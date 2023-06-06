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Власти рассказали о ситуации с водой в Крыму после удара по Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Власти рассказали о ситуации с водой в Крыму после удара по Каховской ГЭС
Власти рассказали о ситуации с водой в Крыму после удара по Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Власти рассказали о ситуации с водой в Крыму после удара по Каховской ГЭС
Крым обеспечен водой на 100 процентов. Угрозы подтоплений территорий в связи с разрушениями на Каховской ГЭС и дальнейшей работой Северо-Крымского канала нет... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T10:45
2023-06-06T10:48
крым
северо-крымский канал
вода в крыму
разрушение каховской гэс
государственный совет рк (госсовет)
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Крым обеспечен водой на 100 процентов. Угрозы подтоплений территорий в связи с разрушениями на Каховской ГЭС и дальнейшей работой Северо-Крымского канала нет. Об этом сообщил председатель комитета Госсовета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Владислав Масляник.Северо-крымский канал на территории Республики Крым работает в штатном режиме. Кроме того, наливные водохранилища накопили 60,3 млн кубометров воды или 65% от проектной мощности, водохранилища естественного стока – 221,5 млн кубометров или 87%. Общий объем заполнения водохранилищ – 281,8 млн кубометров, добавил он.В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что из-за разрушения Каховской ГЭС есть риски обмеления Северо-Крымского канала.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отсутствии угроз для водоснабжения города. По его словам, Севастополь снабжает водой собственное водохранилище, запасы которого на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения.В ночь на 6 июня украинские боевики нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению, в зоне возможного подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Проводится информирование населения, подготовлены автобусы и места размещения людей, если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов.Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о высокой вероятности того, что разрушения отразятся на поставке воды по Северо-Крымскому каналу.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в КрымуУгрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭСУдар по Каховской ГЭС: в зоне возможного подтопления 22 тысячи жителей
https://crimea.ria.ru/20230606/grozit-li-krymu-podtoplenie-posle-udara-po-kakhovskoy-ges-1129204676.html
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крым, северо-крымский канал, вода в крыму, разрушение каховской гэс, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, общество
Власти рассказали о ситуации с водой в Крыму после удара по Каховской ГЭС

Госсовет: население Крыма обеспечено водой на 100 процентов, угрозы подтоплений нет

10:45 06.06.2023 (обновлено: 10:48 06.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Крым обеспечен водой на 100 процентов. Угрозы подтоплений территорий в связи с разрушениями на Каховской ГЭС и дальнейшей работой Северо-Крымского канала нет. Об этом сообщил председатель комитета Госсовета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Владислав Масляник.
"В целом население и предприятия Крыма обеспечены водой на 100%. Угрозы затопления и подтопления на территории Крыма, связанной с работой Северо-Крымского канала, нет", – сказал Масляник.
Северо-крымский канал на территории Республики Крым работает в штатном режиме. Кроме того, наливные водохранилища накопили 60,3 млн кубометров воды или 65% от проектной мощности, водохранилища естественного стока – 221,5 млн кубометров или 87%. Общий объем заполнения водохранилищ – 281,8 млн кубометров, добавил он.
В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что из-за разрушения Каховской ГЭС есть риски обмеления Северо-Крымского канала.
Северо-крымский канал с водой - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
10:16
Грозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отсутствии угроз для водоснабжения города. По его словам, Севастополь снабжает водой собственное водохранилище, запасы которого на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения.
В ночь на 6 июня украинские боевики нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению, в зоне возможного подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Проводится информирование населения, подготовлены автобусы и места размещения людей, если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов.
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о высокой вероятности того, что разрушения отразятся на поставке воды по Северо-Крымскому каналу.
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