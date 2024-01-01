Рейтинг@Mail.ru
Не менее 30 человек пострадали при землетрясениях в Японии - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240101/ne-menee-30-chelovek-postradali-pri-zemletryaseniyakh-v-yaponii-1133950779.html
Не менее 30 человек пострадали при землетрясениях в Японии
Не менее 30 человек пострадали при землетрясениях в Японии - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Не менее 30 человек пострадали при землетрясениях в Японии
По меньшей мере 30 человек пострадали в результате серии мощных землетрясений, потрясших японскую префектуру Исикава днем в понедельник, еще два человека... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T18:13
2024-01-01T18:25
япония
землетрясение
цунами
в мире
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/03/1119643456_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b0c732cef06df420baf769961f32727f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. По меньшей мере 30 человек пострадали в результате серии мощных землетрясений, потрясших японскую префектуру Исикава днем в понедельник, еще два человека найдены без признаков жизни, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные местных администраций.В частности, в префектуре Исикаве пострадали семь человек. Двое найдены без признаков жизни. В префектуре Тояма пострадали 15 человек, префектуре Фукуи – пятеро, Ниигате – двое, один человек пострадал в префектуре Гифу.Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй, более мощный, удар магнитудой 7,6 произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.Для некоторых регионов на западном побережье Японии вынесена угроза большого цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. По данным японских СМИ, известно об ущербе не менее 110 зданий. Сбоев в работе АЭС не зафиксировано.После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности жизней.
https://crimea.ria.ru/20240101/udar-stikhii-v-yaponii-29-zemletryaseniy-i-tsunami-na-krupneyshey-v-mire-aes-1133943939.html
япония
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/03/1119643456_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f462c86ecda1f4b1075bc2784b1b4d39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
япония, землетрясение, цунами, в мире, происшествия, новости
Не менее 30 человек пострадали при землетрясениях в Японии

Не менее 30 человек пострадали при землетрясениях в Японии - СМИ

18:13 01.01.2024 (обновлено: 18:25 01.01.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио. Города мира
Токио. Города мира - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. По меньшей мере 30 человек пострадали в результате серии мощных землетрясений, потрясших японскую префектуру Исикава днем в понедельник, еще два человека найдены без признаков жизни, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные местных администраций.
В частности, в префектуре Исикаве пострадали семь человек. Двое найдены без признаков жизни. В префектуре Тояма пострадали 15 человек, префектуре Фукуи – пятеро, Ниигате – двое, один человек пострадал в префектуре Гифу.
Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй, более мощный, удар магнитудой 7,6 произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Для некоторых регионов на западном побережье Японии вынесена угроза большого цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. По данным японских СМИ, известно об ущербе не менее 110 зданий. Сбоев в работе АЭС не зафиксировано.
После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности жизней.
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
12:45
Удар стихии в Японии: 29 землетрясений и цунами на крупнейшей в мире АЭС
 
ЯпонияЗемлетрясениеЦунамиВ миреПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:01Главное за день: 1 января
20:50Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей
20:24Готовим печень и желудок: как есть и что пить в Новогодние каникулы
19:37В Севастополе отключат свет в первые дни нового года: список адресов
19:15Елки в землянках Севастополя: праздник на Отечественной войне
18:28"Один дома" против "Иронии судьбы": любимые новогодние фильмы крымчан
18:13Не менее 30 человек пострадали при землетрясениях в Японии
17:58Число погибших при атаке на Белгород выросло – умерла 4-летняя девочка
17:39Висячая елка и нарядные кактусы - новогодний Крым для детей и взрослых
17:22Следком начал проверку по факту текущей крыши дома в Евпатории
17:18Запад и восток: Драконы добрые и злые
16:41Разведывательный дрон ВСУ уничтожен над Брянской областью
16:23ВСУ несут серьезные потери в зоне спецоперации – сводка по фронтам
15:41Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARS
15:21Путин оценил ситуацию в зоне СВО
14:52Удар по гражданскому населению: Путин назвал терактом обстрел Белгорода
14:51Конфликт со стрельбой между водителями произошел в Краснодаре
14:47Армия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом
14:31ВС России ударили по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm
14:11Российские военные пресекли 11 попыток ротации подразделений ВСУ
Лента новостейМолния