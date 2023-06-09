Атака дрона на Воронеж: возбуждено дело о теракте
Атаковавший Воронеж беспилотник нес взрывчатку, СК возбудил дело о теракте
13:21 09.06.2023 (обновлено: 13:24 09.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с попаданием беспилотника в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщили в СК России.
"9 июня 2023 года около 10 часов утра лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины, совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата, снабженного взрывным устройством, на территорию города Воронежа. В результате столкновения БПЛА с жилым дом, расположенным по улице Белинского, были повреждены конструктивные элементы здания, а также кровля близлежащего частного домовладения, ранения получили не менее трех гражданских лиц", - привели детали происшествия в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия).
В настоящее время на месте продолжают работу следователи и криминалисты СК России. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастным к нему лиц.
ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по регионам РФ, в том числе с помощью беспилотников. Чаще всего атаки приходятся на приграничные регионы, Крым и Севастополь. В ночь на 3 мая Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. По мнению экспертов, усиление беспилотных атак на Россию со стороны Украины требует выработки новых, комплексных подходов к их обнаружению и уничтожению с учетом адаптации ПВО.
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