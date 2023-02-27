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Медведев назвал две точки невозврата в отношениях России с Западом - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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Медведев назвал две точки невозврата в отношениях России с Западом
Медведев назвал две точки невозврата в отношениях России с Западом - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Медведев назвал две точки невозврата в отношениях России с Западом
Агрессия Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года и вхождение Крыма в состав России в марте 2014 года стали точками невозврата в отношениях России и... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T10:24
2023-02-27T10:24
дмитрий медведев
совет безопасности рф
политика
грузия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Агрессия Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года и вхождение Крыма в состав России в марте 2014 года стали точками невозврата в отношениях России и Запада. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье для "Известий"."Точками невозврата можно считать две даты. Первая — осень 2008 года, когда западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа &lt;…&gt;. Агрессору тогда был дан быстрый и твердый отпор. Вторая поворотная точка – весна 2014 года, когда свою волю на законном референдуме высказал народ Крыма, навсегда вернувшись на историческую родину", – пишет Медведев.Он отметил, что воссоединение полуострова с Россией вызвало у западного мира "бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор".По словам Медведева, именно эта "безумная истерика и навязчивое желание растерзать нашу страну" привели в конечном счете к специальной военной операции.Автор в своей статье также отмечает, что на Западе сохраняются иллюзии, что он сможет "похоронить нынешнюю Россию", как в свое время Советский Союз. Однако такой взгляд является "крайне опасным заблуждением", убежден политик."Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен", - подчеркнул Медведев.Он также заверил, что Россия не допустит сценария третьей мировой войны, и в этом стремлении наша страна не одинока.
https://crimea.ria.ru/20230217/podpisat-chto-skazhut-medvedev--o-roli-zelenskogo-v-peregovorakh-s-rf-1127056393.html
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дмитрий медведев, совет безопасности рф, политика, грузия, украина
Медведев назвал две точки невозврата в отношениях России с Западом

Медведев назвал две даты точек невозврата в отношениях России с Западом

10:24 27.02.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Агрессия Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года и вхождение Крыма в состав России в марте 2014 года стали точками невозврата в отношениях России и Запада. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье для "Известий".
"Точками невозврата можно считать две даты. Первая — осень 2008 года, когда западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа <…>. Агрессору тогда был дан быстрый и твердый отпор. Вторая поворотная точка – весна 2014 года, когда свою волю на законном референдуме высказал народ Крыма, навсегда вернувшись на историческую родину", – пишет Медведев.
Он отметил, что воссоединение полуострова с Россией вызвало у западного мира "бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор".
"Их конвульсии подпитываются пещерной русофобией и желанием создать новоявленного Франкенштейна в лице Украины – особую "анти-Россию", о которой написал президент нашей страны", – констатировал замглавы Совбеза.
По словам Медведева, именно эта "безумная истерика и навязчивое желание растерзать нашу страну" привели в конечном счете к специальной военной операции.
Автор в своей статье также отмечает, что на Западе сохраняются иллюзии, что он сможет "похоронить нынешнюю Россию", как в свое время Советский Союз. Однако такой взгляд является "крайне опасным заблуждением", убежден политик.
"Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен", - подчеркнул Медведев.
Он также заверил, что Россия не допустит сценария третьей мировой войны, и в этом стремлении наша страна не одинока.
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Дмитрий МедведевСовет безопасности РФПолитикаГрузияУкраина
 
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