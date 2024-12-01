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Сколько "Орешников" получит армия России – ответ "Роскосмоса" - РИА Новости Крым, 01.12.2024
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Сколько "Орешников" получит армия России – ответ "Роскосмоса"
Сколько "Орешников" получит армия России – ответ "Роскосмоса" - РИА Новости Крым, 01.12.2024
Сколько "Орешников" получит армия России – ответ "Роскосмоса"
В России есть все возможности, чтобы обеспечить потребности Минобороны в гиперзвуковых системах "Орешник" в необходимом количестве. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T16:10
2024-12-01T16:10
ракетная система средней дальности "орешник"
новости
россия
роскосмос
юрий борисов
оружие
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В России есть все возможности, чтобы обеспечить потребности Минобороны в гиперзвуковых системах "Орешник" в необходимом количестве. Такое заявление сделал гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" 21 ноября, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на удары западными вооружениями вглубь РФ, а разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.Аналогов новейшей российской гиперзвуковой системе "Орешник" в мире нет и в ближайшем будущем не будет. Его применение по мощности может быть аналогично ядерному удару, при этом ядерного заражения не будет, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. По его словам, в наличии у России сегодня находятся несколько готовых к применению систем подобного рода и на продолжающиеся удары вглубь страны западным оружием Москва продолжит отвечать. Целью для поражения "Орешником" могут стать в том числе центры принятия решений в Киеве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеСША "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы РоссииРоссия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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ракетная система средней дальности "орешник", новости, россия, роскосмос, юрий борисов, оружие, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Сколько "Орешников" получит армия России – ответ "Роскосмоса"

Армия России будет обеспечена необходимым числом "Орешников" – "Роскосмос"

16:10 01.12.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд Федерального космического агентства "Роскосмос" на выставке в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Стенд Федерального космического агентства Роскосмос на выставке в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017 - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В России есть все возможности, чтобы обеспечить потребности Минобороны в гиперзвуковых системах "Орешник" в необходимом количестве. Такое заявление сделал гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Что касается высокоточных систем, мы за последние два с лишним года уже нарастили кратно производство этого вида оружия. Что касается "Орешника", у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить Министерство обороны, скажем так, в нужном количестве", – цитирует Борисова РИА Новости.

ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" 21 ноября, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на удары западными вооружениями вглубь РФ, а разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Аналогов новейшей российской гиперзвуковой системе "Орешник" в мире нет и в ближайшем будущем не будет. Его применение по мощности может быть аналогично ядерному удару, при этом ядерного заражения не будет, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. По его словам, в наличии у России сегодня находятся несколько готовых к применению систем подобного рода и на продолжающиеся удары вглубь страны западным оружием Москва продолжит отвечать. Целью для поражения "Орешником" могут стать в том числе центры принятия решений в Киеве.
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Ракетная система средней дальности "Орешник"НовостиРоссияРоскосмосЮрий БорисовОружиеМинистерство обороны РФВооруженные силы России
 
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