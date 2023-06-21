https://crimea.ria.ru/20230621/pochemu-frantsiya-zayavila-o-podderzhke-vstupleniya-ukrainy-v-nato--ekspert-1129541109.html

Почему Франция заявила о поддержке вступления Украины в НАТО – эксперт

Почему Франция заявила о поддержке вступления Украины в НАТО – эксперт - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Почему Франция заявила о поддержке вступления Украины в НАТО – эксперт

Решение Франции поддержать вступление Украины в НАТО является "дешевым спектаклем" с целью усилить информационную кампанию накануне саммита Североатлантического РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T20:39

2023-06-21T20:39

2023-06-21T20:39

радио "спутник в крыму"

украина

нато

сша

политика

в мире

мнения

владимир шаповалов

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110651/49/1106514945_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_94665a23ce9a53e576d2bb8b09c883f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Решение Франции поддержать вступление Украины в НАТО является "дешевым спектаклем" с целью усилить информационную кампанию накануне саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал замдиректора института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.Ранее газета Le Monde со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО. В свою очередь экс-глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан, такая позиция объясняется тем, что Париж стремится избежать конфликта со странами Восточной Европы, которые голосуют за членство Киева в блоке, а также стремлением французских властей "сдвинуть украинский конфликт с мертвой точки".В то же время в реальности саммит вряд ли что-то даст Украине в плане перспектив ее вступления в альянс, считает эксперт."Чтобы завуалировать этот нулевой эффект, напустить тумана, и делаются подобные заявления. Но понятно, что решение принимает не Париж, не Варшава, и не Вильнюс, а Вашингтон. А его решение – не включать Украину в НАТО, а использовать ее в целях США, не более того", – пояснил аналитик.При этом данная ситуация наглядно демонстрирует, как деградировала политическая элита Франции, добавил Шаповалов. От субъектной позиции в интересах своей страны при Шарле де Голле и последующих лидеров Франция при Эммануэле Макроне докатилась до роли "на подпевках в вашингтонском хоре" в одном ряду с прибалтийскими странами, которые "по мановению дирижерской палочки из США исполняют эту партию", заключил политолог.Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден поддержал план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по облегчению принятия Украины в альянс после завершения конфликта.При этом Столтенберг ранее заявил, что сейчас своей главной задачей НАТО ставит сохранение Украины как суверенного государства. Генсек организации также подчеркнул, что говорить про исход саммита в Вильнюсе о членстве Украины преждевременно.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад продолжит накачивать Киев оружием вопреки заявлению СтолтенбергаНАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на УкраинеПочему Украина уже никогда не сможет вступить в НАТО

https://crimea.ria.ru/20230430/prezident-litvy-zayavil-chto-ukraine-ne-stat-chlenom-nato--1128446699.html

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, нато, сша, политика, в мире, мнения, владимир шаповалов, новости