https://crimea.ria.ru/20241201/v-lechenii-vich-dostignut-sereznyy-proryv-kak-poluchit-terapiyu-v-krymu-1142217251.html

В лечении ВИЧ достигнут серьезный прорыв: как получить терапию в Крыму

В лечении ВИЧ достигнут серьезный прорыв: как получить терапию в Крыму - РИА Новости Крым, 01.12.2024

В лечении ВИЧ достигнут серьезный прорыв: как получить терапию в Крыму

Ученым удалось совершить прорыв в лечение ВИЧ, но вакцину для профилактики этого заболевания пока не изобрели. Как получить лечение в Крыму, в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T17:37

2024-12-01T17:37

2024-12-01T17:37

здоровье

новости крыма

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

вич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110007/36/1100073675_0:232:2933:1882_1920x0_80_0_0_767670a0fd9ca469ee0c3b117e3995d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Ученым удалось совершить прорыв в лечение ВИЧ, но вакцину для профилактики этого заболевания пока не изобрели. Как получить лечение в Крыму, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали эксперты.Лечение ВИЧ-инфекцииГлавный врач республиканского "Центра профилактики и борьбы со СПИДом" Александр Немыкин сообщил, что каждый год мы слышим о подвижках в создании вакцины, но она до сих пор не создана, потому что вирус иммунодефицита человека крайне изменчив."Было синтезировано несколько вариантов вакцин, однако они показали малую эффективность. Есть научные данные, что в феврале выйдет еще один вариант вакцины, посмотрим на ее эффективность", – рассказал главврач.При этом, по его словам, достигнут серьезный прорыв в лечении заболевания.Отметил он и огромный шаг в импортозамещении препаратов для лечения ВИЧ. В России сделаны разработки препаратов по последним инновационным моделям. Они вбирают в себя трехкомпонентную терапию в одной таблетке.Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекций Минздрав РК Татьяна Богатырева пояснила, что препараты отечественного производства хорошо переносятся, эффективны, и рассказала, как получить бесплатное лечение в Крыму.Лечение ВИЧ в КрымуТатьяна Богатырева напомнила, что раньше лечение назначали только по показаниям, когда видели уже клинические проявления заболевания. Сейчас же тенденции изменились. Выявив у человека заболевание, его обследуют в максимально короткие сроки (до двух недель) и сразу назначают антиретровирусную терапию. В случае, если ВИЧ выявлен у беременной женщины, то сроки обследования еще короче."Таким образом мы предотвращаем переход заболевания из субклинических стадий в стадии вторичных проявлений, переход в СПИД. И не только останавливаем у человека, получающего лечение, прогрессирование ВИЧ-инфекции, но и предотвращаем вероятность ее передачи другому человеку: при терапии вирусная нагрузка равна нулю", – объяснила Татьяна Богатырева.По ее словам, впервые выявленного пациента направляют в Центр профилактики борьбы со СПИДом или в его подразделения, где его ставят на диспансерный учет.Все подразделения в полном объеме занимаются обследованием, которое входит в диспансерное наблюдение, и лечением. После обязательного обследования назначается антиретровирусная терапия. Посещать врача для контроля сначала нужно чаще, и если через три-шесть месяцев вирусная нагрузка заблокирована, то пациент может приходить на контроль раз в 4 месяца.Если же ВИЧ-положительный человек переезжает в другой субъект Российской Федерации, то его лечение будет продолжено уже там."Существует федеральный регистр больных ВИЧ-инфекцией, где отражаются сроки наблюдения, обследования, потребность по лечению, рецепты. В случае переезда пациент становится на учете в новом субъекте", – объяснила Татьяна Богатырева.Эксперты подчеркнули, что всю эту медпомощь граждане России получают бесплатно. На данный момент все ВИЧ-положительные пациенты в Крыму обеспечены препаратами антиретровирусной терапии, которые позволяют достаточно комфортно дожить до физиологической старости.Профилактика ВИЧ-инфекцииСуществуют общественные организации, которые занимаются профилактикой ВИЧ-инфекции и поддержкой заболевших. Активную работу ведет "Красный крест". В Крыму работают две НКО, одна из которых помогает в том числе обеспечивать искусственным питанием женщин, родивших и не имеющих возможность кормить детей грудным молоком, потому что существует высокий риск заражения ребенка.Ежедневно в Крыму до 1000 человек тестируют на ВИЧ-инфекцию. Кроме того, есть две даты: третье воскресенье мая – День памяти жертв СПИДа и 1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом.К этим датам, по словам гостей пресс-центра, в Крыму в местах массового скопления населения выставляют передвижные пункты, где можно пройти экспресс-тестирование. Результат будет известен через 20 минут.При этом эксперты предупреждают, что, если тест покажет положительный результат, это не повод ставить себе диагноз. Его ставят только врачи после пяти дополнительных лабораторных исследований и одного теста.Такой передвижной центр работает в Симферополе, выезжают и в крымские регионы. График тестирования можно отследить на сайте и в соцсетях "Центра профилактики и борьбы со СПИДом".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год выявили 600 человек с ВИЧ-инфекциейВ Крыму значительно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциейКаких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, вич