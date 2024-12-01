https://crimea.ria.ru/20241201/poteri-vsu-na-kurskoy-linii-rastut---unichtozheny-esche-255-boevikov-1142282703.html

Потери ВСУ в Курской области растут – уничтожены еще 255 боевиков

Потери ВСУ в Курской области растут – уничтожены еще 255 боевиков - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Потери ВСУ в Курской области растут – уничтожены еще 255 боевиков

Еще 255 боевиков потеряли ВСУ в Курской области за сутки. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T14:43

2024-12-01T14:43

2024-12-01T14:56

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

россия

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Еще 255 боевиков потеряли ВСУ в Курской области за сутки. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение вражеским формированиям в различных районах. Ударами авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 37105 боевиков, 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1204 боевые бронированные машины, 1063 автомобиля, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РЗО и 13 - ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций радиоэлектронной борьбы и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят вооружения и техника врага: ВСУ потеряли еще 1,5 тысяч боевиковУдары по Украине: разбиты аэродромы и склады БПЛААрмия России крушит врага в Курской области – уничтожены 250 боевиков ВСУ

курская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, потери всу