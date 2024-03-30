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Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена
Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена - РИА Новости Крым, 30.03.2024
Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена
Змиевская тепловая электростанция (ТЭС) в Харьковской области Украины полностью разрушена ракетным ударом 22 марта, сообщила украинская энергогенерирующая... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T09:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Змиевская тепловая электростанция (ТЭС) в Харьковской области Украины полностью разрушена ракетным ударом 22 марта, сообщила украинская энергогенерирующая компания "Центрэнерго".Сейчас на электростанции идет разбор завалов, доступа к большей части оборудования нет.22 марта глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что на Украине повреждены энергетические объекты во многих регионах, наибольший масштаб зафиксирован в Харькове.Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко ранее завлял, что на восстановление поврежденных высоковольтных сетей и объектов генерации энергетики на Украине может занять 2–2,5 года. Змиевская ТЭС располагается вблизи поселка Слобожанское в Чугуевском районе примерно в 50 км от Харькова. Обеспечивала электроэнергией Харьковскую Полтавскую и Сумскую области.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Украине: что происходит на ДнепроГЭСБлэкаут на Украине: поражены крупные объекты энергетикиНа Украине повреждены электростанции - города без света
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Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена

Змиевская ТЭС в Харьковской области Украины полностью разрушена - "Центрэнерго"

09:39 30.03.2024
 
© Фото пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго"ЛЭП
ЛЭП
© Фото пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Змиевская тепловая электростанция (ТЭС) в Харьковской области Украины полностью разрушена ракетным ударом 22 марта, сообщила украинская энергогенерирующая компания "Центрэнерго".

"Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного. Точные цифры относительно суммы, необходимой для восстановления, а также прогнозов относительно времени ремонтов - нет", - сказано на сайте компании.

Сейчас на электростанции идет разбор завалов, доступа к большей части оборудования нет.
22 марта глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что на Украине повреждены энергетические объекты во многих регионах, наибольший масштаб зафиксирован в Харькове.
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко ранее завлял, что на восстановление поврежденных высоковольтных сетей и объектов генерации энергетики на Украине может занять 2–2,5 года.
Змиевская ТЭС располагается вблизи поселка Слобожанское в Чугуевском районе примерно в 50 км от Харькова. Обеспечивала электроэнергией Харьковскую Полтавскую и Сумскую области.
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