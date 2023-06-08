https://crimea.ria.ru/20230608/mogut-li-voyska-nato-vvesti-voyska-na-ukrainu---mnenie-politologa-1129265710.html

Могут ли войска НАТО ввести войска на Украину - мнение политолога

Могут ли войска НАТО ввести войска на Украину - мнение политолога - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Могут ли войска НАТО ввести войска на Украину - мнение политолога

Запад намерен противостоять России до последнего украинца, а когда силы киевского режима иссякнут, готовы задействовать в этом противостоянии тех членов НАТО,... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T21:41

2023-06-08T21:41

2023-06-08T21:41

радио "спутник в крыму"

польша

украина

сво

нато

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финляндия

швеция

мнения

владимир шаповалов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Запад намерен противостоять России до последнего украинца, а когда силы киевского режима иссякнут, готовы задействовать в этом противостоянии тех членов НАТО, "которых не жалко". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.Ранее экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны НАТО в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит ясных гарантий безопасности.По мнению Шаповалова, делая такое заявление, Расмуссен транслировал сигнал Запада о готовности продолжать долгосрочное противостояние с Россией. Политолог напомнил, что аналогичные сигналы уже поступали из Польши и стран Прибалтики.При этом попытка НАТО бросить в бой "каких-то своих членов, которых не жалко", пока не реальный план, а один из вероятных сценариев, считает политолог.Ранее политолог, философ и общественный деятель Александр Дугин выразил мнение, что НАТО и ее отдельные члены в лице Польши и Румынии не будут вводить свои войска на Украину, даже если российские войска в ходе специальной военной операции дойдут до западноукраинских регионов. Поскольку полноценное и масштабное вступление НАТО в конфликт против России резко повышает риски применения стратегического ядерного оружия, что является для Запада "абсолютно бессмысленным и нерациональным".Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на призыв Зеленского принять Украину в НАТО в этом годуВведет ли НАТО свои войска на Украину – мнениеПочему Украина уже никогда не сможет вступить в НАТО

https://crimea.ria.ru/20230331/v-kremle-otsenili-ideyu-es-vvesti-mirotvortsev-nato-na-ukrainu-1127908332.html

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украина

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финляндия

швеция

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польша, украина, сво, нато, сша, финляндия, швеция, мнения, владимир шаповалов, в мире