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Потери ВСУ за сутки превысили 1200 человек

Потери ВСУ за сутки превысили 1200 человек - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Потери ВСУ за сутки превысили 1200 человек

Вооруженные силы России отразили 12 атак на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки, потери противника превысили 1200 человек. Об этом... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T15:37

2023-06-09T15:37

2023-06-09T16:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили 12 атак на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки, потери противника превысили 1200 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По сообщению военного ведомства, за минувшие сутки вооруженные силы Украины предприняли шесть попыток вести наступление на Южно-Донецком и Запорожском направлениях."В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск "Восток" отражено четыре атаки противника, проводимых силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками, в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Новоселка, Сторожевое и Нескучное Донецкой Народной Республики", – сообщили в Минобороны.Также на Запорожском направлении российские войска ударами авиации и артиллерии отразили две атаки ВСУ в районе Новоданиловки и Малой Токмачки в Запорожской области.В этом же регионе около населенных пунктов Гуляй Поле, Омельник и Преображенка ударами оперативно-тактической авиации группировки войск "Восток" поражены резервы противника.Потери ВСУ на этих трех направлениях за сутки составили около 680 военнослужащих.Еще несколько попыток атаковать противник сделал на Донецком направлении, где самые активные боевые действия велись в районе Марьинки и Авдеевки (ДНР).За сутки здесь было уничтожено до 410 военнослужащих ВСУ.На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражены подразделения украинских войск в районе Новомлынска, Молчаново и Берестовое в Харьковской области, а также под Розовкой в ЛНР.На этом направлении ВСУ предпринимали попытки прорваться силами двух диверсионно-разведовательных групп под Ольшаной (Херсонская обл.) и п. Новоселовским (Луганская народная республика), все попытки были пресечены.Еще одна ДРГ была остановлена на Красно-Лиманском направлении, где ВСУ предприняли попытку прорыва у н.п. Червоная Диброва. Также группировкой войск "Центр" ВС РФ поражены подразделения противника в районе Невского, Ямполовки и Григоровки (ДНР).В целом на Купянском, Красно-Лиманском, а также Херсонском направлениях противник потерял свыше 150 человек.Всего за сутки российская армия нанесла удары по 97 артиллерийских подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126-ти районах.Ранее сообщалось, что ночью 9 июня ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам ВСУ с боеприпасами, вооружением и техникой иностранного производства, нарушив снабжение группировок украинских войск в зоне боевых действий. Читайте также на РИА Новости Крым:Могут ли НАТО ввести войска на Украину - мнение политолога Атака дрона на Воронеж: возбуждено дело о теракте Новые атаки на Белгородскую область - ранены четыре мирных жителя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, украина, россия, министерство обороны рф, новости