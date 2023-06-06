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ВСУ обстреливают места сбора людей для эвакуации из Голой Пристани - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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ВСУ обстреливают места сбора людей для эвакуации из Голой Пристани
ВСУ обстреливают места сбора людей для эвакуации из Голой Пристани - РИА Новости Крым, 06.06.2023
ВСУ обстреливают места сбора людей для эвакуации из Голой Пристани
В Голой Пристани Херсонской области почти не работает связь, отключено электричество. Эвакуация людей осложнена интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T12:32
2023-06-06T12:32
эксклюзивы риа новости крым
голая пристань
разрушение каховской гэс
херсонская область
новые регионы россии
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В Голой Пристани Херсонской области почти не работает связь, отключено электричество. Эвакуация людей осложнена интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил мэр Геннадий Недялков.Все о последствиях удара ВСУ по Каховской ГЭС читайте тут&gt;&gt;&gt;Глава города назвал обстановку в городе стабильно-напряженной.Связь в городе работает частично. Также в целях безопасности отключено центральное энергоснабжение – электричество подается в основном за счет генераторов.При этом эвакуация осложняется начавшимся интенсивным обстрелом со стороны украинских боевиков. Собеседник пояснил, что после того как была распространена информация о местах сбора людей, туда начались прилеты."Стоят автобусы, ждем людей. Уже насчитали несколько прилетов", – продолжил глава Голой Пристани.В ночь на вторник, 6 июня, ВСУ нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции, в результате чего были разрушены задвижки, вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды поднялся от 2 до 5 метров по городу и ниже по течению, угрозы для мирных граждан существуют, но службы стараются их минимизировать".Позже председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко информировал, что в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России, и на данный момент "ситуация под полным контролем".По словам Алексеенко, в зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории. Это 14 населенных пунктов: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре."Главами муниципальных образований организовано информирование населения, подготовлены автобусы и места размещения людей, если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов", – заявил Алексеенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Каховской ГЭС: в зоне возможного подтопления 22 тысячи жителей Что брать с собой при эвакуации из прибрежных районов Херсонской областиВласти рассказали о ситуации с водой в Крыму после удара по Каховской ГЭС
https://crimea.ria.ru/20230606/aleshki-posle-udarov-vsu-po-kakhovskoy-ges-zatoplenie-evakuatsiya-i-pozhar-1129209723.html
голая пристань
херсонская область
новые регионы россии
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голая пристань, разрушение каховской гэс, херсонская область, новые регионы россии, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреливают места сбора людей для эвакуации из Голой Пристани

Мэр об обстановке в Голой Пристани: эвакуация началась под обстрелами по стороны ВСУ

12:32 06.06.2023
 
© РИА Новости КрымСтела Голая Пристань
Стела Голая Пристань - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости Крым
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В Голой Пристани Херсонской области почти не работает связь, отключено электричество. Эвакуация людей осложнена интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил мэр Геннадий Недялков.
Все о последствиях удара ВСУ по Каховской ГЭС читайте тут>>>
Глава города назвал обстановку в городе стабильно-напряженной.

"Уровень воды поднялся примерно на метр. На протяжении почти всей набережной наблюдается перелив и вода постоянно прибывает. Подтоплений домов еще нет, но вода постепенно подходит к жилым постройкам", – сказал Недялков.

Связь в городе работает частично. Также в целях безопасности отключено центральное энергоснабжение – электричество подается в основном за счет генераторов.
Власти организовывают эвакуация жителей. В первую очередь начали вывозить маломобильных граждан. Также организовывается вывоз людей, которые не располагают собственным транспортом.
При этом эвакуация осложняется начавшимся интенсивным обстрелом со стороны украинских боевиков. Собеседник пояснил, что после того как была распространена информация о местах сбора людей, туда начались прилеты.
"Стоят автобусы, ждем людей. Уже насчитали несколько прилетов", – продолжил глава Голой Пристани.
Река - Днепр в районе города Олешки - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
11:34Эксклюзивы РИА Новости Крым
Алешки после ударов ВСУ по Каховской ГЭС: затопление, эвакуация и пожар
В ночь на вторник, 6 июня, ВСУ нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции, в результате чего были разрушены задвижки, вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды поднялся от 2 до 5 метров по городу и ниже по течению, угрозы для мирных граждан существуют, но службы стараются их минимизировать".
Позже председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко информировал, что в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России, и на данный момент "ситуация под полным контролем".
По словам Алексеенко, в зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории. Это 14 населенных пунктов: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре.
"Главами муниципальных образований организовано информирование населения, подготовлены автобусы и места размещения людей, если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов", – заявил Алексеенко.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымГолая ПристаньРазрушение Каховской ГЭСХерсонская областьНовые регионы РоссииПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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