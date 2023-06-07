https://crimea.ria.ru/20230607/vsu-vypustili-bolee-90-snaryadov-po-mirnym-zhitelyam-khersonschiny-za-sutki-1129232339.html
ВСУ выпустили более 90 снарядов по мирным жителям Херсонщины за сутки
ВСУ выпустили более 90 снарядов по мирным жителям Херсонщины за сутки - РИА Новости Крым, 07.06.2023
ВСУ выпустили более 90 снарядов по мирным жителям Херсонщины за сутки
Украинские боевики нанесли ракетные удары по жилым районам и объектам гражданской инфраструктуры 12 городов и поселков левобережья Херсонской области за... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T11:14
2023-06-07T11:14
2023-06-07T11:14
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
херсонская область
происшествия
каховка
алешки
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли ракетные удары по жилым районам и объектам гражданской инфраструктуры 12 городов и поселков левобережья Херсонской области за минувшие сутки, выпустив более 92 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Днем под шквальный огонь украинской артиллерии пополи города Новая Каховка и Алешки, поселки Подстепное, Подлесное, Казачьи Лагеря, Днепряны и Каиры. По ним было выпущено 58 снарядов.Больше всех досталось поселку Казачьи Лагеря, по которому украинские националисты выпустили 14 снарядов. Девять прилетов пришлось пережить жителям поселка Каиры, восемь – Подстепного. По городам Новая Каховка и Алешки, а также поселку Подлесное ВСУ выпустили по семь снарядов, шесть прилетов зафиксировано в поселке Днепряны.Число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушения инфраструктуры уточняются.Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты левобережья Херсонской области. Днем ранее мирным жителям городов и населенных пунктов пришлось пережить более сотни прилетов со стороны украинских боевиков.Ранее мэр Голой Пристани Геннадий Недялков сообщал, что эвакуация людей из затопленного после повреждения дамбы Каховской ГЭС осложнена интенсивными обстрелами со стороны ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по поселку в Херсонской области: есть раненый и разрушенияУдар по Каховской ГЭС: в зоне возможного подтопления 22 тысячи жителейПочти 400 боевиков, 4 ДРГ и иностранная техника - потери ВСУ за сутки
херсонская область
каховка
алешки
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, происшествия, каховка, алешки, новая каховка
ВСУ выпустили более 90 снарядов по мирным жителям Херсонщины за сутки
Левобережная Херсонщина под шквальным огнем артиллерии ВСУ: 92 прилета за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли ракетные удары по жилым районам и объектам гражданской инфраструктуры 12 городов и поселков левобережья Херсонской области за минувшие сутки, выпустив более 92 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Днем под шквальный огонь украинской артиллерии пополи города Новая Каховка и Алешки, поселки Подстепное, Подлесное, Казачьи Лагеря, Днепряны и Каиры. По ним было выпущено 58 снарядов.
Больше всех досталось поселку Казачьи Лагеря, по которому украинские националисты выпустили 14 снарядов. Девять прилетов пришлось пережить жителям поселка Каиры, восемь – Подстепного. По городам Новая Каховка и Алешки, а также поселку Подлесное ВСУ выпустили по семь снарядов, шесть прилетов зафиксировано в поселке Днепряны.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру городов Каховка и Васильевка, населенных пунктов Горностаевка, Райское и Сергеевка, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии", – информируют в экстренных службах.
Число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушения инфраструктуры уточняются.
Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты левобережья Херсонской области. Днем ранее мирным жителям городов и населенных пунктов пришлось пережить более сотни прилетов
со стороны украинских боевиков.
Ранее мэр Голой Пристани Геннадий Недялков сообщал
, что эвакуация людей из затопленного после повреждения дамбы Каховской ГЭС осложнена интенсивными обстрелами со стороны ВСУ.
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