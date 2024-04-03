https://crimea.ria.ru/20240403/seriya-moschnykh-zemletryaseniy-na-tayvane--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1136243695.html

Серия мощных землетрясений на Тайване – объявлена угроза цунами

Серия мощных землетрясений на Тайване – объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Серия мощных землетрясений на Тайване – объявлена угроза цунами

Серия мощных землетрясений произошла близ восточного побережья Тайваня, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии. РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T06:05

2024-04-03T06:05

2024-04-03T06:27

тайвань

новости

землетрясение

стихия

в мире

китай

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136244312_0:319:696:711_1920x0_80_0_0_8d466ce257fef75b4b30ee8ecba6945b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Серия мощных землетрясений произошла близ восточного побережья Тайваня, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии.Первое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в 8:58 по японскому времени (2:58 мск) возле восточного побережья Тайваня. Глубина залегания эпицентра пока не определена, лишь отмечается, что он находился "на очень мелкой" глубине под водой.Менее чем через 15 минут – в 9.11 по японскому времени (3:11 мск) – там же произошло землетрясение магнитудой 6,6. Глубина залегания эпицентра вновь определена как "очень мелкая".Третье землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в этом же регионе в 9:35 по японскому времени (3:35 мск). Эпицентр располагался на глубине 20 километров под водой.Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров. Аэропорт Наха на южном японском острове Окинава на время прекратил прием и вылет самолетов после объявленной в регионе угрозы цунамиПо предварительным данным, на Тайване один человек погиб, более 50 пострадали, в городе Хуалянь обрушились два здания. На кадрах, публикуемых в соцсетях, видны поврежденные здания, по данным СМИ, в одном из них оказались заблокированы восемь человек. Зафиксированы перебои в работе интернета. Данные о разрушениях в Японии отсутствует.Информации о пострадавших российских гражданах после землетрясения на Тайване не поступало, заявили РИА Новости в московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству."На данный момент информации о пострадавших российских гражданах не поступало", – заявили в комиссии.

тайвань

китай

япония

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайвань, новости, землетрясение, стихия, в мире, китай, япония