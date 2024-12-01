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В лечении ВИЧ достигнут серьезный прорыв: как получить терапию в Крыму
В лечении ВИЧ достигнут серьезный прорыв: как получить терапию в Крыму - РИА Новости Крым, 01.12.2024
В лечении ВИЧ достигнут серьезный прорыв: как получить терапию в Крыму
Ученым удалось совершить прорыв в лечение ВИЧ, но вакцину для профилактики этого заболевания пока не изобрели. Как получить лечение в Крыму, в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T17:37
2024-12-01T17:37
2024-12-01T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Ученым удалось совершить прорыв в лечение ВИЧ, но вакцину для профилактики этого заболевания пока не изобрели. Как получить лечение в Крыму, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали эксперты.Лечение ВИЧ-инфекцииГлавный врач республиканского "Центра профилактики и борьбы со СПИДом" Александр Немыкин сообщил, что каждый год мы слышим о подвижках в создании вакцины, но она до сих пор не создана, потому что вирус иммунодефицита человека крайне изменчив."Было синтезировано несколько вариантов вакцин, однако они показали малую эффективность. Есть научные данные, что в феврале выйдет еще один вариант вакцины, посмотрим на ее эффективность", – рассказал главврач.При этом, по его словам, достигнут серьезный прорыв в лечении заболевания.Отметил он и огромный шаг в импортозамещении препаратов для лечения ВИЧ. В России сделаны разработки препаратов по последним инновационным моделям. Они вбирают в себя трехкомпонентную терапию в одной таблетке.Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекций Минздрав РК Татьяна Богатырева пояснила, что препараты отечественного производства хорошо переносятся, эффективны, и рассказала, как получить бесплатное лечение в Крыму.Лечение ВИЧ в КрымуТатьяна Богатырева напомнила, что раньше лечение назначали только по показаниям, когда видели уже клинические проявления заболевания. Сейчас же тенденции изменились. Выявив у человека заболевание, его обследуют в максимально короткие сроки (до двух недель) и сразу назначают антиретровирусную терапию. В случае, если ВИЧ выявлен у беременной женщины, то сроки обследования еще короче."Таким образом мы предотвращаем переход заболевания из субклинических стадий в стадии вторичных проявлений, переход в СПИД. И не только останавливаем у человека, получающего лечение, прогрессирование ВИЧ-инфекции, но и предотвращаем вероятность ее передачи другому человеку: при терапии вирусная нагрузка равна нулю", – объяснила Татьяна Богатырева.По ее словам, впервые выявленного пациента направляют в Центр профилактики борьбы со СПИДом или в его подразделения, где его ставят на диспансерный учет.Все подразделения в полном объеме занимаются обследованием, которое входит в диспансерное наблюдение, и лечением. После обязательного обследования назначается антиретровирусная терапия. Посещать врача для контроля сначала нужно чаще, и если через три-шесть месяцев вирусная нагрузка заблокирована, то пациент может приходить на контроль раз в 4 месяца.Если же ВИЧ-положительный человек переезжает в другой субъект Российской Федерации, то его лечение будет продолжено уже там."Существует федеральный регистр больных ВИЧ-инфекцией, где отражаются сроки наблюдения, обследования, потребность по лечению, рецепты. В случае переезда пациент становится на учете в новом субъекте", – объяснила Татьяна Богатырева.Эксперты подчеркнули, что всю эту медпомощь граждане России получают бесплатно. На данный момент все ВИЧ-положительные пациенты в Крыму обеспечены препаратами антиретровирусной терапии, которые позволяют достаточно комфортно дожить до физиологической старости.Профилактика ВИЧ-инфекцииСуществуют общественные организации, которые занимаются профилактикой ВИЧ-инфекции и поддержкой заболевших. Активную работу ведет "Красный крест". В Крыму работают две НКО, одна из которых помогает в том числе обеспечивать искусственным питанием женщин, родивших и не имеющих возможность кормить детей грудным молоком, потому что существует высокий риск заражения ребенка.Ежедневно в Крыму до 1000 человек тестируют на ВИЧ-инфекцию. Кроме того, есть две даты: третье воскресенье мая – День памяти жертв СПИДа и 1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом.К этим датам, по словам гостей пресс-центра, в Крыму в местах массового скопления населения выставляют передвижные пункты, где можно пройти экспресс-тестирование. Результат будет известен через 20 минут.При этом эксперты предупреждают, что, если тест покажет положительный результат, это не повод ставить себе диагноз. Его ставят только врачи после пяти дополнительных лабораторных исследований и одного теста.Такой передвижной центр работает в Симферополе, выезжают и в крымские регионы. График тестирования можно отследить на сайте и в соцсетях "Центра профилактики и борьбы со СПИДом".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год выявили 600 человек с ВИЧ-инфекциейВ Крыму значительно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциейКаких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым
. Ученым удалось совершить прорыв в лечение ВИЧ, но вакцину для профилактики этого заболевания пока не изобрели. Как получить лечение в Крыму, в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказали эксперты.
Лечение ВИЧ-инфекции
Главный врач республиканского "Центра профилактики и борьбы со СПИДом" Александр Немыкин сообщил, что каждый год мы слышим о подвижках в создании вакцины, но она до сих пор не создана, потому что вирус иммунодефицита человека крайне изменчив.
"Было синтезировано несколько вариантов вакцин, однако они показали малую эффективность. Есть научные данные, что в феврале выйдет еще один вариант вакцины, посмотрим на ее эффективность", – рассказал главврач.
При этом, по его словам, достигнут серьезный прорыв в лечении заболевания.
"Пока серьезный прорыв достигнут в антиретровирусной терапии. Но одна из ее проблем – пожизненное ежедневное употребление лекарственных препаратов. Синтезированы препараты пролонги, т.е. длительного действия. В инъекционной форме они могут быть применены раз в три месяца. Это действительно серьезный прорыв. Сейчас они широко внедряются", – сообщил Немыкин.
Отметил он и огромный шаг в импортозамещении препаратов для лечения ВИЧ. В России сделаны разработки препаратов по последним инновационным моделям. Они вбирают в себя трехкомпонентную терапию в одной таблетке.
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекций Минздрав РК Татьяна Богатырева пояснила, что препараты отечественного производства хорошо переносятся, эффективны, и рассказала, как получить бесплатное лечение в Крыму.
Лечение ВИЧ в Крыму
Татьяна Богатырева напомнила, что раньше лечение назначали только по показаниям, когда видели уже клинические проявления заболевания. Сейчас же тенденции изменились. Выявив у человека заболевание, его обследуют в максимально короткие сроки (до двух недель) и сразу назначают антиретровирусную терапию. В случае, если ВИЧ выявлен у беременной женщины, то сроки обследования еще короче.
"Таким образом мы предотвращаем переход заболевания из субклинических стадий в стадии вторичных проявлений, переход в СПИД. И не только останавливаем у человека, получающего лечение, прогрессирование ВИЧ-инфекции, но и предотвращаем вероятность ее передачи другому человеку: при терапии вирусная нагрузка равна нулю", – объяснила Татьяна Богатырева.
По ее словам, впервые выявленного пациента направляют в Центр профилактики борьбы со СПИДом или в его подразделения, где его ставят на диспансерный учет.
"Главное учреждение находится в Симферополе. Структурные подразделения есть в Ялте, Джанкое, Евпатории, Феодосии, Керчи. Кабинет инфекциониста есть в Кировском. Они развернуты в регионах Крыма с целью улучшения доступности лечения", – рассказала Татьяна Богатырева.
Все подразделения в полном объеме занимаются обследованием, которое входит в диспансерное наблюдение, и лечением. После обязательного обследования назначается антиретровирусная терапия. Посещать врача для контроля сначала нужно чаще, и если через три-шесть месяцев вирусная нагрузка заблокирована, то пациент может приходить на контроль раз в 4 месяца.
Если же ВИЧ-положительный человек переезжает в другой субъект Российской Федерации, то его лечение будет продолжено уже там.
"Существует федеральный регистр больных ВИЧ-инфекцией, где отражаются сроки наблюдения, обследования, потребность по лечению, рецепты. В случае переезда пациент становится на учете в новом субъекте", – объяснила Татьяна Богатырева.
Эксперты подчеркнули, что всю эту медпомощь граждане России получают бесплатно. На данный момент все ВИЧ-положительные пациенты в Крыму обеспечены препаратами антиретровирусной терапии, которые позволяют достаточно комфортно дожить до физиологической старости.
Профилактика ВИЧ-инфекции
Существуют общественные организации, которые занимаются профилактикой ВИЧ-инфекции и поддержкой заболевших. Активную работу ведет "Красный крест". В Крыму работают две НКО, одна из которых помогает в том числе обеспечивать искусственным питанием женщин, родивших и не имеющих возможность кормить детей грудным молоком, потому что существует высокий риск заражения ребенка.
Ежедневно в Крыму до 1000 человек тестируют на ВИЧ-инфекцию. Кроме того, есть две даты: третье воскресенье мая – День памяти жертв СПИДа и 1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом.
К этим датам, по словам гостей пресс-центра, в Крыму в местах массового скопления населения выставляют передвижные пункты, где можно пройти экспресс-тестирование. Результат будет известен через 20 минут.
При этом эксперты предупреждают, что, если тест покажет положительный результат, это не повод ставить себе диагноз. Его ставят только врачи после пяти дополнительных лабораторных исследований и одного теста.
Такой передвижной центр работает в Симферополе, выезжают и в крымские регионы. График тестирования можно отследить на сайте и в соцсетях "Центра профилактики и борьбы со СПИДом".
"Бояться этого не надо. Возможно анонимное проведение тестирования. Это необходимо для вашей уверенности", – подытожили эксперты.
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