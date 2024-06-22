https://crimea.ria.ru/20240622/na-vostoke-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie-1138296804.html

На востоке Турции произошло землетрясение

На востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 22.06.2024

На востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T22:35

2024-06-22T22:35

2024-06-22T22:35

турция

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени (совпадает с мск).Глубина очага землетрясения составила 10,96 километра.Власти пока не сообщили о наличии жертв и разрушений в результате землетрясения.

https://crimea.ria.ru/20190911/1117301577.html

турция

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2024

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турция, землетрясение, в мире, сейсмология, новости