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Почему Франция заявила о поддержке вступления Украины в НАТО – эксперт - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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https://crimea.ria.ru/20230621/pochemu-frantsiya-zayavila-o-podderzhke-vstupleniya-ukrainy-v-nato--ekspert-1129541109.html
Почему Франция заявила о поддержке вступления Украины в НАТО – эксперт
Почему Франция заявила о поддержке вступления Украины в НАТО – эксперт - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Почему Франция заявила о поддержке вступления Украины в НАТО – эксперт
Решение Франции поддержать вступление Украины в НАТО является "дешевым спектаклем" с целью усилить информационную кампанию накануне саммита Североатлантического РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T20:39
2023-06-21T20:39
радио "спутник в крыму"
украина
нато
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политика
в мире
мнения
владимир шаповалов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Решение Франции поддержать вступление Украины в НАТО является "дешевым спектаклем" с целью усилить информационную кампанию накануне саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал замдиректора института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.Ранее газета Le Monde со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО. В свою очередь экс-глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан, такая позиция объясняется тем, что Париж стремится избежать конфликта со странами Восточной Европы, которые голосуют за членство Киева в блоке, а также стремлением французских властей "сдвинуть украинский конфликт с мертвой точки".В то же время в реальности саммит вряд ли что-то даст Украине в плане перспектив ее вступления в альянс, считает эксперт."Чтобы завуалировать этот нулевой эффект, напустить тумана, и делаются подобные заявления. Но понятно, что решение принимает не Париж, не Варшава, и не Вильнюс, а Вашингтон. А его решение – не включать Украину в НАТО, а использовать ее в целях США, не более того", – пояснил аналитик.При этом данная ситуация наглядно демонстрирует, как деградировала политическая элита Франции, добавил Шаповалов. От субъектной позиции в интересах своей страны при Шарле де Голле и последующих лидеров Франция при Эммануэле Макроне докатилась до роли "на подпевках в вашингтонском хоре" в одном ряду с прибалтийскими странами, которые "по мановению дирижерской палочки из США исполняют эту партию", заключил политолог.Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден поддержал план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по облегчению принятия Украины в альянс после завершения конфликта.При этом Столтенберг ранее заявил, что сейчас своей главной задачей НАТО ставит сохранение Украины как суверенного государства. Генсек организации также подчеркнул, что говорить про исход саммита в Вильнюсе о членстве Украины преждевременно.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад продолжит накачивать Киев оружием вопреки заявлению СтолтенбергаНАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на УкраинеПочему Украина уже никогда не сможет вступить в НАТО
https://crimea.ria.ru/20230430/prezident-litvy-zayavil-chto-ukraine-ne-stat-chlenom-nato--1128446699.html
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украина, нато, сша, политика, в мире, мнения, владимир шаповалов, новости
Почему Франция заявила о поддержке вступления Украины в НАТО – эксперт

Политолог Шаповалов: поддержка Францией вступления Украины в НАТО – дешевый спектакль

20:39 21.06.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Решение Франции поддержать вступление Украины в НАТО является "дешевым спектаклем" с целью усилить информационную кампанию накануне саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал замдиректора института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.
Ранее газета Le Monde со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО. В свою очередь экс-глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан, такая позиция объясняется тем, что Париж стремится избежать конфликта со странами Восточной Европы, которые голосуют за членство Киева в блоке, а также стремлением французских властей "сдвинуть украинский конфликт с мертвой точки".
"Это спектакль, причем достаточно дешевый, который разыгрывается для публики перед саммитом НАТО в Вильнюсе, чтобы нагнетать страсти и усилить информационную кампанию, продемонстрировать, в том числе и России, что все больше стран блока поддерживают вступление Украины в альянс и тем самым подать некий сигнал Киеву о поддержке", - сказал Шаповалов.
В то же время в реальности саммит вряд ли что-то даст Украине в плане перспектив ее вступления в альянс, считает эксперт.
"Чтобы завуалировать этот нулевой эффект, напустить тумана, и делаются подобные заявления. Но понятно, что решение принимает не Париж, не Варшава, и не Вильнюс, а Вашингтон. А его решение – не включать Украину в НАТО, а использовать ее в целях США, не более того", – пояснил аналитик.
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При этом данная ситуация наглядно демонстрирует, как деградировала политическая элита Франции, добавил Шаповалов. От субъектной позиции в интересах своей страны при Шарле де Голле и последующих лидеров Франция при Эммануэле Макроне докатилась до роли "на подпевках в вашингтонском хоре" в одном ряду с прибалтийскими странами, которые "по мановению дирижерской палочки из США исполняют эту партию", заключил политолог.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден поддержал план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по облегчению принятия Украины в альянс после завершения конфликта.
При этом Столтенберг ранее заявил, что сейчас своей главной задачей НАТО ставит сохранение Украины как суверенного государства. Генсек организации также подчеркнул, что говорить про исход саммита в Вильнюсе о членстве Украины преждевременно.
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