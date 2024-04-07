https://crimea.ria.ru/20240407/ukraina-gotovit-otvet-na-udary-vs-rf-po-obektam-v-kharkove--zelenskiy-1136350182.html

Украина готовит ответ на удары ВС РФ по объектам в Харькове – Зеленский

Украина готовит ответ на удары ВС РФ по объектам в Харькове – Зеленский - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Украина готовит ответ на удары ВС РФ по объектам в Харькове – Зеленский

Украина готовит России ответ за удары по объектам ВСУ в Харькове, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T18:57

2024-04-07T18:57

2024-04-07T19:05

владимир зеленский (президент украины)

новости

россия

харьков

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Украина готовит России ответ за удары по объектам ВСУ в Харькове, заявил Владимир Зеленский."Готовим ответ... очень конкретный и справедливый", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.В субботу в Харькове были уничтожены две франко-итальянские пусковые установки ЗРК.В четверг в Харькове обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов", установленная в здании Харьковского физико-технического института.1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил о почти полном разрушении энергетической инфраструктуры города. Разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергосистемы неизвестны.В Министерстве обороны РФ 4 апреля заявили о поражении склада боеприпасов и пункта дислокации иностранных наемников в городе Мерефе Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Украине: что происходит на ДнепроГЭСБлэкаут на Украине: поражены крупные объекты энергетикиЗмиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), новости, россия, харьков, украина