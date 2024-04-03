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О новых землетрясениях в ближайшие дни предупредили сейсмологи
О новых землетрясениях в ближайшие дни предупредили сейсмологи - РИА Новости Крым, 03.04.2024
О новых землетрясениях в ближайшие дни предупредили сейсмологи
Серия новых подземных толчков магнитудой 6,5-7 баллов может произойти в ближайшие несколько суток на Тайване. Об этом сообщает Центральное информационное... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T08:11
2024-04-03T08:11
2024-04-03T08:19
тайвань
новости
землетрясение
стихия
сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Серия новых подземных толчков магнитудой 6,5-7 баллов может произойти в ближайшие несколько суток на Тайване. Об этом сообщает Центральное информационное агентство (ЦИА) острова.Возможны афтершоки на Тайване"В последующие 3-4 дня могут произойти афтершоки магнитудой от 6,5 до 7", – цитирует сообщение агентства РИА Новости.Ранее сообщалось, что серия мощных толчков была зафиксирована неподалеку от восточного побережья Тайваня. Тогда сообщалось об одном погибшем и 50 раненых. Позже появилась информация, что число погибших из-за землетрясения на Тайване возросло до четырех и пострадавших до 97.Такого не было 25 летПо словам руководителя Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу, это землетрясение стало мощнейшим на острове за последнюю четверть века.Эвакуация заводовВедущий тайваньский производитель полупроводников TSMC принял решение об эвакуации персонала с заводов, расположенных на острове. Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg.В настоящее время компания оценивает причиненный стихией ущерб – так, даже минимальные вибрации могут сделать негодными целые партии создаваемых с высокой точностью полупроводников. По информации агентства Bloomberg, компания работает с такими корпорациями, как Apple и Nvidia.В турецкой курортной Анталье землетрясение магнитудой 4,2 было зарегистрировано 31 марта. 29 марта мощное землетрясение произошло в Греции. Очаг землетрясения находился на глубине 17 км, на расстоянии 122 км к юго-западу от города Патра, в котором проживает 188 тысяч человек.Также землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано 22 марта на границе Таджикистана и Киргизии.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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тайвань, новости, землетрясение, стихия, сейсмология
О новых землетрясениях в ближайшие дни предупредили сейсмологи
После землетрясения у Тайваня есть угроза сильных афтершоков – сейсмологи
08:11 03.04.2024 (обновлено: 08:19 03.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Серия новых подземных толчков магнитудой 6,5-7 баллов может произойти в ближайшие несколько суток на Тайване. Об этом сообщает Центральное информационное агентство (ЦИА) острова.
Возможны афтершоки на Тайване
"В последующие 3-4 дня могут произойти афтершоки магнитудой от 6,5 до 7", – цитирует сообщение агентства РИА Новости.
Ранее сообщалось
, что серия мощных толчков была зафиксирована неподалеку от восточного побережья Тайваня. Тогда сообщалось об одном погибшем и 50 раненых. Позже появилась информация, что число погибших
из-за землетрясения на Тайване возросло до четырех и пострадавших до 97.
Такого не было 25 лет
По словам руководителя Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу, это землетрясение стало мощнейшим на острове за последнюю четверть века.
"Это землетрясение стало самым мощным за 25 лет после землетрясения 21 сентября (1999 года – ред.). Тогда произошло землетрясение магнитудой 7,3", – сказал У Цзяньфу, слова которого цитирует Центральное информационное агентство, пишет РИА Новости.
Эвакуация заводов
Ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC принял решение об эвакуации персонала с заводов, расположенных на острове. Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg.
"Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., крупнейший в мире производитель современных микросхем, остановила станки для производства микросхем и эвакуировала персонал после сильнейшего за последние 25 лет землетрясения", – цитирует сообщение РИА Новости.
В настоящее время компания оценивает причиненный стихией ущерб – так, даже минимальные вибрации могут сделать негодными целые партии создаваемых с высокой точностью полупроводников. По информации агентства Bloomberg, компания работает с такими корпорациями, как Apple и Nvidia.
В турецкой курортной Анталье землетрясение магнитудой 4,2 было зарегистрировано
31 марта. 29 марта мощное землетрясение произошло в Греции
. Очаг землетрясения находился на глубине 17 км, на расстоянии 122 км к юго-западу от города Патра, в котором проживает 188 тысяч человек.
Также землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано 22 марта
на границе Таджикистана и Киргизии.
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