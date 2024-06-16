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Сильное землетрясение произошло у берегов Перу
Сильное землетрясение произошло у берегов Перу - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Сильное землетрясение произошло у берегов Перу
Днем в воскресенье у берегов Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Об этом свидетельствуют данные Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ). РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T18:52
2024-06-16T18:52
2024-06-16T18:52
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землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Днем в воскресенье у берегов Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Об этом свидетельствуют данные Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ).Отмечается, что подземные толчки зафиксировали в 14.47 по времени UTC (17.47 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.Перу - страна в Южной Америке, на территории которой расположены тропические Леса Амазонии и древний город инков Мачу-Пикчу. Омывается водами Тихого океана.13 июня замлетрясение мощностью 5,9 балла произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. В Усть-Камчатске толчки ощущались силой до четырех баллов.В конце мая на Камчатке произошли сразу два землетрясения. Первое сейсмособытие в акватории Тихого океана произошло на глубине 44 км, его магнитуда составила 4,6. Второе - магнитудой 4,8. Информации о пострадавших не поступало.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ставрополье произошло землетрясениеЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойЗемлетрясение в Нью-Йорке: закрыты аэропорты и приостановлен Совбез ООН
https://crimea.ria.ru/20230911/istoriya-krymskikh-zemletryaseniy-poluostrov-na-linii-razloma-1131328190.html
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перу, землетрясение, сейсмология, происшествия, стихия, в мире, новости
Сильное землетрясение произошло у берегов Перу
Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло у берегов Перу