https://crimea.ria.ru/20240405/zemletryasenie-v-nyu-yorke-zakryty-aeroporty-i-priostanovlen-sovbez-oon-1136318280.html

Землетрясение в Нью-Йорке: закрыты аэропорты и приостановлен Совбез ООН

Землетрясение в Нью-Йорке: закрыты аэропорты и приостановлен Совбез ООН - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Землетрясение в Нью-Йорке: закрыты аэропорты и приостановлен Совбез ООН

В пятницу недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. В штате закрыты аэропорты и временно приостановлено заседание Совбеза ООН, пишет... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T19:34

2024-04-05T19:34

2024-04-05T19:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В пятницу недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. В штате закрыты аэропорты и временно приостановлено заседание Совбеза ООН, пишет РИА Новости.Подземные толчки зафиксированы в 46 километрах северо-западнее города Эдисон в штате Нью-Джерси в 14.23 по местному времени (17.23 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров, информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.К этому времени закрыты аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) и аэропорт Ньюарк в штате Нью-Йорк, заявила на брифинге губернатор штата Кэти Хокул.Природный катаклизм также ненадолго прервал заседание Совета безопасности ООН, которое проходило в Нью-Йорке, в здании штаб-квартиры организации. Магнитуда подземных толчков к западу от Манхэттена (Нью-Йорк) составила 4,8 баллов. В управлении парков Нью-Йорка заверили, что Статуя Свободы не повреждена.После землетрясения из-здания российского консульства в Нью-Йорке вывели всех посетителей, сообщил РИА Новости генконсул России Александр Захаров.Сотрудникам предстоит осмотреть здание и установить, нанесен ли ему ущерб.3 апреля сильнейшее землетрясение произошло на Тайване – пострадали более тысячи человек, число жертв растет. Это самое сильное землетрясение на острове за последние четверть века.4 апреля землетрясение произошло в Японии у побережья Фукусимы. Очаг находился на глубине 40 километров, землетрясение ощутили жители 19 префектур.Читайте также на РИА Новости Крым:Подорожают ли смартфоны из-за землетрясения на ТайванеЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойСерия мощных землетрясений на Тайване – объявлена угроза цунами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, нью-йорк, землетрясение, сейсмология, в мире, стихия, новости