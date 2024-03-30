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Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена

Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена - РИА Новости Крым, 30.03.2024

Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена

Змиевская тепловая электростанция (ТЭС) в Харьковской области Украины полностью разрушена ракетным ударом 22 марта, сообщила украинская энергогенерирующая... РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T09:39

2024-03-30T09:39

2024-03-30T09:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Змиевская тепловая электростанция (ТЭС) в Харьковской области Украины полностью разрушена ракетным ударом 22 марта, сообщила украинская энергогенерирующая компания "Центрэнерго".Сейчас на электростанции идет разбор завалов, доступа к большей части оборудования нет.22 марта глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что на Украине повреждены энергетические объекты во многих регионах, наибольший масштаб зафиксирован в Харькове.Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко ранее завлял, что на восстановление поврежденных высоковольтных сетей и объектов генерации энергетики на Украине может занять 2–2,5 года. Змиевская ТЭС располагается вблизи поселка Слобожанское в Чугуевском районе примерно в 50 км от Харькова. Обеспечивала электроэнергией Харьковскую Полтавскую и Сумскую области.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Украине: что происходит на ДнепроГЭСБлэкаут на Украине: поражены крупные объекты энергетикиНа Украине повреждены электростанции - города без света

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