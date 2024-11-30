https://crimea.ria.ru/20241130/na-zaporozhskoy-aes-otklyuchilas-vysokovoltnaya-liniya-elektrosnabzheniya-1142267116.html

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия электроснабжения

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия электроснабжения - РИА Новости Крым, 30.11.2024

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия электроснабжения

На Запорожской атомной электростанции действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения, нарушений условий безопасности не зафиксировано. Об этом... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T10:37

2024-11-30T10:37

2024-11-30T10:37

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новые регионы россии

атомная энергетика

аэс

новости

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127424338_0:262:3176:2048_1920x0_80_0_0_529ce053209e7b10b9bde09c73755dcf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. На Запорожской атомной электростанции действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения, нарушений условий безопасности не зафиксировано. Об этом сообщает официальный Telegram-канал атомной станции.Отмечается, что персонал атомной станции готов к реагированию.В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии холодного останова. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности."Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавили на АЭС.27 ноября ВСУ активно атаковали объекты на территории Запорожской атомной электростанции и в городе Энергодар беспилотниками и артиллерией. За сутки были отражены шесть ударов. Все дроны были сбиты силами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы26 ноября Вооруженные силы России отразили восемь попыток украинских боевиков атаковать Энергодар и территорию Запорожской АЭС.Запорожская АЭС находится рядом Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозуСтали известны подробности о погибшем при ударе ВСУ по центру ЭнергодараБоевики пытались сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новые регионы россии, атомная энергетика, аэс, новости, безопасность