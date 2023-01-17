https://crimea.ria.ru/20230117/voennye-tseli-pod-maskoy-mira-chto-skryto-za-programmami-usaid-na-ukraine-1126440560.html

Военные цели под маской мира: что скрыто за программами USAID на Украине

Военные цели под маской мира: что скрыто за программами USAID на Украине - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Военные цели под маской мира: что скрыто за программами USAID на Украине

Украина в 2022 году получила по линии Агентства США по международному развитию (USAID) более 23 млрд долларов, причем, более половины ушло на прямую финансовую... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T19:19

2023-01-17T19:19

2023-01-17T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Украина в 2022 году получила по линии Агентства США по международному развитию (USAID) более 23 млрд долларов, причем, более половины ушло на прямую финансовую поддержку киевского правительства, еще часть - на реализацию "отдельных" программ. Об этом сообщает обозреватель Яна Осипова в материале Sputnik.Грузинский кейсТак, Киев получил за год в общей сложности 13 млрд долларов. По данным годового отчета USAID, сумма направлялась несколькими платежами: 1 млрд был направлен на поддержку украинской экономики, еще 1,3 млрд - на "поддержание административного потенциала" правительства Украины, а оставшиеся 10,7 млрд несколькими траншами отправлялись "лично в руки" киевской власти. При этом специального назначения такие переводы не имели.Вторая часть американской помощи в размере 10 млрд долларов была направлена на так называемые "различные проекты", реализуемые американским агентством на территории Украины. Такой "аттракцион невиданной щедрости" уже имел место в мировой истории, напоминает замдиректора национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. В Грузии.Открытое противостояниеИгорь Шатров полагает, что даже после окончания конфликта отношения России и США не нормализуются. И об этом Госдеп заявляет уже открыто, не скрывая американских интересов за "гуманитарными масками"."Они сняли маски. Говорят прямо, потому что в кулуарах уже не получается решать вопросы. Все перешло в фазу открытого противостояния,- подчеркнул Шатров. - Поэтому деньги уже выделяют в открытую, не прикрываясь "демократическими программами". Выделяются они правительству Украины, чтобы те обеспечивали их американские интересы на местах".Миллиарды по карманамАмериканская помощь – не что иное, как взятка, уверен эксперт. На данный момент – действующему киевскому режиму.Как только он станет неугодным, инициатива перейдет в руки силовиков, предполагает он. Поскольку USAID на самом деле контролирует не одну, а сразу несколько групп, разыгрывая комбинацию.По его мнению, выделенные Агентством США по международному развитию деньги "без специального назначения" идут на покупку американского влияния. Это – в традициях Госдепа.Итого: цель Штатов – укрепить влияние и усилить контроль, а Киева – удержаться на плаву. И для этого правительству Украины, по оценкам Международного валютного фонда, надо порядка 5 млрд долларов в месяц.Американские программы на УкраинеРеализацию целевых программ на Украине, как упоминалось, оценили в 10 млрд долларов. В них, по данным годового отчета USAID, входят гуманитарная, социальная и экономическая помощь, а также программа, целью которой является "создание независимой Украины, объединенной вокруг основных европейских ценностей".Так, 165 млн долларов направили на поддержку демократии, свободу СМИ и журналистов, работу независимых медиа-организаций. Более 83 млн ушло на "смягчение последствий конфликтов и примирение". На самом деле под видом примирения, исходя из опубликованной на сайте Агентства информации, скрывается программа обучения Вооруженных сил Украины, "повышение профессионализма ВСУ посредством образовательных программ и технической поддержки, гарантируя, что Вооруженные силы смогут развивать и поддерживать необходимый потенциал для эффективного выполнения своей военной миссии".Что характерно: все эти миллиарды и миллионы – завуалированное под громким названием дополнение к официально заявленной военной помощи, которая, по данным Минобороны США, уже превысила 19,3 млрд долларов.Таким образом USAID – не что иное, как инструмент, который при помощи грантов и тесного сотрудничества с зарубежными журналистами занимается переформатированием целых наций, заставляя их отказаться от национальных интересов."Такую работу они называют "внедрением инноваций в развитие демократии", - заключил он.

https://crimea.ria.ru/20230116/k-vesne-ukraina-polnostyu-pereydet-na-natovskoe-vooruzhenie--ekspert-1126406687.html

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