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Власть "прогнулась": как далеко могут зайти протесты в Грузии

Власть "прогнулась": как далеко могут зайти протесты в Грузии - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Власть "прогнулась": как далеко могут зайти протесты в Грузии

Массовые протесты в Грузии не закончатся с отзывом законопроекта об иноагентах, стоящие за организацией беспорядков силы продолжат давить на власть с целью... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T13:10

2023-03-09T13:10

2023-03-09T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Массовые протесты в Грузии не закончатся с отзывом законопроекта об иноагентах, стоящие за организацией беспорядков силы продолжат давить на власть с целью принятия жестких антироссийских решений. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.Законопроект об иноагентах – только поводПо мнению Манойло, протесты будут продолжаться по нарастающей, и "вряд ли их участники после достижения этой своей цели возьмут и разойдутся по домам и ситуация рассосется".Аналитик не сомневается, что стоящие за протестами силы с помощью "улицы" будут пытаться дальше давить на официальный Тбилиси в плане принятия жестких антироссийских решений, в том числе открытия "второго фронта" против России на Кавказе."Те же американцы, например, были бы заинтересованы в том, чтобы заполыхало по всему периметру границ России, хотя бы для того, чтобы Москва оттянула те войска, которые сейчас необходимы в специальной военной операции, и тем самым эту группировку ослабить", – уточнил он.В то же время, по словам Манойло, грузинские элиты хорошо помнят войну августа 2008 года и очень боятся "стать разменной картой в тех геополитических процессах, которые сейчас происходят на евразийском пространстве".Протесты в Тбилиси7 и 8 марта в Тбилиси произошли массовые беспорядки из-за принятия парламентом Грузии в первом чтении законопроекта об иноагентах. Он предполагал присвоение статуса агентов иностранного влияния некоммерческим юридическим лицам и СМИ, если более 20% их доходов поступает из-за рубежа. Предполагалось, что такие организации должны пройти обязательную регистрацию, если они откажутся это сделать, то на них наложат штраф и минюст получит право начать в их отношении расследование.Участники акций выступали против принятия законопроекта. Митинги переросли в столкновения с полицией. Правоохранители применили для разгона протестующих слезоточивый газ и водометы.В четверг правящая коалиция заявила об отзыве документа в связи с тем, что он вызвал "разногласия в обществе". По словам ее представителей, "машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение часть общественности".Решение отозвать законопроект обусловлено "заботой о мире, спокойствии и экономическом развитии страны", добавили представители коалиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Майдан по-грузински: возможен ли госпереворот в ТбилисиИз парламента Грузии отозван скандальный законопроект об иноагентахГоспереворот отменяется: сенатор оценил новый ход властей Грузии

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