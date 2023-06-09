Рейтинг@Mail.ru
Атака дрона на Воронеж: возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230609/ataka-drona-na-voronezh-vozbuzhdeno-delo-o-terakte-1129284302.html
Атака дрона на Воронеж: возбуждено дело о теракте
Атака дрона на Воронеж: возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Атака дрона на Воронеж: возбуждено дело о теракте
Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с попаданием беспилотника в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщили в СК России. РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T13:21
2023-06-09T13:24
воронеж
беспилотник (бпла, дрон)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новости
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с попаданием беспилотника в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщили в СК России.Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия). В настоящее время на месте продолжают работу следователи и криминалисты СК России. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастным к нему лиц.ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по регионам РФ, в том числе с помощью беспилотников. Чаще всего атаки приходятся на приграничные регионы, Крым и Севастополь. В ночь на 3 мая Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. По мнению экспертов, усиление беспилотных атак на Россию со стороны Украины требует выработки новых, комплексных подходов к их обнаружению и уничтожению с учетом адаптации ПВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда целили дроны в Джанкое и что поврежденоБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма - АксеновПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма
воронеж
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_788801934f383300de8be5b764a2048e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воронеж, беспилотник (бпла, дрон), ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, россия
Атака дрона на Воронеж: возбуждено дело о теракте

Атаковавший Воронеж беспилотник нес взрывчатку, СК возбудил дело о теракте

13:21 09.06.2023 (обновлено: 13:24 09.06.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с попаданием беспилотника в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщили в СК России.

"9 июня 2023 года около 10 часов утра лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины, совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата, снабженного взрывным устройством, на территорию города Воронежа. В результате столкновения БПЛА с жилым дом, расположенным по улице Белинского, были повреждены конструктивные элементы здания, а также кровля близлежащего частного домовладения, ранения получили не менее трех гражданских лиц", - привели детали происшествия в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия).
В настоящее время на месте продолжают работу следователи и криминалисты СК России. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастным к нему лиц.
ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по регионам РФ, в том числе с помощью беспилотников. Чаще всего атаки приходятся на приграничные регионы, Крым и Севастополь. В ночь на 3 мая Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. По мнению экспертов, усиление беспилотных атак на Россию со стороны Украины требует выработки новых, комплексных подходов к их обнаружению и уничтожению с учетом адаптации ПВО.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Куда целили дроны в Джанкое и что повреждено
Беспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов
Подводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма
 
ВоронежБеспилотник (БПЛА, дрон)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияНовостиСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:21Верховный суд Нидерландов признал Крым российским - сенатор
16:11В Белгороде беспилотник упал на офисы и загорелся
15:50Российское ядерное оружие будет размещено в Белоруссии через месяц
15:39РНКБ установил 2000 терминалов оплаты в Крыму перед курортным сезоном
15:37Потери ВСУ за сутки превысили 1200 человек
15:00Армия России нанесла удар по складам оружия и беспилотников ВСУ
14:51Украинские солдаты намеренно выводят из строя собственную боевую технику
14:38Севастопольцев ждет суперкороткая рабочая неделя
14:36Сухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очереди
14:21В Воронеже вводят режим ЧС - что происходит после падения беспилотника
14:15Жестокое убийство в Севастополе: троим подельникам вынесли приговор
14:08Симферополец выманивал у школьниц откровенные фото через соцсети
13:45Число жертв затопления в Херсонской области увеличилось до 8 человек
13:21Атака дрона на Воронеж: возбуждено дело о теракте
12:56Новые атаки на Белгородскую область - ранены четыре мирных жителя
12:42Скифское золото отдадут Украине
12:30Опыт Крыма применят для обеспечения водой новых регионов России
12:15Над Белгородом ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу - Гладков
12:12Часть Симферополя без воды из-за аварии - где еще ждать отключений
12:03На Крым идет циклон: грозы, шквалы, град
Лента новостейМолния