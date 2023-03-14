https://crimea.ria.ru/20230314/gruziya-i-pridnestrove-kak-vtoroy-front-strategiya-ssha-i-taktika-rf-1127512250.html
Грузия и Приднестровье как "второй фронт": стратегия США и тактика РФ
Грузия и Приднестровье как "второй фронт": стратегия США и тактика РФ - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Грузия и Приднестровье как "второй фронт": стратегия США и тактика РФ
Россия должна затушить очаги нестабильности в Приднестровье и Грузии дипломатическим путем, для этого есть возможности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T07:32
2023-03-14T07:32
2023-03-14T07:32
радио "спутник в крыму"
вадим петров
мнения
приднестровье
грузия
акции протеста в грузии
сша
украина
россия
политика
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Политолог Вадим Петров
Политолог Вадим Петров: РФ должна затушить очаги в Грузии и Приднестровье дипломатическим путем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Россия должна затушить очаги нестабильности в Приднестровье и Грузии дипломатическим путем, для этого есть возможности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.По его словам, ситуации в Приднестровье и в Грузии накалены США не просто искусственно, но и по однотипному плану и второпях, когда стало ясно, что конфликт на Украине затягивается, а "опасность того, что она развалится в самом ближайшем будущем стала больше".То, что в эту "игру" вовлечена Украина через свои силовые структуры, уже доказывают результаты расследования в Приднестровье, в частности вскрытая попытка покушения на лидера республики Вадима Красносельского, которого пытались взорвать в его собственном автомобиле. Не остается в стороне и ВСУ – "Украина начинает петушиться" на границе с Приднестровской Молдавской Республикой, на территории которой российские бойцы охраняют 22 тысячи советских боеприпасов. А США ищут способ передать как-то эти боеприпасы Украине, заметил эксперт.Что касается попыток разбудить мятеж в Грузии, то они идут четко по американскому шаблону проведения цветных революций, успешно отработанному в том числе на Украине, продолжил Петров.На улицах появляются тысячи так называемых борцов за демократию, которые кричат о том, что Грузия попадает под влияние России, при этом президент страны в отъезде – Саломе Зурабишвили вызвана в США. "А поводом для народного гнева и беспорядков на самом деле послужил законопроект, слово в слово переписанный с американского закона о статусе иностранных агентов 1938 года. Но это никого не волнует", – заметил Петров."Идет попытка свергнуть законное правительство Грузии и провести новые парламентские выборы с тем, чтобы сменить власть, которая была создана буквально полтора года назад и казалась всем тогда, и прежде всего в Штатах, чрезвычайно демократичной, по крайне мере в том регионе, в котором она находится – в Закавказье", – сказал политолог.По его мнению, ситуация в Грузии остается достаточно острой, несмотря на то, что парламент отозвал проект закона и воздержался от его принятия даже в первом чтении."Она может быть нормализована, а может быть и нет. Поэтому здесь нам надо следить... Я думаю, что мы сумеем распорядиться правильно нашими возможностями, прежде всего дипломатическими", – полагает эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Ставки повышаются: названа цель покушения СБУ на лидеров Приднестровья Приднестровский вариант: молдавский депутат раскрыл замысел Киева Власть "прогнулась": как далеко могут зайти протесты в Грузии
https://crimea.ria.ru/20230303/ekspert-nazval-uslovie-vozmozhnogo-napadeniya-ukrainy-na-pridnestrove-1127335673.html
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вадим петров, мнения, приднестровье, грузия, акции протеста в грузии, сша, украина, россия, политика, в мире
Грузия и Приднестровье как "второй фронт": стратегия США и тактика РФ
Политолог Петров: РФ должна затушить очаги в Грузии и Приднестровье дипломатическим путем
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым.
Россия должна затушить очаги нестабильности в Приднестровье и Грузии дипломатическим путем, для этого есть возможности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Вадим Петров.
По его словам, ситуации в Приднестровье и в Грузии накалены США не просто искусственно, но и по однотипному плану и второпях, когда стало ясно, что конфликт на Украине затягивается, а "опасность того, что она развалится в самом ближайшем будущем стала больше".
"Штаты решили играть по-крупному во всех частях приграничья России, это понятно. С этой целью предпринимаются однотипные попытки... несколько напрячь нас и отвлечь внимание от Украины, переместив его хотя бы частично на события в нашем ближайшем окружении... Эти действия, безусловно, являются частью игры, которая начинается одновременно на всем нашем южном "подбрюшье", – сказал политолог.
То, что в эту "игру" вовлечена Украина через свои силовые структуры, уже доказывают результаты расследования в Приднестровье, в частности вскрытая попытка покушения на лидера республики
Вадима Красносельского, которого пытались взорвать в его собственном автомобиле. Не остается в стороне и ВСУ – "Украина начинает петушиться" на границе с Приднестровской Молдавской Республикой, на территории которой российские бойцы охраняют 22 тысячи советских боеприпасов. А США ищут способ передать как-то эти боеприпасы Украине, заметил эксперт.
Что касается попыток разбудить мятеж в Грузии, то они идут четко по американскому шаблону проведения цветных революций, успешно отработанному в том числе на Украине, продолжил Петров.
На улицах появляются тысячи так называемых борцов за демократию, которые кричат о том, что Грузия попадает под влияние России, при этом президент страны в отъезде – Саломе Зурабишвили вызвана в США. "А поводом для народного гнева и беспорядков на самом деле послужил законопроект, слово в слово переписанный с американского закона о статусе иностранных агентов 1938 года. Но это никого не волнует", – заметил Петров.
"Идет попытка свергнуть законное правительство Грузии и провести новые парламентские выборы с тем, чтобы сменить власть, которая была создана буквально полтора года назад и казалась всем тогда, и прежде всего в Штатах, чрезвычайно демократичной, по крайне мере в том регионе, в котором она находится – в Закавказье", – сказал политолог.
По его мнению, ситуация в Грузии остается достаточно острой, несмотря на то, что парламент отозвал проект закона и воздержался от его принятия даже в первом чтении.
"Она может быть нормализована, а может быть и нет. Поэтому здесь нам надо следить... Я думаю, что мы сумеем распорядиться правильно нашими возможностями, прежде всего дипломатическими", – полагает эксперт.
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