https://crimea.ria.ru/20230308/mitinguyuschie-v-tbilisi-postavili-vlastyam-ultimatum-1127417840.html

Митингующие в Тбилиси поставили властям ультиматум

Митингующие в Тбилиси поставили властям ультиматум - РИА Новости Крым, 08.03.2023

Митингующие в Тбилиси поставили властям ультиматум

Участники акции протеста в центре Тбилиси выдвинули властям Грузии два требования – отозвать закон об иноагентах и отпустить задержанных накануне участников... РИА Новости Крым, 08.03.2023

2023-03-08T21:03

2023-03-08T21:03

2023-03-08T21:03

акции протеста в грузии

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грузия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Участники акции протеста в центре Тбилиси выдвинули властям Грузии два требования – отозвать закон об иноагентах и отпустить задержанных накануне участников протеста, пишет РИА Новости.По словам политика, на выполнение ультиматума властям страны дан один час, иначе активисты "перейдут к другим шагам".Акции протеста в ГрузииВ среду вечером в столице Грузии возобновился митинг. Несколько тысяч человек собрались под стенами парламента в центре города.Митинги начались накануне, митингующие и оппозиционеры выступают против принятия парламентом законопроекта об иностранных агентах. Акция переросла в беспорядки: активисты забрасывали правоохранителей камнями и "коктейлями Молотова", подожгли здание законодательного органа, забросали его камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограды. Также они повредили и подожгли автомобили и спецтехнику полиции.Спецназ применил для разгона протестующих слезоточивый газ и водометы. По данным МВД Грузии, в результате насильственных действий собравшихся около 50 правоохранителей получили ранения, нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство.По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции в ходе акции были задержаны 66 человек.

https://crimea.ria.ru/20230308/maydan-po-gruzinski-vozmozhen-li-gosperevorot-v-tbilisi-1127414298.html

грузия

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акции протеста в грузии, в мире, политика, грузия, новости