https://crimea.ria.ru/20240403/tysyachi-ranenykh-i-sotni-v-lovushke-posledstviya-zemletryaseniya-na-tayvane-1136269533.html

Тысячи раненых и сотни в ловушке: последствия землетрясения на Тайване

Тысячи раненых и сотни в ловушке: последствия землетрясения на Тайване - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Тысячи раненых и сотни в ловушке: последствия землетрясения на Тайване

Больше тысячи человек пострадали в результате мощного землетрясения, которое произошло на Тайване. Число жертв растет. Об этом со ссылкой на Центральное... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T21:57

2024-04-03T21:57

2024-04-03T21:58

тайвань

землетрясение

в мире

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Больше тысячи человек пострадали в результате мощного землетрясения, которое произошло на Тайване. Число жертв растет. Об этом со ссылкой на Центральное информационное агентство острова пишет РИА Новости.Утром в среду сообщалось, что серия мощных землетрясений произошла возле восточного побережья Тайваня. По данным главного метеорологического агентства Японии, первое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в 8:58 по японскому времени (2:58 мск). Изначально сообщалось об одном погибшем и 50 раненых.Позже число погибших из-за землетрясения на Тайване возросло до четырех и пострадавших - до 97.Землетрясение стало самым мощным на острове за последние 25 лет, отметил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.Центральное информационное агентство (ЦИА) острова заявило, что серия новых подземных толчков магнитудой 6,5-7 баллов может повториться на Тайване в ближайшие несколько суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Подорожают ли смартфоны из-за землетрясения на ТайванеЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойСерия мощных землетрясений на Тайване – объявлена угроза цунами

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2024

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тайвань, землетрясение, в мире, стихия, происшествия, сейсмология, новости