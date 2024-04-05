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Землетрясение в Нью-Йорке: закрыты аэропорты и приостановлен Совбез ООН - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Землетрясение в Нью-Йорке: закрыты аэропорты и приостановлен Совбез ООН
Землетрясение в Нью-Йорке: закрыты аэропорты и приостановлен Совбез ООН - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Землетрясение в Нью-Йорке: закрыты аэропорты и приостановлен Совбез ООН
В пятницу недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. В штате закрыты аэропорты и временно приостановлено заседание Совбеза ООН, пишет... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T19:34
2024-04-05T19:36
сша
нью-йорк
землетрясение
сейсмология
в мире
стихия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В пятницу недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. В штате закрыты аэропорты и временно приостановлено заседание Совбеза ООН, пишет РИА Новости.Подземные толчки зафиксированы в 46 километрах северо-западнее города Эдисон в штате Нью-Джерси в 14.23 по местному времени (17.23 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров, информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.К этому времени закрыты аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) и аэропорт Ньюарк в штате Нью-Йорк, заявила на брифинге губернатор штата Кэти Хокул.Природный катаклизм также ненадолго прервал заседание Совета безопасности ООН, которое проходило в Нью-Йорке, в здании штаб-квартиры организации. Магнитуда подземных толчков к западу от Манхэттена (Нью-Йорк) составила 4,8 баллов. В управлении парков Нью-Йорка заверили, что Статуя Свободы не повреждена.После землетрясения из-здания российского консульства в Нью-Йорке вывели всех посетителей, сообщил РИА Новости генконсул России Александр Захаров.Сотрудникам предстоит осмотреть здание и установить, нанесен ли ему ущерб.3 апреля сильнейшее землетрясение произошло на Тайване – пострадали более тысячи человек, число жертв растет. Это самое сильное землетрясение на острове за последние четверть века.4 апреля землетрясение произошло в Японии у побережья Фукусимы. Очаг находился на глубине 40 километров, землетрясение ощутили жители 19 префектур.Читайте также на РИА Новости Крым:Подорожают ли смартфоны из-за землетрясения на ТайванеЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойСерия мощных землетрясений на Тайване – объявлена угроза цунами
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сша, нью-йорк, землетрясение, сейсмология, в мире, стихия, новости
Землетрясение в Нью-Йорке: закрыты аэропорты и приостановлен Совбез ООН

После землетрясения в Нью-Йорке остановлена работа аэропортов Кеннеди и Ньюарк

19:34 05.04.2024 (обновлено: 19:36 05.04.2024)
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Вера Голосова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В пятницу недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. В штате закрыты аэропорты и временно приостановлено заседание Совбеза ООН, пишет РИА Новости.
Подземные толчки зафиксированы в 46 километрах северо-западнее города Эдисон в штате Нью-Джерси в 14.23 по местному времени (17.23 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров, информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
К этому времени закрыты аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) и аэропорт Ньюарк в штате Нью-Йорк, заявила на брифинге губернатор штата Кэти Хокул.
"Хочу сообщить, что аэропорты JFK и Ньюарк полностью остановили работу. Ведется оценка возможных последствий", - сказала она.
Природный катаклизм также ненадолго прервал заседание Совета безопасности ООН, которое проходило в Нью-Йорке, в здании штаб-квартиры организации.
Магнитуда подземных толчков к западу от Манхэттена (Нью-Йорк) составила 4,8 баллов. В управлении парков Нью-Йорка заверили, что Статуя Свободы не повреждена.
После землетрясения из-здания российского консульства в Нью-Йорке вывели всех посетителей, сообщил РИА Новости генконсул России Александр Захаров.
"Посетителей генконсульства мы временно попросили выйти из здания. Сейчас, если не будет второй волны, рассчитываем, что сможем возобновить работу", - сказал Захаров.
Сотрудникам предстоит осмотреть здание и установить, нанесен ли ему ущерб.
3 апреля сильнейшее землетрясение произошло на Тайване – пострадали более тысячи человек, число жертв растет. Это самое сильное землетрясение на острове за последние четверть века.
4 апреля землетрясение произошло в Японии у побережья Фукусимы. Очаг находился на глубине 40 километров, землетрясение ощутили жители 19 префектур.
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