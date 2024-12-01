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Потери ВСУ в Курской области растут – уничтожены еще 255 боевиков - РИА Новости Крым, 01.12.2024
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Потери ВСУ в Курской области растут – уничтожены еще 255 боевиков
Потери ВСУ в Курской области растут – уничтожены еще 255 боевиков - РИА Новости Крым, 01.12.2024
Потери ВСУ в Курской области растут – уничтожены еще 255 боевиков
Еще 255 боевиков потеряли ВСУ в Курской области за сутки. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T14:43
2024-12-01T14:56
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
россия
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Еще 255 боевиков потеряли ВСУ в Курской области за сутки. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение вражеским формированиям в различных районах. Ударами авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 37105 боевиков, 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1204 боевые бронированные машины, 1063 автомобиля, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РЗО и 13 - ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций радиоэлектронной борьбы и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят вооружения и техника врага: ВСУ потеряли еще 1,5 тысяч боевиковУдары по Украине: разбиты аэродромы и склады БПЛААрмия России крушит врага в Курской области – уничтожены 250 боевиков ВСУ
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, потери всу
Потери ВСУ в Курской области растут – уничтожены еще 255 боевиков

Минобороны: ВСУ потеряли еще 255 боевиков в Курской области

14:43 01.12.2024 (обновлено: 14:56 01.12.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный разведывательно-штурмовой отряд "Клуни" в Курской области
Отдельный разведывательно-штурмовой отряд Клуни в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Еще 255 боевиков потеряли ВСУ в Курской области за сутки. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны России.

"За сутки потери ВСУ составили до 255 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и два миномета", – сказано в сообщении.

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение вражеским формированиям в различных районах. Ударами авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 37105 боевиков, 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1204 боевые бронированные машины, 1063 автомобиля, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РЗО и 13 - ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций радиоэлектронной борьбы и другую технику и вооружения.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииРоссияПотери ВСУ
 
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