https://crimea.ria.ru/20241201/v-belyy-dome-sdelali-zayavlenie-o-yadernom-oruzhii-dlya-kieva-1142286351.html

В Белом доме сделали заявление о ядерном оружии для Киева

В Белом доме сделали заявление о ядерном оружии для Киева - РИА Новости Крым, 01.12.2024

В Белом доме сделали заявление о ядерном оружии для Киева

США не рассматривают возможность возвращения Киеву ядерного оружия. Такое заявление в воскресенье сделал помощник президента США по национальной безопасности... РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T18:01

2024-12-01T18:01

2024-12-01T18:05

сша

новости

украина

в мире

политика

джейк салливан

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127810924_0:128:1600:1028_1920x0_80_0_0_8ee6d4bb5d27abeac4e07b5359b48ff7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. США не рассматривают возможность возвращения Киеву ядерного оружия. Такое заявление в воскресенье сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC.На минувшей неделе издание The New York Times со ссылкой на чиновников из США и Европы сообщило, что на Западе допускают передачу ядерного оружия Украине. В Кремле назвали такие заявления безответственными, а людей, озвучивающих подобные идеи – плохо представляющими себе реальность. Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы, заявлял до этого замглавы МИД России Сергей Рябков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Указ об обновлении ядерной доктрины РФ считайте сигналом Западу - ПесковЛавров ответил на заявления НАТО о превентивных ударах по РоссииПри каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнение

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости, украина, в мире, политика, джейк салливан, ядерное оружие