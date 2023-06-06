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ВСУ ударили по поселку в Херсонской области: есть раненый и разрушения
ВСУ ударили по поселку в Херсонской области: есть раненый и разрушения - РИА Новости Крым, 06.06.2023
ВСУ ударили по поселку в Херсонской области: есть раненый и разрушения
Два пятиэтажных учебных корпуса полностью уничтожены ракетным ударом со стороны вооруженных формирований Украины в Новоалексеевке Херсонской области. Один... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T19:51
2023-06-06T19:51
2023-06-06T19:53
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
асан алиев
новости
сво
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Два пятиэтажных учебных корпуса полностью уничтожены ракетным ударом со стороны вооруженных формирований Украины в Новоалексеевке Херсонской области. Один человек пострадал, сообщил РИА Новости Крым глава администрации поселка Асан Алиев.По его словам, удар бы нанесен утром во вторник. По его данным, пострадал один человек. Он был госпитализирован в больницу состоянии средней степени тяжести.После происшествия был организован подворовой обход. В частных дворах и домах зафиксировали разрушения: разбитые окна, посеченные фасады, крыши и заборы. Ранее сообщалось, что 12 населенных пунктов левобережья Херсонской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков за минувшие сутки. По гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей они выпустили 106 снарядов из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреливают места сбора людей для эвакуации из Голой ПристаниБольше ста снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за суткиПо Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов
https://crimea.ria.ru/20230602/vsu-obstrelyali-makeevku-pogibli-dve-zhenschiny-ranen-4-letniy-rebenok-1129150192.html
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херсонская область, происшествия, обстрелы всу, асан алиев, новости, сво, новые регионы россии
ВСУ ударили по поселку в Херсонской области: есть раненый и разрушения
ВСУ обстреляли поселок Новоалексеевка в Херсонской области: разрушены дома, ранен человек
19:51 06.06.2023 (обновлено: 19:53 06.06.2023)