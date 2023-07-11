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НАТО призвала Россию "немедленно вывести силы из Украины" - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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НАТО призвала Россию "немедленно вывести силы из Украины"
НАТО призвала Россию "немедленно вывести силы из Украины" - РИА Новости Крым, 11.07.2023
НАТО призвала Россию "немедленно вывести силы из Украины"
В НАТО считают, что Россия "должна немедленно и без любых предварительных условий вывеси свои силы с территории Украины". Члены альянса также заявили, что не... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T20:40
2023-07-11T20:41
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В НАТО считают, что Россия "должна немедленно и без любых предварительных условий вывеси свои силы с территории Украины". Члены альянса также заявили, что не признают российский статус Крыма. Такие тезисы изложены в заявлении по итогу первого дня саммита в Вильнюсе.Альянс также заявил, что никогда не признает "аннексии", предпринятые Москвой, в том числе присоединение Крыма.Участники саммита обвинили Белоруссию и Иран в "пособничестве" России.Кроме того, НАТО обеспокоена углублением сотрудничества РФ и Белоруссии. При этом не учитывая тот факт, что Россия и Белоруссия с 1997 года – Союзное государство."Усиление военной интеграции России и Белоруссии, в частности, в вопросах размещения современных военных возможностей и размещения российских сил в Белоруссии, имеет последствия для региональной стабильности и обороны альянса", - указывается в документе.При этом альянс призвал Иран прекратить "военную поддержку России". Страны-участники НАТО не скрывают своей обеспокоенности в связи с якобы "злонамеренными действиями Ирана на территории союзников (по НАТО – ред.)"."Мы призываем Иран прекратить свою военную поддержку России, в частности передачу беспилотных летательных аппаратов… Мы выражаем серьезную обеспокоенность злонамеренными действиями Ирана на территории союзников. Мы также призываем Иран воздерживаться от дестабилизирующих действий... и играть конструктивную роль в содействии региональной стабильности и миру", - указывается в заявлении.В Вильнюсе 11 июля стартовал саммит стран Североатлантического альянса, на полях которого уже прозвучало несколько важных заявлений о военной поддержке Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поставит Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Германия анонсировала передачу Украине новой партии военной помощи, пакет включает две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5.В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал "беспрецедентным и абсурдным" то, что страны НАТО не готовы ни пригласить Украину в НАТО, ни тем более сделать ее членом Альянса. Он назвал такую неопределенность "слабостью".Читайте также на РИА Новости Крым:Почему вопрос по Украине вносит раскол в ряды НАТО – мнение экспертаУскоренное вступление Украины в НАТО опасно для Европы – ПесковВ Кремле оценили решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты
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нато, саммит нато в вильнюсе, россия, украина, сво, белоруссия, иран, в мире, новости
НАТО призвала Россию "немедленно вывести силы из Украины"

Страны НАТО по итогам первого дня саммита призвали Россию вывести силы из Украины

20:40 11.07.2023 (обновлено: 20:41 11.07.2023)
 
© LUDOVIC MARIN / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская с президентом Литвы Гитанасом Науседом и его супругой Дианой Науседане на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская с президентом Литвы Гитанасом Науседом и его супругой Дианой Науседане на саммите НАТО в Вильнюсе
© LUDOVIC MARIN / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В НАТО считают, что Россия "должна немедленно и без любых предварительных условий вывеси свои силы с территории Украины". Члены альянса также заявили, что не признают российский статус Крыма. Такие тезисы изложены в заявлении по итогу первого дня саммита в Вильнюсе.

"Россия должна немедленно остановить эту войну..., прекратить использовать применение силы против Украины и полностью и без предварительных условий вывести все свои силы и оборудование с территории Украины в пределах международно признанных границ", - сказано в документе.

Альянс также заявил, что никогда не признает "аннексии", предпринятые Москвой, в том числе присоединение Крыма.
Участники саммита обвинили Белоруссию и Иран в "пособничестве" России.
Кроме того, НАТО обеспокоена углублением сотрудничества РФ и Белоруссии. При этом не учитывая тот факт, что Россия и Белоруссия с 1997 года – Союзное государство.
"Усиление военной интеграции России и Белоруссии, в частности, в вопросах размещения современных военных возможностей и размещения российских сил в Белоруссии, имеет последствия для региональной стабильности и обороны альянса", - указывается в документе.
При этом альянс призвал Иран прекратить "военную поддержку России". Страны-участники НАТО не скрывают своей обеспокоенности в связи с якобы "злонамеренными действиями Ирана на территории союзников (по НАТО – ред.)".
"Мы призываем Иран прекратить свою военную поддержку России, в частности передачу беспилотных летательных аппаратов… Мы выражаем серьезную обеспокоенность злонамеренными действиями Ирана на территории союзников. Мы также призываем Иран воздерживаться от дестабилизирующих действий... и играть конструктивную роль в содействии региональной стабильности и миру", - указывается в заявлении.
В Вильнюсе 11 июля стартовал саммит стран Североатлантического альянса, на полях которого уже прозвучало несколько важных заявлений о военной поддержке Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поставит Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Германия анонсировала передачу Украине новой партии военной помощи, пакет включает две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал "беспрецедентным и абсурдным" то, что страны НАТО не готовы ни пригласить Украину в НАТО, ни тем более сделать ее членом Альянса. Он назвал такую неопределенность "слабостью".
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