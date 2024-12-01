https://crimea.ria.ru/20241201/kakaya-ideologiya-nuzhna-rossii--mnenie-1142255994.html

Какая идеология нужна России – мнение

Какая идеология нужна России – мнение - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Какая идеология нужна России – мнение

Наличие единой догматированной идеологии в современном мире невозможно, но есть общая цивилизационная идея, вокруг которой Россия строит свое государство, идея... РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T15:45

2024-12-01T15:45

2024-12-01T15:45

политика

мнения

александр макушин

олег шевченко

россия

общество

идеология

ссср

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Наличие единой догматированной идеологии в современном мире невозможно, но есть общая цивилизационная идея, вокруг которой Россия строит свое государство, идея эта формируется на основании общей исторической памяти. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал эксперт Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Александр Макушин."Мы живем уже в эпоху масс-медиа. Сейчас очень тяжело представить, чтобы современные дети воспринимали какие-либо догмы. Человек сейчас живет в информационном мире. Наличие единой догматированной идеологии сейчас невозможно, но есть общая цивилизационная идея, вокруг которой мы строим свое государство, и идея эта формируется на основании общей исторической памяти, в которой мы признаем как светлые, так и темные стороны", – сказал эксперт в ходе видеомоста Симферополь – Москва "Вопросы формирования государственной идеологии".По мнению Макушина, ни в России, ни в мире нет некой единой идеологии, такой, которая была в XX веке, даже в Китае общество сейчас не воспримет идеологию. При этом Россия – это страна цивилизаций, страна, которая в своем развитии формировалась как некая объединяющая сила людей разных вероисповеданий и культур.Россиянам пора перестать делиться на белых и красных, понаехавших и коренных, мы все – часть единой, большой страны, добавляет он.Россия сейчас стремится соединить в своем государстве-цивилизации и либеральный взгляд на мир, и сохранить то, что ей нужно из консервативного взгляда, и создать новую систему ценностей, которая объединяет очень многое, убежден специалист."Видение будущего такое: мы – сильное государство, которое защищает своих граждан, дает им возможность социального и творческого развития. И мы транслируем в мир стабильность, безопасность и сохранение простых человеческих ценностей", – считает Макушин.При этом, по мнению доктора философских наук Олега Шевченко, который также участвовал в видеомосте, идеология Советского Союза была хороша тем, что не замыкалась внутри своего государства.По его словам, великая миссия России заключается в том, чтобы справедливо относиться к внешнему миру и нести стабильность миру. Именно этого ждут от нас народы Азии, Африки.В ходе пресс-конференции эксперты сошлись во мнении, что современной России нужно перенять у советского периода идею интернационализма, а деление на русских, татар, мордвинов, казахов и другие национальности – разрушительна, это болевая точка, на которую могут пытаться давить наши противники.По мнению гендиректора международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, именно русские люди обеспечивают безопасность другим странам мира: сохраняя ядерный паритет с Соединенными Штатами, Россия дает другим странам мира возможность развиваться в безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Кино про Советский Союз - почему популярно и что посмотретьВ России издадут монографию о системе образования в годы войныСВО формирует новый культурный пласт в России – Михалков

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, мнения, александр макушин, олег шевченко, россия, общество, идеология, ссср