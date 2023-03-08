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Митингующие в Тбилиси поставили властям ультиматум
Митингующие в Тбилиси поставили властям ультиматум - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Митингующие в Тбилиси поставили властям ультиматум
Участники акции протеста в центре Тбилиси выдвинули властям Грузии два требования – отозвать закон об иноагентах и отпустить задержанных накануне участников... РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T21:03
2023-03-08T21:03
2023-03-08T21:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Участники акции протеста в центре Тбилиси выдвинули властям Грузии два требования – отозвать закон об иноагентах и отпустить задержанных накануне участников протеста, пишет РИА Новости.По словам политика, на выполнение ультиматума властям страны дан один час, иначе активисты "перейдут к другим шагам".Акции протеста в ГрузииВ среду вечером в столице Грузии возобновился митинг. Несколько тысяч человек собрались под стенами парламента в центре города.Митинги начались накануне, митингующие и оппозиционеры выступают против принятия парламентом законопроекта об иностранных агентах. Акция переросла в беспорядки: активисты забрасывали правоохранителей камнями и "коктейлями Молотова", подожгли здание законодательного органа, забросали его камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограды. Также они повредили и подожгли автомобили и спецтехнику полиции.Спецназ применил для разгона протестующих слезоточивый газ и водометы. По данным МВД Грузии, в результате насильственных действий собравшихся около 50 правоохранителей получили ранения, нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство.По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции в ходе акции были задержаны 66 человек.
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акции протеста в грузии, в мире, политика, грузия, новости
Митингующие в Тбилиси поставили властям ультиматум
В Грузии оппозиция призвала власти отозвать проект об иноагентах и освободить задержанных
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Участники акции протеста в центре Тбилиси выдвинули властям Грузии два требования – отозвать закон об иноагентах и отпустить задержанных накануне участников протеста, пишет РИА Новости.
"Грузинская мечта" (правящая в Грузии партия – ред.) должна немедленно отозвать российский закон из парламента и освободить всех незаконно задержанных вчера", — цитирует агентство оппозиционера Георгия Вашадзе.
По словам политика, на выполнение ультиматума властям страны дан один час, иначе активисты "перейдут к другим шагам".
Акции протеста в Грузии
В среду вечером в столице Грузии возобновился митинг. Несколько тысяч человек собрались под стенами парламента в центре города.
Митинги начались накануне, митингующие и оппозиционеры выступают против принятия парламентом законопроекта об иностранных агентах. Акция переросла в беспорядки: активисты забрасывали правоохранителей камнями и "коктейлями Молотова", подожгли здание законодательного органа, забросали его камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограды. Также они повредили и подожгли автомобили и спецтехнику полиции.
Спецназ применил для разгона протестующих слезоточивый газ и водометы. По данным МВД Грузии, в результате насильственных действий собравшихся около 50 правоохранителей получили ранения, нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство.
По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции в ходе акции были задержаны 66 человек.