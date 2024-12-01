https://crimea.ria.ru/20241201/skolko-oreshnikov-poluchit-armiya-rossii--otvet-roskosmosa-1142284122.html

Сколько "Орешников" получит армия России – ответ "Роскосмоса"

Сколько "Орешников" получит армия России – ответ "Роскосмоса" - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Сколько "Орешников" получит армия России – ответ "Роскосмоса"

В России есть все возможности, чтобы обеспечить потребности Минобороны в гиперзвуковых системах "Орешник" в необходимом количестве. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T16:10

2024-12-01T16:10

2024-12-01T16:10

ракетная система средней дальности "орешник"

новости

россия

роскосмос

юрий борисов

оружие

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В России есть все возможности, чтобы обеспечить потребности Минобороны в гиперзвуковых системах "Орешник" в необходимом количестве. Такое заявление сделал гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" 21 ноября, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на удары западными вооружениями вглубь РФ, а разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.Аналогов новейшей российской гиперзвуковой системе "Орешник" в мире нет и в ближайшем будущем не будет. Его применение по мощности может быть аналогично ядерному удару, при этом ядерного заражения не будет, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. По его словам, в наличии у России сегодня находятся несколько готовых к применению систем подобного рода и на продолжающиеся удары вглубь страны западным оружием Москва продолжит отвечать. Целью для поражения "Орешником" могут стать в том числе центры принятия решений в Киеве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеСША "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы РоссииРоссия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная система средней дальности "орешник", новости, россия, роскосмос, юрий борисов, оружие, министерство обороны рф, вооруженные силы россии