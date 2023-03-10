https://crimea.ria.ru/20230310/zakon-otozvan--manifestanty-na-svobode-itogi-protestov-v-gruzii-1127456987.html

Закон отозван – манифестанты на свободе: итоги протестов в Грузии

Закон отозван – манифестанты на свободе: итоги протестов в Грузии - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Закон отозван – манифестанты на свободе: итоги протестов в Грузии

Проект закона об иноагентах отозван из парламента Грузии. Об этом накануне заявили руководители правящей партии "Грузинская мечта" и партии "Силы народа", пишет РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T11:10

2023-03-10T11:10

2023-03-10T11:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Проект закона об иноагентах отозван из парламента Грузии. Об этом накануне заявили руководители правящей партии "Грузинская мечта" и партии "Силы народа", пишет РИА Новости.Массовые беспорядки прошли в столице страны Тбилиси после того, как 7 марта парламент принял в первом чтении законопроект, который регламентировал создание списка "находящихся под иностранным влиянием" граждан.В пятницу 10 марта в парламенте Грузии состоится пленарное заседание, в ходе которого и пройдет голосование за отзыв документа.Комментируя произошедшее, пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что США приветствовали принятое решение, а также призвал правящую в Грузии партию не возвращать его в повестку.В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин констатировал, что Грузия лишилась шанса на суверенитет, отказавшись от закона об иноагентах."Законопроект об иноагентах, рассматриваемый в парламенте Грузии, был неприемлем для США", – написал Володин в своем Telegram-канале. Он объяснил реакцию Вашингтона тем, что в случае принятия закон ограничивал бы влияние США на внутриполитическую жизнь страны. Со снятием его с рассмотрения в парламенте Грузия лишилась шанса на суверенитет, резюмировал спикер Госдумы РФ.Во время массовых митингов полиции пришлось разгонять протестующих при помощи слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, за два дня были задержаны 133 человека. В пятницу министерство внутренних дел Грузии сообщило, что все задержанные освобождены.По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрей Манойло, массовые протесты в Грузии не закончатся с отзывом законопроекта об иноагентах, стоящие за организацией беспорядков силы продолжат давить на власть с целью принятия жестких антироссийских решений.Читайте также на РИА Новости Крым:Майдан по-грузински: возможен ли госпереворот в ТбилисиИз парламента Грузии отозван скандальный законопроект об иноагентахГоспереворот отменяется: сенатор оценил новый ход властей Грузии

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грузия, акции протеста в грузии, в мире, политика, новости