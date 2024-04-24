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Сенат США принял законопроект о внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Сенат США принял законопроект о внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню
Сенат США принял законопроект о внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Сенат США принял законопроект о внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню
Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань, свидетельствуют результаты... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T06:04
2024-04-24T08:38
сша
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в мире
украина
израиль
тайвань
западная помощь украине
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань, свидетельствуют результаты голосования.Согласно окончательным результатам голосования, опубликованным телеканалом C-Span, проект документа поддержали в общей сложности 79 членов Сената, тогда как против инициативы выступили 18, пишет РИА Новости.Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу.Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на внеплановой субботней сессии.Согласно документу, Украине предлагается выделить Украине 61 миллиард долларов. Из них 23,2 млрд будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".В рамках нового пакета помощи Украина рассчитывает получить оперативно-тактические ракеты ATACMS с фугасной боевой частью, которые отличаются высокой дальнобойностью. Киев с их помощью планирует продолжить террористические удары по гражданской инфраструктуре РФ, однако российские средства ПВО способны справляться с этой угрозой. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Читайте также на РИА Новости Крым:Три ракеты ATACMS сбиты над Черным моремНедосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22Ракеты ATACMS: чем они опасны
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РИА Новости Крым
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сша, новости, политика, в мире, украина, израиль, тайвань, западная помощь украине, поставки западного оружия украине
Сенат США принял законопроект о внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню

Сенат США принял законопроект о внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню

06:04 24.04.2024 (обновлено: 08:38 24.04.2024)
 
© AP Photo/ J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг перед Капитолием в Вашингтоне. Архивное фото
Американский флаг перед Капитолием в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo/ J. Scott Applewhite
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань, свидетельствуют результаты голосования.
Согласно окончательным результатам голосования, опубликованным телеканалом C-Span, проект документа поддержали в общей сложности 79 членов Сената, тогда как против инициативы выступили 18, пишет РИА Новости.
Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу.
Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на внеплановой субботней сессии.
Согласно документу, Украине предлагается выделить Украине 61 миллиард долларов. Из них 23,2 млрд будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
В рамках нового пакета помощи Украина рассчитывает получить оперативно-тактические ракеты ATACMS с фугасной боевой частью, которые отличаются высокой дальнобойностью. Киев с их помощью планирует продолжить террористические удары по гражданской инфраструктуре РФ, однако российские средства ПВО способны справляться с этой угрозой. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
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