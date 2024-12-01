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Удары по Украине и фейк в Севастополе: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 01.12.2024
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Удары по Украине и фейк в Севастополе: топ новостей недели
Удары по Украине и фейк в Севастополе: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 01.12.2024
Удары по Украине и фейк в Севастополе: топ новостей недели
Россия нанесла массированные удары по объектам ВПК Украины и по железнодорожному составу, перевозившему ракеты ATACMS и Storm Shadow. Глава киевского режима... РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T18:39
2024-12-01T18:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Россия нанесла массированные удары по объектам ВПК Украины и по железнодорожному составу, перевозившему ракеты ATACMS и Storm Shadow. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал условия, при которых Украина согласится на прекращение горячей стадии конфликта. Киев отказывается забирать военнопленных. 52 процента украинцев высказываются за мирные переговоры с Россией. Враг запустил фейк про удар по военно-морскому училищу в Севастополе. РИА Новости Крым побывали в новом исправительном центре в Джанкойском районе и выяснили, в каких условиях живут и работают осужденные. В декабре крымчан ожидает осенняя погода.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Удары по УкраинеРоссия в ночь на четверг нанесла комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и беспилотников, это стало ответом на продолжающиеся удары по российской территории, сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ. Президент также заявил, что Министерство обороны России и Генеральный штаб подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве.В субботу стало известно о нанесении удара по железнодорожному составу, перевозившему ракеты ATACMS и Storm Shadow, в районе порта Ильичевск в Одесской области. По предварительным данным, удар был нанесен 28 ноября. Указывается, что груз прибыл по морю из румынского порта Констанца.Действующий президент США Джо Байден назвал "возмутительными" ответные удары Вооруженных сил России по объектам украинских боевиков, которые с разрешения Вашингтона применяют дальнобойные американские ракеты против российских регионов. При этом в Кремле подчеркнули, что Россия продолжит отвечать соответственно в случае дальнейшего использования натовских ракет для ударов по территории РФ.Заявление ЗеленскогоГлава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что Украина согласится на прекращение горячей стадии конфликта по линии фронта при условии, если находящимся под контролем Киева частям страны предложат членство в НАТО. Что касается утраченных территорий, то киевский режим, по его словам, намерен возвращать их "дипломатическим путем". Это заявление является попыткой Запада "прощупать" варианты для торга с Москвой по Украине, считает декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Обмен военнопленнымиРоссия готова передать Украине более 600 военнопленных на паритетных условиях, но Украина отказывается их забирать, заявила на этой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако, по ее словам, "граждане Украины встали на дыбы, и потребовали объяснений". Только тогда "в целях имитации заинтересованности" украинская сторона публично запросила соответствующий список. В МИД РФ констатируют отсутствие конструктивной позиции киевского режима в вопросах обмена военнопленными.Опрос среди украинцевСогласно соцопросу, проведенному американской исследовательской компанией Gallup, впервые с 2022 года большинство жителей Украины (52%) высказываются за мирные переговоры с Россией. Сегодня на Украине невозможно провести социологический опрос, который отражал бы истинную картину: за скорейшее прекращение конфликта и переговоры с Россией выступают подавляющее большинство жителей страны, считает исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.Фейк в СевастополеНа этой неделе в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что в ходе атаки на Севастополь в среду был нанесен удар по Черноморскому высшему военно-морскому училищу имени Нахимова. Позже губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что это не соответствует действительности. Никакого удара по училищу не было, это ложь и провокация – так работает ЦИПсО, а источником дыма в районе бухты стали дымовые шашки, которые военные применяют в Севастополе.Осужденные к принудительному трудуС 2017 года в России действует отдельный вид уголовного наказания – принудительные работы, являющиеся альтернативой лишению свободы. В сентябре этого года в Крыму начал работу уже третий в республике исправительный центр (УФИЦ), где осужденные отбывают этот вид наказания. Крымские предприятия и индивидуальные предприниматели активно привлекают их к оплачиваемому труду. Благодаря этому люди не только не теряют трудовые и социальные навыки, но и получают возможность освоить новую профессию. Корреспонденты РИА Новости Крым побывали в новом исправительном центре в Джанкойском районе и выяснили, в каких условиях живут и работают осужденные.Погода в Крыму в декабреСолнечных дней в Крыму в декабре будет больше положенного по климатической норме, а осадков – меньше, так что их дефицит может достигнуть 40%. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в декабре в Крыму все еще сохранится осенняя погода. Средняя температура воздуха для Симферополя, согласно климатической норме, составляет для ночного времени суток 0,8 градуса, а для дневного периода + 6,1. И от этих значений первый зимний месяц в этом году не отклонится, считает синоптик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Удары по Украине и фейк в Севастополе: топ новостей недели

Главные события недели от РИА Новости Крым

18:39 01.12.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Россия нанесла массированные удары по объектам ВПК Украины и по железнодорожному составу, перевозившему ракеты ATACMS и Storm Shadow. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал условия, при которых Украина согласится на прекращение горячей стадии конфликта. Киев отказывается забирать военнопленных. 52 процента украинцев высказываются за мирные переговоры с Россией. Враг запустил фейк про удар по военно-морскому училищу в Севастополе. РИА Новости Крым побывали в новом исправительном центре в Джанкойском районе и выяснили, в каких условиях живут и работают осужденные. В декабре крымчан ожидает осенняя погода.
Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.

Удары по Украине

Россия в ночь на четверг нанесла комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и беспилотников, это стало ответом на продолжающиеся удары по российской территории, сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ. Президент также заявил, что Министерство обороны России и Генеральный штаб подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве.
В субботу стало известно о нанесении удара по железнодорожному составу, перевозившему ракеты ATACMS и Storm Shadow, в районе порта Ильичевск в Одесской области. По предварительным данным, удар был нанесен 28 ноября. Указывается, что груз прибыл по морю из румынского порта Констанца.
Действующий президент США Джо Байден назвал "возмутительными" ответные удары Вооруженных сил России по объектам украинских боевиков, которые с разрешения Вашингтона применяют дальнобойные американские ракеты против российских регионов. При этом в Кремле подчеркнули, что Россия продолжит отвечать соответственно в случае дальнейшего использования натовских ракет для ударов по территории РФ.
Заседание Верховной рады Украины
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Заявление Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что Украина согласится на прекращение горячей стадии конфликта по линии фронта при условии, если находящимся под контролем Киева частям страны предложат членство в НАТО. Что касается утраченных территорий, то киевский режим, по его словам, намерен возвращать их "дипломатическим путем". Это заявление является попыткой Запада "прощупать" варианты для торга с Москвой по Украине, считает декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Обмен военнопленными

Россия готова передать Украине более 600 военнопленных на паритетных условиях, но Украина отказывается их забирать, заявила на этой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако, по ее словам, "граждане Украины встали на дыбы, и потребовали объяснений". Только тогда "в целях имитации заинтересованности" украинская сторона публично запросила соответствующий список. В МИД РФ констатируют отсутствие конструктивной позиции киевского режима в вопросах обмена военнопленными.
Глава МИД РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
29 ноября, 12:29
Лавров назвал условие завершения конфликта на Украине

Опрос среди украинцев

Согласно соцопросу, проведенному американской исследовательской компанией Gallup, впервые с 2022 года большинство жителей Украины (52%) высказываются за мирные переговоры с Россией. Сегодня на Украине невозможно провести социологический опрос, который отражал бы истинную картину: за скорейшее прекращение конфликта и переговоры с Россией выступают подавляющее большинство жителей страны, считает исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Фейк в Севастополе

На этой неделе в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что в ходе атаки на Севастополь в среду был нанесен удар по Черноморскому высшему военно-морскому училищу имени Нахимова. Позже губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что это не соответствует действительности. Никакого удара по училищу не было, это ложь и провокация – так работает ЦИПсО, а источником дыма в районе бухты стали дымовые шашки, которые военные применяют в Севастополе.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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Осужденные к принудительному труду

С 2017 года в России действует отдельный вид уголовного наказания – принудительные работы, являющиеся альтернативой лишению свободы. В сентябре этого года в Крыму начал работу уже третий в республике исправительный центр (УФИЦ), где осужденные отбывают этот вид наказания. Крымские предприятия и индивидуальные предприниматели активно привлекают их к оплачиваемому труду. Благодаря этому люди не только не теряют трудовые и социальные навыки, но и получают возможность освоить новую профессию. Корреспонденты РИА Новости Крым побывали в новом исправительном центре в Джанкойском районе и выяснили, в каких условиях живут и работают осужденные.
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Списание долгов и индексация пенсии: что ждет россиян в декабре

Погода в Крыму в декабре

Солнечных дней в Крыму в декабре будет больше положенного по климатической норме, а осадков – меньше, так что их дефицит может достигнуть 40%. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в декабре в Крыму все еще сохранится осенняя погода. Средняя температура воздуха для Симферополя, согласно климатической норме, составляет для ночного времени суток 0,8 градуса, а для дневного периода + 6,1. И от этих значений первый зимний месяц в этом году не отклонится, считает синоптик.
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В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Вчера, 19:37
Списание долгов и индексация пенсии: что ждет россиян в декабре
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