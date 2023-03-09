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Госпереворот отменяется: сенатор оценил новый ход властей Грузии
Госпереворот отменяется: сенатор оценил новый ход властей Грузии - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Госпереворот отменяется: сенатор оценил новый ход властей Грузии
Грузинские власти перекрыли путь к "цветной революции" в стране, отозвав законопроект об иноагентах, убежден вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T12:28
2023-03-09T12:28
2023-03-09T12:28
акции протеста в грузии
грузия
совет федерации
мнения
константин косачев
политика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Грузинские власти перекрыли путь к "цветной революции" в стране, отозвав законопроект об иноагентах, убежден вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В четверг правящая коалиция в Грузии отозвала из парламента скандальный законопроект об иноагентах, против принятия которого в Тбилиси проходят массовые акции протеста. Решение отозвать законопроект, по заявлению грузинского правительства, обусловлено "заботой о мире, спокойствии и экономическом развитии страны".Мнение сенатораОн привел пример Украины, где такую схему Западу удалось провернуть по результатам майданного переворота. По мнению сенатора, отзыв закона дает возможность Грузии разобраться с конфликтом самостоятельно, без вмешательства США и других стран НАТО."А как все это обернется для народа Грузии – покажет только время. Лишь бы ему позволили определять свою судьбу самостоятельно, без иностранного вмешательства. О чем, собственно, и наделавший такого шума законопроект", - написал политик в своем Telegram-канале.О чем скандальный законопроект7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах. Его поддержала правящая партия "Грузинская мечта". Обсуждение проходило на фоне акций протеста перед зданием парламента.Законопроект об иноагентах предполагал присвоение статуса агентов иностранного влияния некоммерческим юридическим лицам и СМИ, если более 20% их доходов поступает из-за рубежа. Предполагалось, что такие организации должны пройти обязательную регистрацию, если они откажутся это сделать, то на них наложат штраф и минюст получит право начать в их отношении расследование.Читайте также на РИА Новости Крым:Майдан по-грузински: возможен ли госпереворот в ТбилисиВоенные цели под маской мира: что скрыто за программами USAID на УкраинеКак женщины и мигранты становятся инструментами влияния Запада в СНГ
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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акции протеста в грузии, грузия, совет федерации, мнения, константин косачев, политика, в мире, общество, новости
Госпереворот отменяется: сенатор оценил новый ход властей Грузии
Косачев: отзыв законопроекта об иноагентах перекроет путь к госперевороту в Грузии
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Грузинские власти перекрыли путь к "цветной революции" в стране, отозвав законопроект об иноагентах, убежден вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
В четверг правящая коалиция в Грузии отозвала
из парламента скандальный законопроект об иноагентах, против принятия которого в Тбилиси проходят массовые акции протеста. Решение отозвать законопроект, по заявлению грузинского правительства, обусловлено "заботой о мире, спокойствии и экономическом развитии страны".
Мнение сенатора
"Отзыв законопроекта перекрывает путь тем, кто хотел использовать его в качестве повода для очередной цветной революции в Грузии с тем, чтобы привести во власть политиков, безусловно и безоговорочно лояльных, послушных и подчиненных Западу. И не важно, что в ущерб суверенитету и интересам самой Грузии", - пояснил Косачев.
Он привел пример Украины, где такую схему Западу удалось провернуть по результатам майданного переворота. По мнению сенатора, отзыв закона дает возможность Грузии разобраться с конфликтом самостоятельно, без вмешательства США и других стран НАТО.
"А как все это обернется для народа Грузии – покажет только время. Лишь бы ему позволили определять свою судьбу самостоятельно, без иностранного вмешательства. О чем, собственно, и наделавший такого шума законопроект", - написал политик в своем Telegram-канале.
О чем скандальный законопроект
7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах. Его поддержала правящая партия "Грузинская мечта". Обсуждение проходило на фоне акций протеста
перед зданием парламента.
Законопроект об иноагентах предполагал присвоение статуса агентов иностранного влияния некоммерческим юридическим лицам и СМИ, если более 20% их доходов поступает из-за рубежа. Предполагалось, что такие организации должны пройти обязательную регистрацию, если они откажутся это сделать, то на них наложат штраф и минюст получит право начать в их отношении расследование.
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