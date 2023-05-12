Как РФ отреагирует на передачу Киеву ракет Storm Shadow – заявление МИД
МИД РФ: передача Киеву крылатых ракет Storm Shadow ведет к серьезной эскалации в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Решение Великобритании передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow ведет к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения спецоперации, российская сторона оставляет за собой право применить необходимые меры для нейтрализации соответствующих угроз. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
"Расцениваем данное решение (британских властей) как очередной крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции. Передача дальнобойных высокоточных ракетных систем киевскому режиму наглядно подтверждает беспрецедентный уровень вовлеченности Великобритании в украинский конфликт", - говорится в документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Как отметили в российском МИД, британская сторона "заигралась в геополитику, стремясь утвердиться в статусе неформального лидера НАТО на украинском треке и непримиримого противника России".
"Великобритания, очевидно, готова переходить любые границы и перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв", - констатировали в министерстве.
В этой ситуации российская сторона "оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет", указали в дипведомстве.
В четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил данные СМИ о том, что Лондон передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, Великобритания якобы получила от Киева заверения в том, что эти ракеты не будут использоваться против территории России. Однако Уоллес отказался говорить публично по поводу наличия или отсутствия таких ограничений.
Военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что Storm Shadow является достаточно серьезным оружием, однако Вооруженные силы РФ обладают широким ассортиментом средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ), чтобы эффективно отражать атаки этими ракетами. В их числе зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3", С-300, С-300 ПМ, С-350 "Витязь", С-400 и "Панцирь-С".
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