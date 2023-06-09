https://crimea.ria.ru/20230609/chislo-postradavshikh-rastet---chto-proiskhodit-v-voronezhe-posle-ataki-drona-1129281550.html
Число пострадавших растет - что происходит в Воронеже после атаки дрона
Число пострадавших растет - что происходит в Воронеже после атаки дрона - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Число пострадавших растет - что происходит в Воронеже после атаки дрона
Число пострадавших от беспилотной атаки в Воронеже выросло до трех. Такие данные привел губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T11:22
2023-06-09T11:22
2023-06-09T11:22
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
воронеж
александр гусев
происшествия
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Число пострадавших от беспилотной атаки в Воронеже выросло до трех. Такие данные привел губернатор Воронежской области Александр Гусев.По его словам, ситуация находится под контролем спецслужб - на месте работают ФСБ и МЧС. Жителям пострадавшего дома будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после изучения последствий инцидента.Ранее в пятницу Гусев сообщал о том что в Воронеже в результате падения беспилотника на жилую многоэтажку ранены два человека. ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по регионам РФ, в том числе с помощью беспилотников. Чаще всего атаки приходятся на приграничные регионы, Крым и Севастополь. В ночь на 3 мая Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. По мнению экспертов, усиление беспилотных атак на Россию со стороны Украины требует выработки новых, комплексных подходов к их обнаружению и уничтожению с учетом адаптации ПВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда целили дроны в Джанкое и что поврежденоБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма - АксеновПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма
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всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), воронеж, александр гусев, происшествия, россия, новости
Число пострадавших растет - что происходит в Воронеже после атаки дрона
Губернатор Гусев: число пострадавших от атаки дрона в Воронеже выросло до трех