https://crimea.ria.ru/20240403/o-novykh-zemletryaseniyakh-v-blizhayshie-dni-predupredili-seysmologi-1136246375.html

О новых землетрясениях в ближайшие дни предупредили сейсмологи

О новых землетрясениях в ближайшие дни предупредили сейсмологи - РИА Новости Крым, 03.04.2024

О новых землетрясениях в ближайшие дни предупредили сейсмологи

Серия новых подземных толчков магнитудой 6,5-7 баллов может произойти в ближайшие несколько суток на Тайване. Об этом сообщает Центральное информационное... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T08:11

2024-04-03T08:11

2024-04-03T08:19

тайвань

новости

землетрясение

стихия

сейсмология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Серия новых подземных толчков магнитудой 6,5-7 баллов может произойти в ближайшие несколько суток на Тайване. Об этом сообщает Центральное информационное агентство (ЦИА) острова.Возможны афтершоки на Тайване"В последующие 3-4 дня могут произойти афтершоки магнитудой от 6,5 до 7", – цитирует сообщение агентства РИА Новости.Ранее сообщалось, что серия мощных толчков была зафиксирована неподалеку от восточного побережья Тайваня. Тогда сообщалось об одном погибшем и 50 раненых. Позже появилась информация, что число погибших из-за землетрясения на Тайване возросло до четырех и пострадавших до 97.Такого не было 25 летПо словам руководителя Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу, это землетрясение стало мощнейшим на острове за последнюю четверть века.Эвакуация заводовВедущий тайваньский производитель полупроводников TSMC принял решение об эвакуации персонала с заводов, расположенных на острове. Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg.В настоящее время компания оценивает причиненный стихией ущерб – так, даже минимальные вибрации могут сделать негодными целые партии создаваемых с высокой точностью полупроводников. По информации агентства Bloomberg, компания работает с такими корпорациями, как Apple и Nvidia.В турецкой курортной Анталье землетрясение магнитудой 4,2 было зарегистрировано 31 марта. 29 марта мощное землетрясение произошло в Греции. Очаг землетрясения находился на глубине 17 км, на расстоянии 122 км к юго-западу от города Патра, в котором проживает 188 тысяч человек.Также землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано 22 марта на границе Таджикистана и Киргизии.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайвань, новости, землетрясение, стихия, сейсмология