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Три землетрясения произошли в Турции в новогодний вечер - РИА Новости Крым, 01.01.2024
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Три землетрясения произошли в Турции в новогодний вечер
Три землетрясения произошли в Турции в новогодний вечер - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Три землетрясения произошли в Турции в новогодний вечер
Три землетрясения магнитудой до 4,5 произошли на юго-востоке Турции. Об этом со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T09:54
2024-01-01T09:54
землетрясение
турция
в мире
новый год 2024
происшествия
новости
сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Три землетрясения магнитудой до 4,5 произошли на юго-востоке Турции. Об этом со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и местные власти сообщает РИА Новости.Первые подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы вечером 31 декабря в турецкой провинции Хаккари. Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров. В течение получаса после первого произошли еще два землетрясения. Одно из них магнитудой 3,5, следующее - магнитудой 4,5. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Как сообщалось, в середине декабря произошло мощное землетрясение в Китае, в результате которого погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены оказались некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Китае – более 100 погибшихСерия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
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землетрясение, турция, в мире, новый год 2024, происшествия, новости, сейсмология
Три землетрясения произошли в Турции в новогодний вечер

На юго-востоке Турции произошли три землетрясения магнитудой до 4,5

09:54 01.01.2024
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Три землетрясения магнитудой до 4,5 произошли на юго-востоке Турции. Об этом со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и местные власти сообщает РИА Новости.
Первые подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы вечером 31 декабря в турецкой провинции Хаккари. Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.
В течение получаса после первого произошли еще два землетрясения. Одно из них магнитудой 3,5, следующее - магнитудой 4,5. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Как сообщалось, в середине декабря произошло мощное землетрясение в Китае, в результате которого погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены оказались некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.
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