https://crimea.ria.ru/20240622/na-vostoke-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie-1138296804.html
На востоке Турции произошло землетрясение
На востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 22.06.2024
На востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T22:35
2024-06-22T22:35
2024-06-22T22:35
турция
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сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени (совпадает с мск).Глубина очага землетрясения составила 10,96 километра.Власти пока не сообщили о наличии жертв и разрушений в результате землетрясения.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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турция, землетрясение, в мире, сейсмология, новости
На востоке Турции произошло землетрясение
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени (совпадает с мск).
Глубина очага землетрясения составила 10,96 километра.
Власти пока не сообщили о наличии жертв и разрушений в результате землетрясения.