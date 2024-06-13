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Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки
Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Камчатки в четверг утром, толчки ощущались силой до четырех баллов. Об этом со ссылкой на камчатский филиал... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T09:32
2024-06-13T09:35
россия
камчатка
новости
землетрясение
сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Камчатки в четверг утром, толчки ощущались силой до четырех баллов. Об этом со ссылкой на камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает РИА Новости.Очаг залегал на глубине 52 километра под морским дном. Информации о жертвах и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.В конце мая на Камчатке произошли сразу два землетрясения. Первое сейсмособытие в акватории Тихого океана произошло на глубине 44 км, его магнитуда составила 4,6. Второе - магнитудой 4,8. Информации о пострадавших не поступало. Читайте также на РИА Новости Крым:На Курилах произошло землетрясениеЗемлетрясение в Нью-Йорке: закрыты аэропорты и приостановлен Совбез ООНВ Туапсе произошло землетрясение
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РИА Новости Крым
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россия, камчатка, новости, землетрясение, сейсмология
Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9

09:32 13.06.2024 (обновлено: 09:35 13.06.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Камчатки в четверг утром, толчки ощущались силой до четырех баллов. Об этом со ссылкой на камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает РИА Новости.
"Землетрясение произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в 87 километрах от поселка Усть-Камчатск. По оперативным данным, магнитуда в эпицентре 5,9. По инструментальной интенсивности в Усть-Камчатске толчки ощущались силой до четырех баллов", - говорится в сообщении.
Очаг залегал на глубине 52 километра под морским дном.
Информации о жертвах и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
В конце мая на Камчатке произошли сразу два землетрясения. Первое сейсмособытие в акватории Тихого океана произошло на глубине 44 км, его магнитуда составила 4,6. Второе - магнитудой 4,8. Информации о пострадавших не поступало.
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