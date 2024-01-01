https://crimea.ria.ru/20240101/ne-menee-30-chelovek-postradali-pri-zemletryaseniyakh-v-yaponii-1133950779.html

Не менее 30 человек пострадали при землетрясениях в Японии

Не менее 30 человек пострадали при землетрясениях в Японии - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Не менее 30 человек пострадали при землетрясениях в Японии

По меньшей мере 30 человек пострадали в результате серии мощных землетрясений, потрясших японскую префектуру Исикава днем в понедельник, еще два человека... РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T18:13

2024-01-01T18:13

2024-01-01T18:25

япония

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. По меньшей мере 30 человек пострадали в результате серии мощных землетрясений, потрясших японскую префектуру Исикава днем в понедельник, еще два человека найдены без признаков жизни, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные местных администраций.В частности, в префектуре Исикаве пострадали семь человек. Двое найдены без признаков жизни. В префектуре Тояма пострадали 15 человек, префектуре Фукуи – пятеро, Ниигате – двое, один человек пострадал в префектуре Гифу.Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй, более мощный, удар магнитудой 7,6 произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.Для некоторых регионов на западном побережье Японии вынесена угроза большого цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. По данным японских СМИ, известно об ущербе не менее 110 зданий. Сбоев в работе АЭС не зафиксировано.После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности жизней.

https://crimea.ria.ru/20240101/udar-stikhii-v-yaponii-29-zemletryaseniy-i-tsunami-na-krupneyshey-v-mire-aes-1133943939.html

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япония, землетрясение, цунами, в мире, происшествия, новости