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Лавров: Запад спонсирует организаторов цветных революций в Закавказье - РИА Новости Крым, 20.03.2023
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Лавров: Запад спонсирует организаторов цветных революций в Закавказье
Лавров: Запад спонсирует организаторов цветных революций в Закавказье - РИА Новости Крым, 20.03.2023
Лавров: Запад спонсирует организаторов цветных революций в Закавказье
Запад оказывает финансовую поддержку определенным неправительственным организациям на Южном Кавказе (Закавказье), занимающимся подготовкой цветных революций в... РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T17:54
2023-03-20T17:54
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Запад оказывает финансовую поддержку определенным неправительственным организациям на Южном Кавказе (Закавказье), занимающимся подготовкой цветных революций в странах региона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По словам главы российского МИД, эти планы "не сильно скрываются", а все организации, занимающиеся этой деятельностью, известны."Запад себя полностью дискредитировал, мы прекрасно видим, какие цели Запад преследует на Южном Кавказе. Он, собственно даже их не скрывает, он их декларирует: оторвать Россию", - сказал он.Лавров напомнил, что Россия совместно с Арменией и другими странами региона продвигает формат "3+3": три южно-кавказских государства (Армения, Азербайджан и Грузия) и три их соседа (Россия, Турция и Иран).Лавров также добавил, что на данный момент не видит никаких возможностей и необходимости развивать какой-либо диалог с Западом как по Закавказью, так и по большинству других вопросов международной региональной повестки.Массовые беспорядки прошли в Тбилиси 7 и 8 марта после того, как парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах, который регламентирует создание списка "находящихся под иностранным влиянием" граждан. Во время массовых митингов полиции пришлось разгонять протестующих при помощи слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, за два дня были задержаны 133 человека. Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что все задержанные освобождены. Также правящая коалиция объявила, что отзывает документ в связи с тем, что он вызвал "разногласия в обществе". Парламент Грузии большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрей Манойло, массовые протесты в Грузии не закончатся с отзывом законопроекта об иноагентах, стоящие за организацией беспорядков силы продолжат давить на власть с целью принятия жестких антироссийских решений.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров назвал протесты в Грузии попыткой силовой смены властиЗакон отозван – манифестанты на свободе: итоги протестов в ГрузииМайдан по-грузински: возможен ли госпереворот в Тбилиси
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, россия, грузия, кавказ, армения, азербайджан, в мире
Лавров: Запад спонсирует организаторов цветных революций в Закавказье

Лавров: Запад спонсирует организации на Южном Кавказе для подготовки цветных революций

17:54 20.03.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Запад оказывает финансовую поддержку определенным неправительственным организациям на Южном Кавказе (Закавказье), занимающимся подготовкой цветных революций в странах региона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Запад продвигает поддержку финансовую, в том числе материальную, различным неправительственным организациям, которые и в этой части мира (Южном Кавказе – ред.), как и в любом другом регионе, занимаются мероприятиями, которые можно назвать как подготовку к очередной цветной революции", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном
По словам главы российского МИД, эти планы "не сильно скрываются", а все организации, занимающиеся этой деятельностью, известны.
"Запад себя полностью дискредитировал, мы прекрасно видим, какие цели Запад преследует на Южном Кавказе. Он, собственно даже их не скрывает, он их декларирует: оторвать Россию", - сказал он.
Лавров напомнил, что Россия совместно с Арменией и другими странами региона продвигает формат "3+3": три южно-кавказских государства (Армения, Азербайджан и Грузия) и три их соседа (Россия, Турция и Иран).
"Грузинская сторона пока думает о подключении к этому формату, но первая встреча состоялась, дверь для Тбилиси остается открытой, сейчас мы работаем над созывом второй встречи в формате 3+3. Запад уже активно работает над тем, чтобы подорвать эту структуру, которая только-только стала складываться", – констатировал министр.
Лавров также добавил, что на данный момент не видит никаких возможностей и необходимости развивать какой-либо диалог с Западом как по Закавказью, так и по большинству других вопросов международной региональной повестки.
Массовые беспорядки прошли в Тбилиси 7 и 8 марта после того, как парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах, который регламентирует создание списка "находящихся под иностранным влиянием" граждан. Во время массовых митингов полиции пришлось разгонять протестующих при помощи слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, за два дня были задержаны 133 человека. Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что все задержанные освобождены. Также правящая коалиция объявила, что отзывает документ в связи с тем, что он вызвал "разногласия в обществе". Парламент Грузии большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.
По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрей Манойло, массовые протесты в Грузии не закончатся с отзывом законопроекта об иноагентах, стоящие за организацией беспорядков силы продолжат давить на власть с целью принятия жестких антироссийских решений.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаРоссияГрузияКавказАрменияАзербайджанВ мире
 
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