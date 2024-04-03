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Серия мощных землетрясений на Тайване – объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Серия мощных землетрясений на Тайване – объявлена угроза цунами
Серия мощных землетрясений на Тайване – объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Серия мощных землетрясений на Тайване – объявлена угроза цунами
Серия мощных землетрясений произошла близ восточного побережья Тайваня, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии. РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T06:05
2024-04-03T06:27
тайвань
новости
землетрясение
стихия
в мире
китай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Серия мощных землетрясений произошла близ восточного побережья Тайваня, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии.Первое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в 8:58 по японскому времени (2:58 мск) возле восточного побережья Тайваня. Глубина залегания эпицентра пока не определена, лишь отмечается, что он находился "на очень мелкой" глубине под водой.Менее чем через 15 минут – в 9.11 по японскому времени (3:11 мск) – там же произошло землетрясение магнитудой 6,6. Глубина залегания эпицентра вновь определена как "очень мелкая".Третье землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в этом же регионе в 9:35 по японскому времени (3:35 мск). Эпицентр располагался на глубине 20 километров под водой.Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров. Аэропорт Наха на южном японском острове Окинава на время прекратил прием и вылет самолетов после объявленной в регионе угрозы цунамиПо предварительным данным, на Тайване один человек погиб, более 50 пострадали, в городе Хуалянь обрушились два здания. На кадрах, публикуемых в соцсетях, видны поврежденные здания, по данным СМИ, в одном из них оказались заблокированы восемь человек. Зафиксированы перебои в работе интернета. Данные о разрушениях в Японии отсутствует.Информации о пострадавших российских гражданах после землетрясения на Тайване не поступало, заявили РИА Новости в московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству."На данный момент информации о пострадавших российских гражданах не поступало", – заявили в комиссии.
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Новости
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РИА Новости Крым
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тайвань, новости, землетрясение, стихия, в мире, китай, япония
Серия мощных землетрясений на Тайване – объявлена угроза цунами

Серия мощных землетрясений произошла на Тайване

06:05 03.04.2024 (обновлено: 06:27 03.04.2024)
 
© Скриншот видеоЗемлетрясение на Тайване
Землетрясение на Тайване
© Скриншот видео
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Серия мощных землетрясений произошла близ восточного побережья Тайваня, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии.
Первое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в 8:58 по японскому времени (2:58 мск) возле восточного побережья Тайваня. Глубина залегания эпицентра пока не определена, лишь отмечается, что он находился "на очень мелкой" глубине под водой.
Менее чем через 15 минут – в 9.11 по японскому времени (3:11 мск) – там же произошло землетрясение магнитудой 6,6. Глубина залегания эпицентра вновь определена как "очень мелкая".
Третье землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в этом же регионе в 9:35 по японскому времени (3:35 мск). Эпицентр располагался на глубине 20 километров под водой.
Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров. Аэропорт Наха на южном японском острове Окинава на время прекратил прием и вылет самолетов после объявленной в регионе угрозы цунами
По предварительным данным, на Тайване один человек погиб, более 50 пострадали, в городе Хуалянь обрушились два здания. На кадрах, публикуемых в соцсетях, видны поврежденные здания, по данным СМИ, в одном из них оказались заблокированы восемь человек. Зафиксированы перебои в работе интернета. Данные о разрушениях в Японии отсутствует.
Информации о пострадавших российских гражданах после землетрясения на Тайване не поступало, заявили РИА Новости в московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.
"На данный момент информации о пострадавших российских гражданах не поступало", – заявили в комиссии.
 
ТайваньНовостиЗемлетрясениеСтихияВ миреКитайЯпония
 
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