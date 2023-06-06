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Больше ста снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Больше ста снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки
Больше ста снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Больше ста снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки
Двенадцать населенных пунктов левобережья Херсонской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков за минувшие сутки. По гражданской... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T10:41
2023-06-06T10:41
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Двенадцать населенных пунктов левобережья Херсонской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков за минувшие сутки. По гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей они выпустили 106 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня шквальный огонь артиллерии ВСУ обрушился на города Алешки и Голая Пристань, на села Песчановка и Подстепное, а также на Казачьи Лагеря, Корсунку, Крынки – всего по этим населенным пунктам боевики выпустили 69 снарядов.Число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушения инфраструктуры уточняются.Накануне сообщалось, что одиннадцать городов и сел левобережья Херсонской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков за сутки. По инфраструктуре и домам мирных жителей выпущено 86 снарядов из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотня снарядов ВСУ обрушилась на мирных жителей Херсонщины за суткиНа Херсонщине уничтожены гаубицы ВСУ, стрелявшие по населенным пунктамУдар по Каховской ГЭС: в зоне возможного подтопления 22 тысячи жителей
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всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, херсонская область, новости, обстрелы всу, сво, ветераны сво, общество, украина, россия
Больше ста снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки

ВСУ выпустили 106 снарядов из ствольной артиллерии и РСЗО по Херсонской области

10:41 06.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбстрел
Обстрел - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Двенадцать населенных пунктов левобережья Херсонской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков за минувшие сутки. По гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей они выпустили 106 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в течение дня шквальный огонь артиллерии ВСУ обрушился на города Алешки и Голая Пристань, на села Песчановка и Подстепное, а также на Казачьи Лагеря, Корсунку, Крынки – всего по этим населенным пунктам боевики выпустили 69 снарядов.

"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Подстепное, Софиевка, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии и два реактивных снаряда из РСЗО "Ольха" из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении экстренных служб.

Число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушения инфраструктуры уточняются.
Накануне сообщалось, что одиннадцать городов и сел левобережья Херсонской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков за сутки. По инфраструктуре и домам мирных жителей выпущено 86 снарядов из ствольной артиллерии.
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