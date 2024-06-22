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На востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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На востоке Турции произошло землетрясение
На востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 22.06.2024
На востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T22:35
2024-06-22T22:35
турция
землетрясение
в мире
сейсмология
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени (совпадает с мск).Глубина очага землетрясения составила 10,96 километра.Власти пока не сообщили о наличии жертв и разрушений в результате землетрясения.
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турция, землетрясение, в мире, сейсмология, новости
На востоке Турции произошло землетрясение

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4

22:35 22.06.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени (совпадает с мск).
Глубина очага землетрясения составила 10,96 километра.
Власти пока не сообщили о наличии жертв и разрушений в результате землетрясения.
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