Рейтинг@Mail.ru
Власть "прогнулась": как далеко могут зайти протесты в Грузии - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230309/vlast-prognulas-kak-daleko-mogut-zayti-protesty-v-gruzii-1127429720.html
Власть "прогнулась": как далеко могут зайти протесты в Грузии
Власть "прогнулась": как далеко могут зайти протесты в Грузии - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Власть "прогнулась": как далеко могут зайти протесты в Грузии
Массовые протесты в Грузии не закончатся с отзывом законопроекта об иноагентах, стоящие за организацией беспорядков силы продолжат давить на власть с целью... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T13:10
2023-03-09T13:13
эксклюзивы риа новости крым
акции протеста в грузии
грузия
в мире
политика
происшествия
новости
мнения
авторы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127429379_0:57:1137:697_1920x0_80_0_0_9bb8320f7643f3b5b24208c22ac20819.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Массовые протесты в Грузии не закончатся с отзывом законопроекта об иноагентах, стоящие за организацией беспорядков силы продолжат давить на власть с целью принятия жестких антироссийских решений. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.Законопроект об иноагентах – только поводПо мнению Манойло, протесты будут продолжаться по нарастающей, и "вряд ли их участники после достижения этой своей цели возьмут и разойдутся по домам и ситуация рассосется".Аналитик не сомневается, что стоящие за протестами силы с помощью "улицы" будут пытаться дальше давить на официальный Тбилиси в плане принятия жестких антироссийских решений, в том числе открытия "второго фронта" против России на Кавказе."Те же американцы, например, были бы заинтересованы в том, чтобы заполыхало по всему периметру границ России, хотя бы для того, чтобы Москва оттянула те войска, которые сейчас необходимы в специальной военной операции, и тем самым эту группировку ослабить", – уточнил он.В то же время, по словам Манойло, грузинские элиты хорошо помнят войну августа 2008 года и очень боятся "стать разменной картой в тех геополитических процессах, которые сейчас происходят на евразийском пространстве".Протесты в Тбилиси7 и 8 марта в Тбилиси произошли массовые беспорядки из-за принятия парламентом Грузии в первом чтении законопроекта об иноагентах. Он предполагал присвоение статуса агентов иностранного влияния некоммерческим юридическим лицам и СМИ, если более 20% их доходов поступает из-за рубежа. Предполагалось, что такие организации должны пройти обязательную регистрацию, если они откажутся это сделать, то на них наложат штраф и минюст получит право начать в их отношении расследование.Участники акций выступали против принятия законопроекта. Митинги переросли в столкновения с полицией. Правоохранители применили для разгона протестующих слезоточивый газ и водометы.В четверг правящая коалиция заявила об отзыве документа в связи с тем, что он вызвал "разногласия в обществе". По словам ее представителей, "машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение часть общественности".Решение отозвать законопроект обусловлено "заботой о мире, спокойствии и экономическом развитии страны", добавили представители коалиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Майдан по-грузински: возможен ли госпереворот в ТбилисиИз парламента Грузии отозван скандальный законопроект об иноагентахГоспереворот отменяется: сенатор оценил новый ход властей Грузии
https://crimea.ria.ru/20230308/mitinguyuschie-v-tbilisi-postavili-vlastyam-ultimatum-1127417840.html
грузия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127429379_134:0:1063:697_1920x0_80_0_0_2665c84d4059d094ee90de1b028ab17d.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
акции протеста в грузии, грузия, в мире, политика, происшествия, новости, мнения, авторы, россия
Власть "прогнулась": как далеко могут зайти протесты в Грузии

Эксперт Манойло: грузинскую власть будут продавливать на открытие второго фронта против РФ

13:10 09.03.2023 (обновлено: 13:13 09.03.2023)
 
© SputnikБеспорядки у парламента в Тбилиси
Беспорядки у парламента в Тбилиси
© Sputnik
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Массовые протесты в Грузии не закончатся с отзывом законопроекта об иноагентах, стоящие за организацией беспорядков силы продолжат давить на власть с целью принятия жестких антироссийских решений. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

Законопроект об иноагентах – только повод

"События могут развиваться по-разному. Закон об иноагентах – не более чем повод для развертывания протестов. Все зависит от того, какой план у тех, кто стоит за этими акциями. Отзыв законопроекта говорит о том, что протестующие, используя методы давления на власть, добились от нее первой поблажки. Власть показала, что она поддается давлению, и это такая приманка, от которой организаторы протестов вряд ли откажутся. Если власть один раз "прогнулась", то теперь ее будут пытаться "прогнуть" еще больше", – сказал эксперт.
По мнению Манойло, протесты будут продолжаться по нарастающей, и "вряд ли их участники после достижения этой своей цели возьмут и разойдутся по домам и ситуация рассосется".
Аналитик не сомневается, что стоящие за протестами силы с помощью "улицы" будут пытаться дальше давить на официальный Тбилиси в плане принятия жестких антироссийских решений, в том числе открытия "второго фронта" против России на Кавказе.
"Те же американцы, например, были бы заинтересованы в том, чтобы заполыхало по всему периметру границ России, хотя бы для того, чтобы Москва оттянула те войска, которые сейчас необходимы в специальной военной операции, и тем самым эту группировку ослабить", – уточнил он.
В то же время, по словам Манойло, грузинские элиты хорошо помнят войну августа 2008 года и очень боятся "стать разменной картой в тех геополитических процессах, которые сейчас происходят на евразийском пространстве".
"Они боятся как-то спровоцировать Россию, потому что понимают, что Грузия – не Украина, хотя бы по размерам, и если они будут вести себя агрессивно и дадут все основания для того, чтобы испортить отношения до такой степени, что между нами возникнет вооруженное столкновение, то они очень сильно пострадают. Поэтому, несмотря на то, что в Грузии элита вся проамериканская, действовать они будут осторожно", - заключил политолог.
Беспорядки у парламента в Тбилиси
Вчера, 21:03
Митингующие в Тбилиси поставили властям ультиматум

Протесты в Тбилиси

7 и 8 марта в Тбилиси произошли массовые беспорядки из-за принятия парламентом Грузии в первом чтении законопроекта об иноагентах. Он предполагал присвоение статуса агентов иностранного влияния некоммерческим юридическим лицам и СМИ, если более 20% их доходов поступает из-за рубежа. Предполагалось, что такие организации должны пройти обязательную регистрацию, если они откажутся это сделать, то на них наложат штраф и минюст получит право начать в их отношении расследование.
Участники акций выступали против принятия законопроекта. Митинги переросли в столкновения с полицией. Правоохранители применили для разгона протестующих слезоточивый газ и водометы.
В четверг правящая коалиция заявила об отзыве документа в связи с тем, что он вызвал "разногласия в обществе". По словам ее представителей, "машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение часть общественности".
Решение отозвать законопроект обусловлено "заботой о мире, спокойствии и экономическом развитии страны", добавили представители коалиции.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Майдан по-грузински: возможен ли госпереворот в Тбилиси
Из парламента Грузии отозван скандальный законопроект об иноагентах
Госпереворот отменяется: сенатор оценил новый ход властей Грузии
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымАкции протеста в ГрузииГрузияВ миреПолитикаПроисшествияНовостиМненияАвторыРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:29Лавров высказался по поводу продления зерновой сделки
14:01Ответ за Брянскую область – Минобороны об ударах по объектам на Украине
13:56Зерновая сделка: Песков рассказал о ситуации и контактах с ООН
13:52Пушилин оценил перспективы ВСУ переломить ситуацию в Донбассе
13:31На Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железной дороги
13:10Власть "прогнулась": как далеко могут зайти протесты в Грузии
12:50СБУ готовила убийство первых лиц Приднестровья
12:47Увяз на три часа: в Крыму спасли застрявшего в болоте мужчину
12:28Госпереворот отменяется: сенатор оценил новый ход властей Грузии
12:22ВСУ собрали 40 тысяч боевиков на Запорожском направлении – Балицкий
12:04Взрыв газа в жилом доме в Чите – все о ЧП к этому часу
11:25Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Брянской областью
11:13Три ТЭС повреждены на Украине
11:02Киев полностью обесточил Запорожскую АЭС - что происходит на станции
10:53При взрыве бытового газа в доме в Чите пострадал ребенок
10:44Скачок заболеваемости и новые смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:34Керченская переправа: актуальная обстановка на 9 марта
10:27На Камчатке землетрясение магнитудой 5,3 - что известно
10:12Из парламента Грузии отозван скандальный законопроект об иноагентах
10:07Два человека пострадали, 8 спасены после взрыва газа в многоэтажке в Чите
Лента новостейМолния