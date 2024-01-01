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Удар стихии в Японии: 29 землетрясений и цунами на крупнейшей в мире АЭС

Удар стихии в Японии: 29 землетрясений и цунами на крупнейшей в мире АЭС - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Удар стихии в Японии: 29 землетрясений и цунами на крупнейшей в мире АЭС

Первый день года принес Японии серию мощных подземных толчков, магнитуда самого сильного из них составила, по оценкам ученых, 7,6. Только за час произошло 9... РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T12:45

2024-01-01T12:45

2024-01-01T12:53

япония

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Первый день года принес Японии серию мощных подземных толчков, магнитуда самого сильного из них составила, по оценкам ученых, 7,6. Только за час произошло 9 толчков, самый слабый из которых оценен в 4,3. К концу второго часа число землетрясений выросло до 29.Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами.Также угроза цунами была объявлена и на Сахалине, во Владивостоке и Находке.Около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки- Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра, сообщил оператор станции компания ТЕРСО. Как сообщает телеканал NHK, компания уточняет состояние станции.По данным комитета по мерам безопасности префектуры Фукуи, нештатных ситуаций на атомных объектах не зафиксировано.Более 100 зданий получили повреждения после серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава, есть сообщения о возгораниях и пострадавших, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные местных администраций.Крупный пожар возник в городе Вадзима японской префектуры Исикава после серии мощных землетрясений, сообщают местные СМИ.В частности, по данным агентства Киодо, в тушении возгорания задействованы несколько пожарных расчетов.Специалисты Главного метеорологического агентства Японии в ходе экстренной пресс-конференции предупредили о возможности повторных подземных толчков силой до 7 баллов в течение примерно недели после произошедшей в понедельник серии мощных землетрясений.Накануне, в новогодние вечер и ночь произошли землетрясения в Турции и на Камчатке.Как сообщалось, в середине декабря произошло мощное землетрясение в Китае, в результате которого погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены оказались некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Китае – более 100 погибшихСерия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, цунами, землетрясение, аэс, безопасность, в мире, новости, владивосток, находка, сахалин