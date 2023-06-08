Могут ли войска НАТО ввести войска на Украину - мнение политолога
Политолог Шаповалов оценил вероятность ввода войск НАТО на Украину
© CHRISTOF STACHE / AFPСолдаты словацкой армии рядом с реактивной системой залпового огня
© CHRISTOF STACHE / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Запад намерен противостоять России до последнего украинца, а когда силы киевского режима иссякнут, готовы задействовать в этом противостоянии тех членов НАТО, "которых не жалко". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.
Ранее экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны НАТО в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит ясных гарантий безопасности.
По мнению Шаповалова, делая такое заявление, Расмуссен транслировал сигнал Запада о готовности продолжать долгосрочное противостояние с Россией. Политолог напомнил, что аналогичные сигналы уже поступали из Польши и стран Прибалтики.
"Это означает, что последние украинцы заканчиваются, а противостояние с Россией - нет. У Запада есть большое желание вести дальше эту борьбу. При этом возникают серьезные ограничения, связанные с тем, что США не хотят сами участвовать в этом, опасаясь прямого столкновения с РФ, но у Штатов есть большой расходный материал - Польша, а также Финляндия и Швеция, которые так сильно рвутся в НАТО. Они будут в первых рядах, для того их и принимают в альянс", - считает эксперт.
31 марта, 17:48В Кремле оценили идею ЕС ввести миротворцев НАТО на Украину
При этом попытка НАТО бросить в бой "каких-то своих членов, которых не жалко", пока не реальный план, а один из вероятных сценариев, считает политолог.
"Это не то, что будет реализовано обязательно. Возможно, речь будет идти о том, что поляки займут часть территории Украины, якобы для ее защиты, а на самом деле, чтобы взять территории под свой контроль", - предположил Шаповалов.
Ранее политолог, философ и общественный деятель Александр Дугин выразил мнение, что НАТО и ее отдельные члены в лице Польши и Румынии не будут вводить свои войска на Украину, даже если российские войска в ходе специальной военной операции дойдут до западноукраинских регионов. Поскольку полноценное и масштабное вступление НАТО в конфликт против России резко повышает риски применения стратегического ядерного оружия, что является для Запада "абсолютно бессмысленным и нерациональным".
Читайте также на РИА Новости Крым: