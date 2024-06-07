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На Курилах произошло землетрясение
На Курилах произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 07.06.2024
На Курилах произошло землетрясение
Землетрясение силой 4,3 произошло в пятницу у побережья Курильских островов. Об этом со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T16:28
2024-06-07T16:28
2024-06-07T16:32
землетрясение
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курилы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение силой 4,3 произошло в пятницу у побережья Курильских островов. Об этом со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову сообщает РИА Новости.Ранее сообщалось, что два сильных землетрясения произошли на Камчатке 27 мая. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда этого землетрясения составила 4.8. Также 10 мая в кавказских предгорьях ночью ощущались подземные толчки. Эпицентр был зафиксирован в Ставропольском крае: магнитуда 3.4, глубиной 5 км, рассказали сейсмологи.Курильские острова, также известные как Курилы – это цепь вулканических островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, которая чуть выпуклой дугой отделяет Охотское море от Тихого океана.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияПодорожают ли смартфоны из-за землетрясения на Тайване
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землетрясение, россия, курильские острова, курилы, происшествия, новости
На Курилах произошло землетрясение
Землетрясение у побережья Курильских островов произошло в пятницу – сила толчков 4,3 балла
16:28 07.06.2024 (обновлено: 16:32 07.06.2024)