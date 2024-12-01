https://crimea.ria.ru/20241201/v-belyy-dome-sdelali-zayavlenie-o-yadernom-oruzhii-dlya-kieva-1142286351.html
В Белом доме сделали заявление о ядерном оружии для Киева
В Белом доме сделали заявление о ядерном оружии для Киева - РИА Новости Крым, 01.12.2024
В Белом доме сделали заявление о ядерном оружии для Киева
США не рассматривают возможность возвращения Киеву ядерного оружия. Такое заявление в воскресенье сделал помощник президента США по национальной безопасности... РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T18:01
2024-12-01T18:01
2024-12-01T18:05
сша
новости
украина
в мире
политика
джейк салливан
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127810924_0:128:1600:1028_1920x0_80_0_0_8ee6d4bb5d27abeac4e07b5359b48ff7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. США не рассматривают возможность возвращения Киеву ядерного оружия. Такое заявление в воскресенье сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC.На минувшей неделе издание The New York Times со ссылкой на чиновников из США и Европы сообщило, что на Западе допускают передачу ядерного оружия Украине. В Кремле назвали такие заявления безответственными, а людей, озвучивающих подобные идеи – плохо представляющими себе реальность. Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы, заявлял до этого замглавы МИД России Сергей Рябков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Указ об обновлении ядерной доктрины РФ считайте сигналом Западу - ПесковЛавров ответил на заявления НАТО о превентивных ударах по РоссииПри каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнение
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127810924_49:0:1557:1131_1920x0_80_0_0_fb84c1fb15ce1ccc76a31a24005e5029.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, новости, украина, в мире, политика, джейк салливан, ядерное оружие
В Белом доме сделали заявление о ядерном оружии для Киева
США не рассматривают сценарий возвращения Киеву ядерного оружия – Белый дом
18:01 01.12.2024 (обновлено: 18:05 01.12.2024)