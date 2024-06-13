https://crimea.ria.ru/20240613/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-u-beregov-kamchatki-1138069246.html

Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Камчатки в четверг утром, толчки ощущались силой до четырех баллов. Об этом со ссылкой на камчатский филиал... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T09:32

2024-06-13T09:32

2024-06-13T09:35

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землетрясение

сейсмология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Камчатки в четверг утром, толчки ощущались силой до четырех баллов. Об этом со ссылкой на камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает РИА Новости.Очаг залегал на глубине 52 километра под морским дном. Информации о жертвах и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.В конце мая на Камчатке произошли сразу два землетрясения. Первое сейсмособытие в акватории Тихого океана произошло на глубине 44 км, его магнитуда составила 4,6. Второе - магнитудой 4,8. Информации о пострадавших не поступало. Читайте также на РИА Новости Крым:На Курилах произошло землетрясениеЗемлетрясение в Нью-Йорке: закрыты аэропорты и приостановлен Совбез ООНВ Туапсе произошло землетрясение

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, камчатка, новости, землетрясение, сейсмология