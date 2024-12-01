https://crimea.ria.ru/20241201/belye-yubki-mudretsov-unikalnaya-obitel-dervishey-nakhoditsya-v-evpatorii-1142283416.html
Белые юбки мудрецов: уникальная обитель дервишей находится в Евпатории
Белые юбки мудрецов: уникальная обитель дервишей находится в Евпатории - РИА Новости Крым, 01.12.2024
Белые юбки мудрецов: уникальная обитель дервишей находится в Евпатории
РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T19:15
2024-12-01T19:15
2024-12-01T19:15
эксклюзивы риа новости крым
евпатория
история
религия
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Белые юбки разворачиваются, образуя колокол, остроконечные войлочные шапки стремятся ввысь, там, где сосредоточена вся мудрость мира. Они будто бы верят, что хотя бы часть этой мудрость низойдет к ним, пока длится их то медленный, то быстрый танец.Туристы зачарованно смотрят на танцоров, хотя те всего лишь инсценируют мистическое средневековое действо. Евпатория – единственный город на всем постсоветском пространстве, где можно прикоснуться к ритуалам древнейших мусульманских мистиков – суфиев – и увидеть, как выглядел обряд кружения дервишей.– Изначально это духовная мистическая практика с целью, как верят практикующие, ввести себя в особое состояние, в котором происходит общение с Богом. У нас в Евпатории – единственный сохранившийся храм дервишей. Здесь проводятся музыкальные экскурсии, на которых воспроизводится обряд кружения, – встречает нас на экскурсии в текие экскурсовод Евпаторийского культурно-этнографического центра, краевед и историк Константин Сокирко.Текие – это обитель дервишей, людей, странствующих по миру от одного религиозного учителя к другому и желающих познать мир и Бога.– Люди раньше странствовали потому, что искали новые знания. Не было интернета, библиотек, телевидения. И чтобы узнать что-то новое, приходилось лично идти куда-то в крупный центр, найти мудреца, ученого и знания почерпнуть от него, – продолжает историк.Они не были нищими, рассказывает эксперт, не просили подаяния, но охотно принимали подарки. А подарить что-то дервишу считалось среди людей большим богоугодным поступком. Кроме того, дервиши были грамотными, владели искусством врачевания. Кстати, дервишем могла быть и женщина, это не запрещалось.Обитель мудрецовЗал текие, в котором специально для нас будут кружиться танцоры, изображающие дервишей, был построен в 17 веке и сохранился до сих пор.– Называть текие монастырем в корне неправильно, потому что в исламе вообще нет понятия монашества. Дервиши – это не монахи. Монахи берут ряд обетов, в том числе обед безбрачия. У дервишей такого нет, они могут жениться, заводить детей, – рассказывает Константин.Комнатки, которые обрамляют зал для кружений – не кельи: в них дервиши всего лишь временно находятся для отдыха и религиозных бесед, а никак не для проживания. Константин приводит весомый аргумент – отопления в них нет никакого.Наш сопровождающий ведет нас по комплексу, в котором кроме здания текие есть старинная мечеть, минарет и бывшее здание медресе – школы. В последнем сейчас этнографический музей.Здания текие и медресе в целом с 17 века сохранились, в то время как мечеть была наполовину разрушена. А вот минарет за время многочисленных войн, землетрясений, пожаров и просто от времени потерял половину своей 27 метровой высоты. Кстати, это один из самых древних минаретов Крыма – он был построен еще в XVII веке.В строну кружения ЗемлиНесмотря на холодный зимний день, в текие идут экскурсии, ведь Евпатория постепенно становится круглогодичным курортом.Константин показывает на здания, обводя свои "владения" широкими рукавами накидки. Такие же черные накидки были у дервишей, они их снимали перед кружениями. Это символизировало, что дервиш откинул все земное и полностью погрузился в духовное. Такую накидку, белые юбки и высокую шапку дервиши надевают только на время обряда, в жизни же носят обычную одежду по моде той страны, где живут.На Константине и накидка, и юбка (правда, не белая), и валяная шапка – практически полная аутентичность.– Такой головной убор называется сикке. Он символизирует надгробный камень. Это обрядовая одежда. Верующие считают, что в трансе дервиши входят в состояние между жизнью и смертью, – объясняет историк.Мы заходим в текие пригнув голову, иначе не получится – очень низкий проход. Это специально так сделано – нужно выразить свое уважение к месту. Заходить надо с правой ноги. Помещение внутри высокое, раньше потолок был выкрашен в голубой цвет, символизирующий небо, на полу были доски. Сейчас все каменное и белое. В прежние времена был пристроен маленький внутренний балкон, на нем располагались музыканты – с барабанами и флейтами. Музыка народная, слов нет.Поклон дервишей учителю и друг другу – и таинство начинается. Сколько человек кружатся – разницы не имеет. Но есть определенные правила: кружение всегда происходит против часовой стрелки.– Потому что дервиши верят, что и вселенная так кружится. Они верят, что Бог это и есть вся вселенная, что он в каждом камушке, в дуновении ветра, а вселенная движется. Кружась против часовой стрелки, тем самым они настраиваются на одну волну с божественным разумом и сливаются с ним, – ведет экскурсию наш сопровождающий.В начале ХХ века в текие насчитывалось 10 учеников и их учитель — шейх. А в средневековье оно было не единственное в Евпатории. Турецкий путешественник 16 века Эвлия Челеби описывает три различных текие только в одном Гезлеве (крымско-татарское название города). А всего по Крыму их число исчислялось десятками.Во времена, когда Крымское ханство было под протекторатом Османской империи, дервиши участвовали в общественно политической жизни Крыма, некоторые из них входили в совет ханского Дивана и назначались на руководящие посты в Крымском каганате.– Жизнь человека дервиши видели, как путь, как путешествие к Богу, а так как людей много, то и путей к Богу много. Соответственно, дервишских братств также насчитывается немало. Ученые выделяют более 100 дервишских орденов, – проводит экскурсию Константин Сокирко.Но не все дервиши кружились. Текие кружащихся дервишей братства мевлеви возникло в Турции в 13 веке благодаря выдающемуся деятелю поэту Джалаладдину Руми, очень известному поэту и учителю, чье поэтическое и философское наследие до сих пор никак не могут поделить персы и турки. Он умер в турецком городе Конья. И в этом городе, как и в Евпатории, также туристам рассказывают о суфизме и показывают кружение дервишей.Современные дервишиПосле революции практика дервишей постепенно сошла на нет. Дервиши покинули евпаторийское текие. И в текие, и в старинной мечети рядом организовали продовольственные склады Черноморского флота.Комплекс вернули верующим только в 2000 году, а экскурсии в нем стали проходить еще позже. Но только при России и старинный минарет, и текие, и мечеть были реставрированы и внесены в список объектов охраны культурного наследия федерального значения. У Украины на это не находилось денег и государственной воли.Интересно, что в текие периодически проходят настоящие мистические кружения, а не воспроизведение обряда для туристов. На них посторонних не пускают. Последний раз такое радение было организовано перед пандемией ковида, на нем присутствовали в том числе и иностранцы.Барабан учащает ритм, кларнет звучит все пронзительней, дервиши кружатся все быстрее... Во время вращения дервиш забывает обо всем земном. Он настроен только на голос Бога, прислушивается к нему и, наконец, полностью сливается с ним. По мере ускорения музыки и темпа участники ритуала раскрывают руки и направляют правую вверх – к Богу, а левую вниз – к земле.– То есть дервиш как бы берет благодать от Бога, пропускает через правую руку, потом через свое сердце и через левую руку и отдает земле. Дервиш кружится до тех пор, пока не входит в транс. В трансе люди ведут себя по-разному. Кто-то садится, кто-то падает, кто-то говорит, что слышит голос Бога, кто-то говорит, что видит его и даже сливается с ним. Иногда в экстазе дервиши могли кричать "йа Аллах", то есть я – Бог, я слился с Богом. И это одна из главных причин конфликта суфизма с традиционным исламом, – поясняет экскурсовод.Наши же танцоры в транс не входят. В конце показа обряда – поклон, и молодые люди молча скрываются за низкими дверями выхода.Потом мы встретим этих же парней на улице уже переодетыми: модные толстовки и кроссовки, и не скажешь, что 10 минут назад они были так близки к познанию Истины. Настоящая машина времени – эти старинные высокие деревянные ворота в комплекс текие, где небо будто бы становится ближе людям.
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Ольга Леонова
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142103846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_688415703fd8626238fa846de579d04f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
евпатория, история, религия
Белые юбки разворачиваются, образуя колокол, остроконечные войлочные шапки стремятся ввысь, там, где сосредоточена вся мудрость мира. Они будто бы верят, что хотя бы часть этой мудрость низойдет к ним, пока длится их то медленный, то быстрый танец.
Туристы зачарованно смотрят на танцоров, хотя те всего лишь инсценируют мистическое средневековое действо. Евпатория – единственный город на всем постсоветском пространстве, где можно прикоснуться к ритуалам древнейших мусульманских мистиков – суфиев – и увидеть, как выглядел обряд кружения дервишей.
– Изначально это духовная мистическая практика с целью, как верят практикующие, ввести себя в особое состояние, в котором происходит общение с Богом. У нас в Евпатории – единственный сохранившийся храм дервишей. Здесь проводятся музыкальные экскурсии, на которых воспроизводится обряд кружения, – встречает нас на экскурсии в текие экскурсовод Евпаторийского культурно-этнографического центра, краевед и историк Константин Сокирко.
Текие – это обитель дервишей, людей, странствующих по миру от одного религиозного учителя к другому и желающих познать мир и Бога.
– Люди раньше странствовали потому, что искали новые знания. Не было интернета, библиотек, телевидения. И чтобы узнать что-то новое, приходилось лично идти куда-то в крупный центр, найти мудреца, ученого и знания почерпнуть от него, – продолжает историк.
Они не были нищими, рассказывает эксперт, не просили подаяния, но охотно принимали подарки. А подарить что-то дервишу считалось среди людей большим богоугодным поступком. Кроме того, дервиши были грамотными, владели искусством врачевания. Кстати, дервишем могла быть и женщина, это не запрещалось.
Обитель мудрецов
Зал текие, в котором специально для нас будут кружиться танцоры, изображающие дервишей, был построен в 17 веке и сохранился до сих пор.
– Называть текие монастырем в корне неправильно, потому что в исламе вообще нет понятия монашества. Дервиши – это не монахи. Монахи берут ряд обетов, в том числе обед безбрачия. У дервишей такого нет, они могут жениться, заводить детей, – рассказывает Константин.
Комнатки, которые обрамляют зал для кружений – не кельи: в них дервиши всего лишь временно находятся для отдыха и религиозных бесед, а никак не для проживания. Константин приводит весомый аргумент – отопления в них нет никакого.
Наш сопровождающий ведет нас по комплексу, в котором кроме здания текие есть старинная мечеть, минарет и бывшее здание медресе – школы. В последнем сейчас этнографический музей.
Здания текие и медресе в целом с 17 века сохранились, в то время как мечеть была наполовину разрушена. А вот минарет за время многочисленных войн, землетрясений, пожаров и просто от времени потерял половину своей 27 метровой высоты. Кстати, это один из самых древних минаретов Крыма – он был построен еще в XVII веке.
В строну кружения Земли
Несмотря на холодный зимний день, в текие идут экскурсии, ведь Евпатория постепенно становится круглогодичным курортом.
Константин показывает на здания, обводя свои "владения" широкими рукавами накидки. Такие же черные накидки были у дервишей, они их снимали перед кружениями. Это символизировало, что дервиш откинул все земное и полностью погрузился в духовное. Такую накидку, белые юбки и высокую шапку дервиши надевают только на время обряда, в жизни же носят обычную одежду по моде той страны, где живут.
На Константине и накидка, и юбка (правда, не белая), и валяная шапка – практически полная аутентичность.
– Такой головной убор называется сикке. Он символизирует надгробный камень. Это обрядовая одежда. Верующие считают, что в трансе дервиши входят в состояние между жизнью и смертью, – объясняет историк.
Мы заходим в текие пригнув голову, иначе не получится – очень низкий проход. Это специально так сделано – нужно выразить свое уважение к месту. Заходить надо с правой ноги. Помещение внутри высокое, раньше потолок был выкрашен в голубой цвет, символизирующий небо, на полу были доски. Сейчас все каменное и белое. В прежние времена был пристроен маленький внутренний балкон, на нем располагались музыканты – с барабанами и флейтами. Музыка народная, слов нет.
Поклон дервишей учителю и друг другу – и таинство начинается. Сколько человек кружатся – разницы не имеет. Но есть определенные правила: кружение всегда происходит против часовой стрелки.
– Потому что дервиши верят, что и вселенная так кружится. Они верят, что Бог это и есть вся вселенная, что он в каждом камушке, в дуновении ветра, а вселенная движется. Кружась против часовой стрелки, тем самым они настраиваются на одну волну с божественным разумом и сливаются с ним, – ведет экскурсию наш сопровождающий.
В начале ХХ века в текие насчитывалось 10 учеников и их учитель — шейх. А в средневековье оно было не единственное в Евпатории. Турецкий путешественник 16 века Эвлия Челеби описывает три различных текие только в одном Гезлеве (крымско-татарское название города). А всего по Крыму их число исчислялось десятками.
Во времена, когда Крымское ханство было под протекторатом Османской империи, дервиши участвовали в общественно политической жизни Крыма, некоторые из них входили в совет ханского Дивана и назначались на руководящие посты в Крымском каганате.
– Жизнь человека дервиши видели, как путь, как путешествие к Богу, а так как людей много, то и путей к Богу много. Соответственно, дервишских братств также насчитывается немало. Ученые выделяют более 100 дервишских орденов, – проводит экскурсию Константин Сокирко.
Но не все дервиши кружились. Текие кружащихся дервишей братства мевлеви возникло в Турции в 13 веке благодаря выдающемуся деятелю поэту Джалаладдину Руми, очень известному поэту и учителю, чье поэтическое и философское наследие до сих пор никак не могут поделить персы и турки. Он умер в турецком городе Конья. И в этом городе, как и в Евпатории, также туристам рассказывают о суфизме и показывают кружение дервишей.
Современные дервиши
После революции практика дервишей постепенно сошла на нет. Дервиши покинули евпаторийское текие. И в текие, и в старинной мечети рядом организовали продовольственные склады Черноморского флота.
Комплекс вернули верующим только в 2000 году, а экскурсии в нем стали проходить еще позже. Но только при России и старинный минарет, и текие, и мечеть были реставрированы и внесены в список объектов охраны культурного наследия федерального значения. У Украины на это не находилось денег и государственной воли.
Интересно, что в текие периодически проходят настоящие мистические кружения, а не воспроизведение обряда для туристов. На них посторонних не пускают. Последний раз такое радение было организовано перед пандемией ковида, на нем присутствовали в том числе и иностранцы.
Барабан учащает ритм, кларнет звучит все пронзительней, дервиши кружатся все быстрее... Во время вращения дервиш забывает обо всем земном. Он настроен только на голос Бога, прислушивается к нему и, наконец, полностью сливается с ним. По мере ускорения музыки и темпа участники ритуала раскрывают руки и направляют правую вверх – к Богу, а левую вниз – к земле.
– То есть дервиш как бы берет благодать от Бога, пропускает через правую руку, потом через свое сердце и через левую руку и отдает земле. Дервиш кружится до тех пор, пока не входит в транс. В трансе люди ведут себя по-разному. Кто-то садится, кто-то падает, кто-то говорит, что слышит голос Бога, кто-то говорит, что видит его и даже сливается с ним. Иногда в экстазе дервиши могли кричать "йа Аллах", то есть я – Бог, я слился с Богом. И это одна из главных причин конфликта суфизма с традиционным исламом, – поясняет экскурсовод.
Наши же танцоры в транс не входят. В конце показа обряда – поклон, и молодые люди молча скрываются за низкими дверями выхода.
Потом мы встретим этих же парней на улице уже переодетыми: модные толстовки и кроссовки, и не скажешь, что 10 минут назад они были так близки к познанию Истины. Настоящая машина времени – эти старинные высокие деревянные ворота в комплекс текие, где небо будто бы становится ближе людям.