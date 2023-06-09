https://crimea.ria.ru/20230609/ataka-drona-na-voronezh-vozbuzhdeno-delo-o-terakte-1129284302.html

Атака дрона на Воронеж: возбуждено дело о теракте

Атака дрона на Воронеж: возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Атака дрона на Воронеж: возбуждено дело о теракте

Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с попаданием беспилотника в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщили в СК России. РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T13:21

2023-06-09T13:21

2023-06-09T13:24

воронеж

беспилотник (бпла, дрон)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

новости

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с попаданием беспилотника в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщили в СК России.Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия). В настоящее время на месте продолжают работу следователи и криминалисты СК России. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастным к нему лиц.ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по регионам РФ, в том числе с помощью беспилотников. Чаще всего атаки приходятся на приграничные регионы, Крым и Севастополь. В ночь на 3 мая Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. По мнению экспертов, усиление беспилотных атак на Россию со стороны Украины требует выработки новых, комплексных подходов к их обнаружению и уничтожению с учетом адаптации ПВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда целили дроны в Джанкое и что поврежденоБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма - АксеновПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, беспилотник (бпла, дрон), ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, россия