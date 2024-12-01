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В Белом доме сделали заявление о ядерном оружии для Киева - РИА Новости Крым, 01.12.2024
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В Белом доме сделали заявление о ядерном оружии для Киева
В Белом доме сделали заявление о ядерном оружии для Киева - РИА Новости Крым, 01.12.2024
В Белом доме сделали заявление о ядерном оружии для Киева
США не рассматривают возможность возвращения Киеву ядерного оружия. Такое заявление в воскресенье сделал помощник президента США по национальной безопасности... РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T18:01
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политика
джейк салливан
ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. США не рассматривают возможность возвращения Киеву ядерного оружия. Такое заявление в воскресенье сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC.На минувшей неделе издание The New York Times со ссылкой на чиновников из США и Европы сообщило, что на Западе допускают передачу ядерного оружия Украине. В Кремле назвали такие заявления безответственными, а людей, озвучивающих подобные идеи – плохо представляющими себе реальность. Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы, заявлял до этого замглавы МИД России Сергей Рябков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Указ об обновлении ядерной доктрины РФ считайте сигналом Западу - ПесковЛавров ответил на заявления НАТО о превентивных ударах по РоссииПри каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнение
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РИА Новости Крым
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сша, новости, украина, в мире, политика, джейк салливан, ядерное оружие
В Белом доме сделали заявление о ядерном оружии для Киева

США не рассматривают сценарий возвращения Киеву ядерного оружия – Белый дом

18:01 01.12.2024 (обновлено: 18:05 01.12.2024)
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. США не рассматривают возможность возвращения Киеву ядерного оружия. Такое заявление в воскресенье сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC.

"Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал", – цитирует Салливана РИА Новости.

На минувшей неделе издание The New York Times со ссылкой на чиновников из США и Европы сообщило, что на Западе допускают передачу ядерного оружия Украине. В Кремле назвали такие заявления безответственными, а людей, озвучивающих подобные идеи – плохо представляющими себе реальность. Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы, заявлял до этого замглавы МИД России Сергей Рябков.
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