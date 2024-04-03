Рейтинг@Mail.ru
Тысячи раненых и сотни в ловушке: последствия землетрясения на Тайване - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240403/tysyachi-ranenykh-i-sotni-v-lovushke-posledstviya-zemletryaseniya-na-tayvane-1136269533.html
Тысячи раненых и сотни в ловушке: последствия землетрясения на Тайване
Тысячи раненых и сотни в ловушке: последствия землетрясения на Тайване - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Тысячи раненых и сотни в ловушке: последствия землетрясения на Тайване
Больше тысячи человек пострадали в результате мощного землетрясения, которое произошло на Тайване. Число жертв растет. Об этом со ссылкой на Центральное... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T21:57
2024-04-03T21:58
тайвань
землетрясение
в мире
стихия
происшествия
сейсмология
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136269385_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_79dbebdc22bbf38db93711c09eec1c8e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Больше тысячи человек пострадали в результате мощного землетрясения, которое произошло на Тайване. Число жертв растет. Об этом со ссылкой на Центральное информационное агентство острова пишет РИА Новости.Утром в среду сообщалось, что серия мощных землетрясений произошла возле восточного побережья Тайваня. По данным главного метеорологического агентства Японии, первое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в 8:58 по японскому времени (2:58 мск). Изначально сообщалось об одном погибшем и 50 раненых.Позже число погибших из-за землетрясения на Тайване возросло до четырех и пострадавших - до 97.Землетрясение стало самым мощным на острове за последние 25 лет, отметил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.Центральное информационное агентство (ЦИА) острова заявило, что серия новых подземных толчков магнитудой 6,5-7 баллов может повториться на Тайване в ближайшие несколько суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Подорожают ли смартфоны из-за землетрясения на ТайванеЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойСерия мощных землетрясений на Тайване – объявлена угроза цунами
тайвань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136269385_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3d192015e725003783176463839b2a3.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тайвань, землетрясение, в мире, стихия, происшествия, сейсмология, новости
Тысячи раненых и сотни в ловушке: последствия землетрясения на Тайване

Число пострадавших от землетрясения на Тайване превысило тысячу человек

21:57 03.04.2024 (обновлено: 21:58 03.04.2024)
 
© SAM YEH / AFPСотрудники службы экстренной помощи стоят перед частично разрушенным зданием, склонившимся над улицей в Хуаляне, 3 апреля 2024 года, после сильного землетрясения, произошедшего на востоке Тайваня
Сотрудники службы экстренной помощи стоят перед частично разрушенным зданием, склонившимся над улицей в Хуаляне, 3 апреля 2024 года, после сильного землетрясения, произошедшего на востоке Тайваня
© SAM YEH / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Больше тысячи человек пострадали в результате мощного землетрясения, которое произошло на Тайване. Число жертв растет. Об этом со ссылкой на Центральное информационное агентство острова пишет РИА Новости.
"По данным центральных и местных чиновников, самое сильное землетрясение, произошедшее на Тайване за почти 25 лет, привело к 1011 пострадавшим и тому, что 143 человека оказались в ловушке", - говорится в сообщении.
Утром в среду сообщалось, что серия мощных землетрясений произошла возле восточного побережья Тайваня. По данным главного метеорологического агентства Японии, первое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в 8:58 по японскому времени (2:58 мск). Изначально сообщалось об одном погибшем и 50 раненых.
Позже число погибших из-за землетрясения на Тайване возросло до четырех и пострадавших - до 97.
Землетрясение стало самым мощным на острове за последние 25 лет, отметил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.
Центральное информационное агентство (ЦИА) острова заявило, что серия новых подземных толчков магнитудой 6,5-7 баллов может повториться на Тайване в ближайшие несколько суток.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подорожают ли смартфоны из-за землетрясения на Тайване
Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
Серия мощных землетрясений на Тайване – объявлена угроза цунами
 
ТайваньЗемлетрясениеВ миреСтихияПроисшествияСейсмологияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:38Главное за день: 3 апреля
23:21Отправка войск на Украину создаст проблемы для Франции – Шойгу
22:59Переговоры Шойгу и Лекорню состоялись по настоятельной просьбе Франции
22:40Главные новости Крыма: 3 апреля
22:22Два человека погибли и 15 пострадали от урагана в Москве
22:14Эмир Кустурица готовится снимать кино в Москве
21:57Тысячи раненых и сотни в ловушке: последствия землетрясения на Тайване
21:36Отрезали от трех направлений: "Ураган" уничтожил важный для ВСУ мост
21:19Сырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"
20:51Прием детей в первый класс стартовал в Симферополе: как подать документы
20:39Одна женщина погибла и трое ранены при ударе ВСУ по Донецку
20:19Стрельба в районе Казачьей бухты в Севастополе связана с учениями военных
20:10Связь Киева с "Крокусом": министр обороны Франции поговорил с Шойгу
20:00В Кремле ответили на слова Зеленского о новой мобилизации в России
19:50НАТО не обсуждает ввод контингента на Украину - Столтенберг
19:33Пригласят ли Украину в НАТО на саммите в Вашингтоне
19:14Многоквартирные дома в Мариуполе восстановят до конца года
19:09США планировали открыть свою биолабораторию в Крыму: как и для чего
18:53Построили в рекордные сроки: в Донецке открылся перинатальный центр
18:35Выпустил автобус под поезд: суд арестовал монтера в Ярославской области
Лента новостейМолния