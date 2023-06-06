https://crimea.ria.ru/20230606/vsu-obstrelivayut-mesta-sbora-lyudey-dlya-evakuatsii-iz-goloy-pristani-1129213444.html

ВСУ обстреливают места сбора людей для эвакуации из Голой Пристани

ВСУ обстреливают места сбора людей для эвакуации из Голой Пристани - РИА Новости Крым, 06.06.2023

ВСУ обстреливают места сбора людей для эвакуации из Голой Пристани

В Голой Пристани Херсонской области почти не работает связь, отключено электричество. Эвакуация людей осложнена интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T12:32

2023-06-06T12:32

2023-06-06T12:32

эксклюзивы риа новости крым

голая пристань

разрушение каховской гэс

херсонская область

новые регионы россии

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В Голой Пристани Херсонской области почти не работает связь, отключено электричество. Эвакуация людей осложнена интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил мэр Геннадий Недялков.Все о последствиях удара ВСУ по Каховской ГЭС читайте тут>>>Глава города назвал обстановку в городе стабильно-напряженной.Связь в городе работает частично. Также в целях безопасности отключено центральное энергоснабжение – электричество подается в основном за счет генераторов.При этом эвакуация осложняется начавшимся интенсивным обстрелом со стороны украинских боевиков. Собеседник пояснил, что после того как была распространена информация о местах сбора людей, туда начались прилеты."Стоят автобусы, ждем людей. Уже насчитали несколько прилетов", – продолжил глава Голой Пристани.В ночь на вторник, 6 июня, ВСУ нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции, в результате чего были разрушены задвижки, вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды поднялся от 2 до 5 метров по городу и ниже по течению, угрозы для мирных граждан существуют, но службы стараются их минимизировать".Позже председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко информировал, что в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России, и на данный момент "ситуация под полным контролем".По словам Алексеенко, в зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории. Это 14 населенных пунктов: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре."Главами муниципальных образований организовано информирование населения, подготовлены автобусы и места размещения людей, если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов", – заявил Алексеенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Каховской ГЭС: в зоне возможного подтопления 22 тысячи жителей Что брать с собой при эвакуации из прибрежных районов Херсонской областиВласти рассказали о ситуации с водой в Крыму после удара по Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20230606/aleshki-posle-udarov-vsu-po-kakhovskoy-ges-zatoplenie-evakuatsiya-i-pozhar-1129209723.html

голая пристань

херсонская область

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

голая пристань, разрушение каховской гэс, херсонская область, новые регионы россии, происшествия, всу (вооруженные силы украины)