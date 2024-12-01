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Отключенная высоковольтная линия введена в строй на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 01.12.2024
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Отключенная высоковольтная линия введена в строй на Запорожской АЭС
Отключенная высоковольтная линия введена в строй на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 01.12.2024
Отключенная высоковольтная линия введена в строй на Запорожской АЭС
На Запорожской АЭС введена в работу отключенная ранее защитой высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1". Об этом сообщает официальный канал... РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T20:48
2024-12-01T20:50
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
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электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС введена в работу отключенная ранее защитой высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1". Об этом сообщает официальный канал ЗАЭС."Ферросплавная-1" была отключена действием автоматики 30 ноября.Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, подчеркнули на ЗАЭС.27 ноября ВСУ активно атаковали объекты на территории Запорожской атомной электростанции и в городе Энергодар беспилотниками и артиллерией. За сутки были отражены шесть ударов. Все дроны были сбиты силами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы26 ноября Вооруженные силы России отразили восемь попыток украинских боевиков атаковать Энергодар и территорию Запорожской АЭС.Запорожская АЭС находится рядом Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозуБоевики пытались сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭСВ России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭС
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РИА Новости Крым
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
заэс (запорожская атомная электростанция), новости, запорожская область, электросети, лэп, электроэнергия, электричество, атомная энергетика
Отключенная высоковольтная линия введена в строй на Запорожской АЭС

Отключенная ранее защитой высоковольтная линия введена в строй на Запорожской АЭС

20:48 01.12.2024 (обновлено: 20:50 01.12.2024)
 
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ЗАЭС
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС введена в работу отключенная ранее защитой высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1". Об этом сообщает официальный канал ЗАЭС.
"Ферросплавная-1" была отключена действием автоматики 30 ноября.
"На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", – сказано в сообщении.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, подчеркнули на ЗАЭС.
27 ноября ВСУ активно атаковали объекты на территории Запорожской атомной электростанции и в городе Энергодар беспилотниками и артиллерией. За сутки были отражены шесть ударов. Все дроны были сбиты силами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы
26 ноября Вооруженные силы России отразили восемь попыток украинских боевиков атаковать Энергодар и территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС находится рядом Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозу
Боевики пытались сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
В России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭС
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)НовостиЗапорожская областьЭлектросетиЛЭПЭлектроэнергияЭлектричествоАтомная энергетика
 
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