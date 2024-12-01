Сколько "Орешников" получит армия России – ответ "Роскосмоса"
Армия России будет обеспечена необходимым числом "Орешников" – "Роскосмос"
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд Федерального космического агентства "Роскосмос" на выставке в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В России есть все возможности, чтобы обеспечить потребности Минобороны в гиперзвуковых системах "Орешник" в необходимом количестве. Такое заявление сделал гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
"Что касается высокоточных систем, мы за последние два с лишним года уже нарастили кратно производство этого вида оружия. Что касается "Орешника", у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить Министерство обороны, скажем так, в нужном количестве", – цитирует Борисова РИА Новости.
ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" 21 ноября, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на удары западными вооружениями вглубь РФ, а разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Аналогов новейшей российской гиперзвуковой системе "Орешник" в мире нет и в ближайшем будущем не будет. Его применение по мощности может быть аналогично ядерному удару, при этом ядерного заражения не будет, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. По его словам, в наличии у России сегодня находятся несколько готовых к применению систем подобного рода и на продолжающиеся удары вглубь страны западным оружием Москва продолжит отвечать. Целью для поражения "Орешником" могут стать в том числе центры принятия решений в Киеве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: