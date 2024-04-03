Тысячи раненых и сотни в ловушке: последствия землетрясения на Тайване
Число пострадавших от землетрясения на Тайване превысило тысячу человек
21:57 03.04.2024 (обновлено: 21:58 03.04.2024)
© SAM YEH / AFPСотрудники службы экстренной помощи стоят перед частично разрушенным зданием, склонившимся над улицей в Хуаляне, 3 апреля 2024 года, после сильного землетрясения, произошедшего на востоке Тайваня
© SAM YEH / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Больше тысячи человек пострадали в результате мощного землетрясения, которое произошло на Тайване. Число жертв растет. Об этом со ссылкой на Центральное информационное агентство острова пишет РИА Новости.
"По данным центральных и местных чиновников, самое сильное землетрясение, произошедшее на Тайване за почти 25 лет, привело к 1011 пострадавшим и тому, что 143 человека оказались в ловушке", - говорится в сообщении.
Утром в среду сообщалось, что серия мощных землетрясений произошла возле восточного побережья Тайваня. По данным главного метеорологического агентства Японии, первое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в 8:58 по японскому времени (2:58 мск). Изначально сообщалось об одном погибшем и 50 раненых.
Позже число погибших из-за землетрясения на Тайване возросло до четырех и пострадавших - до 97.
Землетрясение стало самым мощным на острове за последние 25 лет, отметил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.
Центральное информационное агентство (ЦИА) острова заявило, что серия новых подземных толчков магнитудой 6,5-7 баллов может повториться на Тайване в ближайшие несколько суток.
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