https://crimea.ria.ru/20230308/maydan-po-gruzinski-vozmozhen-li-gosperevorot-v-tbilisi-1127414298.html
Майдан по-грузински: возможен ли госпереворот в Тбилиси
Майдан по-грузински: возможен ли госпереворот в Тбилиси - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Майдан по-грузински: возможен ли госпереворот в Тбилиси
Нынешние протесты в Грузии могут вылиться в государственный переворот и свержение действующего правительства, которое не хочет в интересах США открывать "второй РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T14:45
2023-03-08T14:45
2023-03-08T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Нынешние протесты в Грузии могут вылиться в государственный переворот и свержение действующего правительства, которое не хочет в интересах США открывать "второй фронт" против России на Кавказе. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.Прямое вмешательство США"(Госпереворот) возможен. Нынешняя власть в Грузии вполне антироссийская и прозападная, но ее позиция очень не устраивает Запад. Тбилиси не желает главного – быть втянутым в противостояние с Россией. Грузия пережила это в 2008 году, отношения между двумя странами не восстановлены в политическом плане, но частично восстановлены в экономическом. Грузию это устраивает, но это не устраивает НАТО и США, которые хотели бы, чтобы она открыла "второй фронт" против РФ на Кавказе", – сказал эксперт."Думаю, будут предприняты все усилия, включая подрывную работу внутри силовых ведомств и вооруженных сил Грузии, в которых еще остались представители клана Саакашвили, а также использование каких-то внешних группировок, чтобы свергнуть действующую власть", – считает политолог.Суздальцев отметил, что госпереворот в стране вероятен еще и потому, что Грузия является довольно слабой страной, и ей, по сути, не на кого опереться, чтобы эффективно сопротивляться давлению Запада.Разгон акции протеста в ТбилисиНакануне в Тбилиси произошли массовые акции протеста против принятия парламентом законопроекта об иностранных агентах. Митингующие забрасывали правоохранителей камнями и "коктейлями Молотова", подожгли здание законодательного органа, забросали его камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограды. Также они повредили и подожгли автомобили и спецтехнику полиции.По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции в ходе акции были задержаны 66 человек.По состоянию на 8 марта ситуация возле здания парламента спокойная.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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7 495 645-6601
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Алексей Гончаров
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андрей суздальцев, мнения, грузия, эксклюзивы риа новости крым, политика, в мире, россия, сша
Майдан по-грузински: возможен ли госпереворот в Тбилиси
Политолог Суздальцев: протесты в Грузии могут закончиться свержением правительства
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Нынешние протесты в Грузии могут вылиться в государственный переворот и свержение действующего правительства, которое не хочет в интересах США открывать "второй фронт" против России на Кавказе. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.
Прямое вмешательство США
"(Госпереворот) возможен. Нынешняя власть в Грузии вполне антироссийская и прозападная, но ее позиция очень не устраивает Запад. Тбилиси не желает главного – быть втянутым в противостояние с Россией. Грузия пережила это в 2008 году, отношения между двумя странами не восстановлены в политическом плане, но частично восстановлены в экономическом. Грузию это устраивает, но это не устраивает НАТО и США, которые хотели бы, чтобы она открыла "второй фронт" против РФ на Кавказе", – сказал эксперт.
По словам Суздальцева, грузинские власти в данном случае мыслят здраво и действуют в интересах своего народа, а массовые протесты – следствие прямого иностранного вмешательства во внутреннюю политику независимого государства. По мнению аналитика, для этого США активно используют бывших и нынешних соратников экс-президента Михаила Саакашвили, чтобы они раскачивали ситуацию.
"Думаю, будут предприняты все усилия, включая подрывную работу внутри силовых ведомств и вооруженных сил Грузии, в которых еще остались представители клана Саакашвили, а также использование каких-то внешних группировок, чтобы свергнуть действующую власть", – считает политолог.
Суздальцев отметил, что госпереворот в стране вероятен еще и потому, что Грузия является довольно слабой страной, и ей, по сути, не на кого опереться, чтобы эффективно сопротивляться давлению Запада.
"К сожалению, на постсоветском пространстве не понимают, что союзничество с Западом – это означает проводить антироссийскую политику. То есть если вы хотите нормальных отношений с Россией – вы не союзник Запада. Это очень сложная дилемма для данных государств. Эти страны нужны только в качестве противника России, а иначе они не выживут. Страны Прибалтики – наглядный тому пример", - заключил эксперт.
Разгон акции протеста в Тбилиси
Накануне в Тбилиси произошли массовые акции протеста против принятия парламентом законопроекта об иностранных агентах. Митингующие забрасывали правоохранителей камнями и "коктейлями Молотова", подожгли здание законодательного органа, забросали его камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограды. Также они повредили и подожгли автомобили и спецтехнику полиции.
Спецназ применил для разгона протестующих слезоточивый газ и водометы. По данным МВД Грузии, в результате насильственных действий собравшихся около 50 правоохранителей получили ранения, нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство.
По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции в ходе акции были задержаны 66 человек.
По состоянию на 8 марта ситуация возле здания парламента спокойная.