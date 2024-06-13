https://crimea.ria.ru/20240613/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-u-beregov-kamchatki-1138069246.html
Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки
Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Камчатки в четверг утром, толчки ощущались силой до четырех баллов. Об этом со ссылкой на камчатский филиал... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T09:32
2024-06-13T09:32
2024-06-13T09:35
россия
камчатка
новости
землетрясение
сейсмология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131007542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8edcfcdd6c54ea7cdb1b31e85a0cbbe8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Камчатки в четверг утром, толчки ощущались силой до четырех баллов. Об этом со ссылкой на камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает РИА Новости.Очаг залегал на глубине 52 километра под морским дном. Информации о жертвах и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.В конце мая на Камчатке произошли сразу два землетрясения. Первое сейсмособытие в акватории Тихого океана произошло на глубине 44 км, его магнитуда составила 4,6. Второе - магнитудой 4,8. Информации о пострадавших не поступало. Читайте также на РИА Новости Крым:На Курилах произошло землетрясениеЗемлетрясение в Нью-Йорке: закрыты аэропорты и приостановлен Совбез ООНВ Туапсе произошло землетрясение
россия
камчатка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131007542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b812c5c59f1559332b2a430d29108fd6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, камчатка, новости, землетрясение, сейсмология
Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:32 13.06.2024 (обновлено: 09:35 13.06.2024)