ru/20240101/tri-zemletryaseniya-proizoshli-v-turtsii-v-novogodniy-vecher-1133940300.html

Три землетрясения произошли в Турции в новогодний вечер

Три землетрясения произошли в Турции в новогодний вечер - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Три землетрясения произошли в Турции в новогодний вечер

Три землетрясения магнитудой до 4,5 произошли на юго-востоке Турции. Об этом со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и... РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T09:54

2024-01-01T09:54

2024-01-01T09:54

землетрясение

турция

в мире

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сейсмология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Три землетрясения магнитудой до 4,5 произошли на юго-востоке Турции. Об этом со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и местные власти сообщает РИА Новости.Первые подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы вечером 31 декабря в турецкой провинции Хаккари. Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров. В течение получаса после первого произошли еще два землетрясения. Одно из них магнитудой 3,5, следующее - магнитудой 4,5. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Как сообщалось, в середине декабря произошло мощное землетрясение в Китае, в результате которого погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены оказались некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Китае – более 100 погибшихСерия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

https://crimea.ria.ru/20231231/potryasayuschiy-prazdnik-novyy-god-na-kamchatke-nachalsya-s-zemletryaseniya-1133935721.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, турция, в мире, новый год 2024, происшествия, новости, сейсмология