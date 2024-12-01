https://crimea.ria.ru/20241201/otklyuchennaya-vysokovoltnaya-liniya-vvedena-v-stroy-na-zaporozhskoy-aes-1142289148.html

Отключенная высоковольтная линия введена в строй на Запорожской АЭС

Отключенная высоковольтная линия введена в строй на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Отключенная высоковольтная линия введена в строй на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС введена в работу отключенная ранее защитой высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1". Об этом сообщает официальный канал... РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T20:48

2024-12-01T20:48

2024-12-01T20:50

заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС введена в работу отключенная ранее защитой высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1". Об этом сообщает официальный канал ЗАЭС."Ферросплавная-1" была отключена действием автоматики 30 ноября.Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, подчеркнули на ЗАЭС.27 ноября ВСУ активно атаковали объекты на территории Запорожской атомной электростанции и в городе Энергодар беспилотниками и артиллерией. За сутки были отражены шесть ударов. Все дроны были сбиты силами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы26 ноября Вооруженные силы России отразили восемь попыток украинских боевиков атаковать Энергодар и территорию Запорожской АЭС.Запорожская АЭС находится рядом Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозуБоевики пытались сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭСВ России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), новости, запорожская область, электросети, лэп, электроэнергия, электричество, атомная энергетика