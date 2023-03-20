https://crimea.ria.ru/20230320/lavrov-zapad-sponsiruet-organizatorov-tsvetnykh-revolyutsiy-v-zakavkaze-1127660230.html

Лавров: Запад спонсирует организаторов цветных революций в Закавказье

Лавров: Запад спонсирует организаторов цветных революций в Закавказье - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Лавров: Запад спонсирует организаторов цветных революций в Закавказье

Запад оказывает финансовую поддержку определенным неправительственным организациям на Южном Кавказе (Закавказье), занимающимся подготовкой цветных революций в... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T17:54

2023-03-20T17:54

2023-03-20T17:54

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

россия

грузия

кавказ

армения

азербайджан

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Запад оказывает финансовую поддержку определенным неправительственным организациям на Южном Кавказе (Закавказье), занимающимся подготовкой цветных революций в странах региона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По словам главы российского МИД, эти планы "не сильно скрываются", а все организации, занимающиеся этой деятельностью, известны."Запад себя полностью дискредитировал, мы прекрасно видим, какие цели Запад преследует на Южном Кавказе. Он, собственно даже их не скрывает, он их декларирует: оторвать Россию", - сказал он.Лавров напомнил, что Россия совместно с Арменией и другими странами региона продвигает формат "3+3": три южно-кавказских государства (Армения, Азербайджан и Грузия) и три их соседа (Россия, Турция и Иран).Лавров также добавил, что на данный момент не видит никаких возможностей и необходимости развивать какой-либо диалог с Западом как по Закавказью, так и по большинству других вопросов международной региональной повестки.Массовые беспорядки прошли в Тбилиси 7 и 8 марта после того, как парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах, который регламентирует создание списка "находящихся под иностранным влиянием" граждан. Во время массовых митингов полиции пришлось разгонять протестующих при помощи слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, за два дня были задержаны 133 человека. Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что все задержанные освобождены. Также правящая коалиция объявила, что отзывает документ в связи с тем, что он вызвал "разногласия в обществе". Парламент Грузии большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрей Манойло, массовые протесты в Грузии не закончатся с отзывом законопроекта об иноагентах, стоящие за организацией беспорядков силы продолжат давить на власть с целью принятия жестких антироссийских решений.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров назвал протесты в Грузии попыткой силовой смены властиЗакон отозван – манифестанты на свободе: итоги протестов в ГрузииМайдан по-грузински: возможен ли госпереворот в Тбилиси

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, россия, грузия, кавказ, армения, азербайджан, в мире