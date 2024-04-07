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Украина готовит ответ на удары ВС РФ по объектам в Харькове – Зеленский - РИА Новости Крым, 07.04.2024
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Украина готовит ответ на удары ВС РФ по объектам в Харькове – Зеленский
Украина готовит ответ на удары ВС РФ по объектам в Харькове – Зеленский - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Украина готовит ответ на удары ВС РФ по объектам в Харькове – Зеленский
Украина готовит России ответ за удары по объектам ВСУ в Харькове, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T18:57
2024-04-07T19:05
владимир зеленский (президент украины)
новости
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харьков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Украина готовит России ответ за удары по объектам ВСУ в Харькове, заявил Владимир Зеленский."Готовим ответ... очень конкретный и справедливый", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.В субботу в Харькове были уничтожены две франко-итальянские пусковые установки ЗРК.В четверг в Харькове обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов", установленная в здании Харьковского физико-технического института.1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил о почти полном разрушении энергетической инфраструктуры города. Разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергосистемы неизвестны.В Министерстве обороны РФ 4 апреля заявили о поражении склада боеприпасов и пункта дислокации иностранных наемников в городе Мерефе Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Украине: что происходит на ДнепроГЭСБлэкаут на Украине: поражены крупные объекты энергетикиЗмиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена
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владимир зеленский (президент украины), новости, россия, харьков, украина
Украина готовит ответ на удары ВС РФ по объектам в Харькове – Зеленский

Зеленский пригрозил РФ ответом на удары по военным объектам в Харькове

18:57 07.04.2024 (обновлено: 19:05 07.04.2024)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Украина готовит России ответ за удары по объектам ВСУ в Харькове, заявил Владимир Зеленский.
"Готовим ответ... очень конкретный и справедливый", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
В субботу в Харькове были уничтожены две франко-итальянские пусковые установки ЗРК.
В четверг в Харькове обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов", установленная в здании Харьковского физико-технического института.
1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил о почти полном разрушении энергетической инфраструктуры города. Разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергосистемы неизвестны.
В Министерстве обороны РФ 4 апреля заявили о поражении склада боеприпасов и пункта дислокации иностранных наемников в городе Мерефе Харьковской области.
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Владимир Зеленский (президент Украины)НовостиРоссияХарьковУкраина
 
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