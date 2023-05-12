https://crimea.ria.ru/20230512/kak-rf-otreagiruet-na-peredachu-kievu-raket-storm-shadow--zayavlenie-mid-1128696076.html

Как РФ отреагирует на передачу Киеву ракет Storm Shadow – заявление МИД

Как РФ отреагирует на передачу Киеву ракет Storm Shadow – заявление МИД - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Как РФ отреагирует на передачу Киеву ракет Storm Shadow – заявление МИД

Решение Великобритании передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow ведет к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения спецоперации, российская сторона... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T19:18

2023-05-12T19:18

2023-05-12T19:18

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

поставки западного оружия украине

великобритания

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сво

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Решение Великобритании передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow ведет к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения спецоперации, российская сторона оставляет за собой право применить необходимые меры для нейтрализации соответствующих угроз. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.Как отметили в российском МИД, британская сторона "заигралась в геополитику, стремясь утвердиться в статусе неформального лидера НАТО на украинском треке и непримиримого противника России"."Великобритания, очевидно, готова переходить любые границы и перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв", - констатировали в министерстве.В этой ситуации российская сторона "оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет", указали в дипведомстве.В четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил данные СМИ о том, что Лондон передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, Великобритания якобы получила от Киева заверения в том, что эти ракеты не будут использоваться против территории России. Однако Уоллес отказался говорить публично по поводу наличия или отсутствия таких ограничений.Военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что Storm Shadow является достаточно серьезным оружием, однако Вооруженные силы РФ обладают широким ассортиментом средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ), чтобы эффективно отражать атаки этими ракетами. В их числе зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3", С-300, С-300 ПМ, С-350 "Витязь", С-400 и "Панцирь-С".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на Параде Победы: Украина стала разменной монетой в руках ЗападаГлобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовитьЗачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева

https://crimea.ria.ru/20230425/lavrov-sdelal-rezkoe-zayavlenie-o-britanii-iz-za-uranovykh-snaryadov-1128364165.html

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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, поставки западного оружия украине, великобритания, политика, сво, в мире, украина