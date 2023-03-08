https://crimea.ria.ru/20230308/maydan-po-gruzinski-vozmozhen-li-gosperevorot-v-tbilisi-1127414298.html

Майдан по-грузински: возможен ли госпереворот в Тбилиси

Майдан по-грузински: возможен ли госпереворот в Тбилиси - РИА Новости Крым, 08.03.2023

Майдан по-грузински: возможен ли госпереворот в Тбилиси

Нынешние протесты в Грузии могут вылиться в государственный переворот и свержение действующего правительства, которое не хочет в интересах США открывать "второй РИА Новости Крым, 08.03.2023

2023-03-08T14:45

2023-03-08T14:45

2023-03-08T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Нынешние протесты в Грузии могут вылиться в государственный переворот и свержение действующего правительства, которое не хочет в интересах США открывать "второй фронт" против России на Кавказе. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.Прямое вмешательство США"(Госпереворот) возможен. Нынешняя власть в Грузии вполне антироссийская и прозападная, но ее позиция очень не устраивает Запад. Тбилиси не желает главного – быть втянутым в противостояние с Россией. Грузия пережила это в 2008 году, отношения между двумя странами не восстановлены в политическом плане, но частично восстановлены в экономическом. Грузию это устраивает, но это не устраивает НАТО и США, которые хотели бы, чтобы она открыла "второй фронт" против РФ на Кавказе", – сказал эксперт."Думаю, будут предприняты все усилия, включая подрывную работу внутри силовых ведомств и вооруженных сил Грузии, в которых еще остались представители клана Саакашвили, а также использование каких-то внешних группировок, чтобы свергнуть действующую власть", – считает политолог.Суздальцев отметил, что госпереворот в стране вероятен еще и потому, что Грузия является довольно слабой страной, и ей, по сути, не на кого опереться, чтобы эффективно сопротивляться давлению Запада.Разгон акции протеста в ТбилисиНакануне в Тбилиси произошли массовые акции протеста против принятия парламентом законопроекта об иностранных агентах. Митингующие забрасывали правоохранителей камнями и "коктейлями Молотова", подожгли здание законодательного органа, забросали его камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограды. Также они повредили и подожгли автомобили и спецтехнику полиции.По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции в ходе акции были задержаны 66 человек.По состоянию на 8 марта ситуация возле здания парламента спокойная.

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андрей суздальцев, мнения, грузия, эксклюзивы риа новости крым, политика, в мире, россия, сша