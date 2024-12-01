https://crimea.ria.ru/20241201/belye-yubki-mudretsov-unikalnaya-obitel-dervishey-nakhoditsya-v-evpatorii-1142283416.html

Белые юбки мудрецов: уникальная обитель дервишей находится в Евпатории

Белые юбки мудрецов: уникальная обитель дервишей находится в Евпатории - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Белые юбки мудрецов: уникальная обитель дервишей находится в Евпатории

РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T19:15

2024-12-01T19:15

2024-12-01T19:15

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Белые юбки разворачиваются, образуя колокол, остроконечные войлочные шапки стремятся ввысь, там, где сосредоточена вся мудрость мира. Они будто бы верят, что хотя бы часть этой мудрость низойдет к ним, пока длится их то медленный, то быстрый танец.Туристы зачарованно смотрят на танцоров, хотя те всего лишь инсценируют мистическое средневековое действо. Евпатория – единственный город на всем постсоветском пространстве, где можно прикоснуться к ритуалам древнейших мусульманских мистиков – суфиев – и увидеть, как выглядел обряд кружения дервишей.– Изначально это духовная мистическая практика с целью, как верят практикующие, ввести себя в особое состояние, в котором происходит общение с Богом. У нас в Евпатории – единственный сохранившийся храм дервишей. Здесь проводятся музыкальные экскурсии, на которых воспроизводится обряд кружения, – встречает нас на экскурсии в текие экскурсовод Евпаторийского культурно-этнографического центра, краевед и историк Константин Сокирко.Текие – это обитель дервишей, людей, странствующих по миру от одного религиозного учителя к другому и желающих познать мир и Бога.– Люди раньше странствовали потому, что искали новые знания. Не было интернета, библиотек, телевидения. И чтобы узнать что-то новое, приходилось лично идти куда-то в крупный центр, найти мудреца, ученого и знания почерпнуть от него, – продолжает историк.Они не были нищими, рассказывает эксперт, не просили подаяния, но охотно принимали подарки. А подарить что-то дервишу считалось среди людей большим богоугодным поступком. Кроме того, дервиши были грамотными, владели искусством врачевания. Кстати, дервишем могла быть и женщина, это не запрещалось.Обитель мудрецовЗал текие, в котором специально для нас будут кружиться танцоры, изображающие дервишей, был построен в 17 веке и сохранился до сих пор.– Называть текие монастырем в корне неправильно, потому что в исламе вообще нет понятия монашества. Дервиши – это не монахи. Монахи берут ряд обетов, в том числе обед безбрачия. У дервишей такого нет, они могут жениться, заводить детей, – рассказывает Константин.Комнатки, которые обрамляют зал для кружений – не кельи: в них дервиши всего лишь временно находятся для отдыха и религиозных бесед, а никак не для проживания. Константин приводит весомый аргумент – отопления в них нет никакого.Наш сопровождающий ведет нас по комплексу, в котором кроме здания текие есть старинная мечеть, минарет и бывшее здание медресе – школы. В последнем сейчас этнографический музей.Здания текие и медресе в целом с 17 века сохранились, в то время как мечеть была наполовину разрушена. А вот минарет за время многочисленных войн, землетрясений, пожаров и просто от времени потерял половину своей 27 метровой высоты. Кстати, это один из самых древних минаретов Крыма – он был построен еще в XVII веке.В строну кружения ЗемлиНесмотря на холодный зимний день, в текие идут экскурсии, ведь Евпатория постепенно становится круглогодичным курортом.Константин показывает на здания, обводя свои "владения" широкими рукавами накидки. Такие же черные накидки были у дервишей, они их снимали перед кружениями. Это символизировало, что дервиш откинул все земное и полностью погрузился в духовное. Такую накидку, белые юбки и высокую шапку дервиши надевают только на время обряда, в жизни же носят обычную одежду по моде той страны, где живут.На Константине и накидка, и юбка (правда, не белая), и валяная шапка – практически полная аутентичность.– Такой головной убор называется сикке. Он символизирует надгробный камень. Это обрядовая одежда. Верующие считают, что в трансе дервиши входят в состояние между жизнью и смертью, – объясняет историк.Мы заходим в текие пригнув голову, иначе не получится – очень низкий проход. Это специально так сделано – нужно выразить свое уважение к месту. Заходить надо с правой ноги. Помещение внутри высокое, раньше потолок был выкрашен в голубой цвет, символизирующий небо, на полу были доски. Сейчас все каменное и белое. В прежние времена был пристроен маленький внутренний балкон, на нем располагались музыканты – с барабанами и флейтами. Музыка народная, слов нет.Поклон дервишей учителю и друг другу – и таинство начинается. Сколько человек кружатся – разницы не имеет. Но есть определенные правила: кружение всегда происходит против часовой стрелки.– Потому что дервиши верят, что и вселенная так кружится. Они верят, что Бог это и есть вся вселенная, что он в каждом камушке, в дуновении ветра, а вселенная движется. Кружась против часовой стрелки, тем самым они настраиваются на одну волну с божественным разумом и сливаются с ним, – ведет экскурсию наш сопровождающий.В начале ХХ века в текие насчитывалось 10 учеников и их учитель — шейх. А в средневековье оно было не единственное в Евпатории. Турецкий путешественник 16 века Эвлия Челеби описывает три различных текие только в одном Гезлеве (крымско-татарское название города). А всего по Крыму их число исчислялось десятками.Во времена, когда Крымское ханство было под протекторатом Османской империи, дервиши участвовали в общественно политической жизни Крыма, некоторые из них входили в совет ханского Дивана и назначались на руководящие посты в Крымском каганате.– Жизнь человека дервиши видели, как путь, как путешествие к Богу, а так как людей много, то и путей к Богу много. Соответственно, дервишских братств также насчитывается немало. Ученые выделяют более 100 дервишских орденов, – проводит экскурсию Константин Сокирко.Но не все дервиши кружились. Текие кружащихся дервишей братства мевлеви возникло в Турции в 13 веке благодаря выдающемуся деятелю поэту Джалаладдину Руми, очень известному поэту и учителю, чье поэтическое и философское наследие до сих пор никак не могут поделить персы и турки. Он умер в турецком городе Конья. И в этом городе, как и в Евпатории, также туристам рассказывают о суфизме и показывают кружение дервишей.Современные дервишиПосле революции практика дервишей постепенно сошла на нет. Дервиши покинули евпаторийское текие. И в текие, и в старинной мечети рядом организовали продовольственные склады Черноморского флота.Комплекс вернули верующим только в 2000 году, а экскурсии в нем стали проходить еще позже. Но только при России и старинный минарет, и текие, и мечеть были реставрированы и внесены в список объектов охраны культурного наследия федерального значения. У Украины на это не находилось денег и государственной воли.Интересно, что в текие периодически проходят настоящие мистические кружения, а не воспроизведение обряда для туристов. На них посторонних не пускают. Последний раз такое радение было организовано перед пандемией ковида, на нем присутствовали в том числе и иностранцы.Барабан учащает ритм, кларнет звучит все пронзительней, дервиши кружатся все быстрее... Во время вращения дервиш забывает обо всем земном. Он настроен только на голос Бога, прислушивается к нему и, наконец, полностью сливается с ним. По мере ускорения музыки и темпа участники ритуала раскрывают руки и направляют правую вверх – к Богу, а левую вниз – к земле.– То есть дервиш как бы берет благодать от Бога, пропускает через правую руку, потом через свое сердце и через левую руку и отдает земле. Дервиш кружится до тех пор, пока не входит в транс. В трансе люди ведут себя по-разному. Кто-то садится, кто-то падает, кто-то говорит, что слышит голос Бога, кто-то говорит, что видит его и даже сливается с ним. Иногда в экстазе дервиши могли кричать "йа Аллах", то есть я – Бог, я слился с Богом. И это одна из главных причин конфликта суфизма с традиционным исламом, – поясняет экскурсовод.Наши же танцоры в транс не входят. В конце показа обряда – поклон, и молодые люди молча скрываются за низкими дверями выхода.Потом мы встретим этих же парней на улице уже переодетыми: модные толстовки и кроссовки, и не скажешь, что 10 минут назад они были так близки к познанию Истины. Настоящая машина времени – эти старинные высокие деревянные ворота в комплекс текие, где небо будто бы становится ближе людям.

евпатория

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2024

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

евпатория, история, религия