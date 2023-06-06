https://crimea.ria.ru/20230606/bolshe-sta-snaryadov-vypustili-vsu-po-mirnym-zhitelyam-khersonschiny-za-sutki-1129204837.html

Больше ста снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки

Больше ста снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Больше ста снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки

Двенадцать населенных пунктов левобережья Херсонской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков за минувшие сутки. По гражданской... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T10:41

2023-06-06T10:41

2023-06-06T10:41

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

херсонская область

новости

обстрелы всу

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ветераны сво

общество

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Двенадцать населенных пунктов левобережья Херсонской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков за минувшие сутки. По гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей они выпустили 106 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня шквальный огонь артиллерии ВСУ обрушился на города Алешки и Голая Пристань, на села Песчановка и Подстепное, а также на Казачьи Лагеря, Корсунку, Крынки – всего по этим населенным пунктам боевики выпустили 69 снарядов.Число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушения инфраструктуры уточняются.Накануне сообщалось, что одиннадцать городов и сел левобережья Херсонской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков за сутки. По инфраструктуре и домам мирных жителей выпущено 86 снарядов из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотня снарядов ВСУ обрушилась на мирных жителей Херсонщины за суткиНа Херсонщине уничтожены гаубицы ВСУ, стрелявшие по населенным пунктамУдар по Каховской ГЭС: в зоне возможного подтопления 22 тысячи жителей

новые регионы россии

херсонская область

украина

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, херсонская область, новости, обстрелы всу, сво, ветераны сво, общество, украина, россия