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Гололед победили: обстановка на Ангарском перевале сейчас - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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Гололед победили: обстановка на Ангарском перевале сейчас
Гололед победили: обстановка на Ангарском перевале сейчас - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Гололед победили: обстановка на Ангарском перевале сейчас
На Ангарском перевале после минусовой температуры и небольшого снега ночью дорожники победили гололед, обеспечив бесперебойный проезд, на месте ведется... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T10:13
2023-11-21T11:04
гололед
крымская погода
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Юрий Колбасников: на Ангарском перевале дорожники обеспечивают бесперебойный проезд
Юрий Колбасников: на Ангарском перевале дорожники обеспечивают бесперебойный проезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. На Ангарском перевале после минусовой температуры и небольшого снега ночью дорожники победили гололед, обеспечив бесперебойный проезд, на месте ведется патрулирование. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник Алуштинского дорожно-ремонтного транспортного управления (ДРТУ) Юрий Колбасников.По его словам, за минувшие сутки обошлось без инцидентов. Для обеспечения проезда обстановку на перевале контролирует патруль – дежурят три машины сотрудников ведомства.Он также отметил, что сегодня днем температура на Ангарском перевале по прогнозу +1. Но в ночь на 23 ноября опять будет минус. И напомнил, что автомобилистам следует непременно поменять шины с летних на зимние, чтобы обеспечить хорошее сцепление машины с дорогой и исключить возможные заносы и ДТП.Накануне в республиканском гидрометцентре сообщили, что во вторник в Крыму будет неустойчивая погода, после небольшого ночного дождя с мокрым снегом днем существенных осадков не ожидается. Днем в Алуште +8...+10 градусов, в Симферополе +7...+9 градусов, в Севастополе +10…+12, в Евпатории +7...+9.Читайте также на РИА Новости Крым: Крымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы Последствия шторма в Крыму: сломанные деревья, столбы и инсталляции Безопасный зимний отдых туристов на Ай-Петри – в Крыму ждут инвестора
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Гололед победили: обстановка на Ангарском перевале сейчас

На Ангарском перевале дорожники обеспечивают бесперебойный проезд

10:13 21.11.2023 (обновлено: 11:04 21.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛед на дороге
Лед на дороге - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. На Ангарском перевале после минусовой температуры и небольшого снега ночью дорожники победили гололед, обеспечив бесперебойный проезд, на месте ведется патрулирование. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник Алуштинского дорожно-ремонтного транспортного управления (ДРТУ) Юрий Колбасников.
Юрий Колбасников: на Ангарском перевале дорожники обеспечивают бесперебойный проезд
10:13

"Ночью был минус, небольшой снег. На данный момент все полностью обработали: просыпали, обработали противогололедными материалами. Анализируем ветер, влажность и осадки – ведется превентивная обработка соляным раствором для того, чтобы исключить намерзание наледи на дорожном полотне", – сообщил Колбасников.

По его словам, за минувшие сутки обошлось без инцидентов. Для обеспечения проезда обстановку на перевале контролирует патруль – дежурят три машины сотрудников ведомства.
"Не допускаем никакого нарушения, изменения движения. Обеспечиваем бесперебойный проезд", – сказал Колбасников.
Он также отметил, что сегодня днем температура на Ангарском перевале по прогнозу +1. Но в ночь на 23 ноября опять будет минус. И напомнил, что автомобилистам следует непременно поменять шины с летних на зимние, чтобы обеспечить хорошее сцепление машины с дорогой и исключить возможные заносы и ДТП.
Накануне в республиканском гидрометцентре сообщили, что во вторник в Крыму будет неустойчивая погода, после небольшого ночного дождя с мокрым снегом днем существенных осадков не ожидается. Днем в Алуште +8...+10 градусов, в Симферополе +7...+9 градусов, в Севастополе +10…+12, в Евпатории +7...+9.
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