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На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия электроснабжения - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия электроснабжения
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия электроснабжения - РИА Новости Крым, 30.11.2024
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия электроснабжения
На Запорожской атомной электростанции действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения, нарушений условий безопасности не зафиксировано. Об этом... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T10:37
2024-11-30T10:37
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
новые регионы россии
атомная энергетика
аэс
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. На Запорожской атомной электростанции действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения, нарушений условий безопасности не зафиксировано. Об этом сообщает официальный Telegram-канал атомной станции.Отмечается, что персонал атомной станции готов к реагированию.В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии холодного останова. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности."Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавили на АЭС.27 ноября ВСУ активно атаковали объекты на территории Запорожской атомной электростанции и в городе Энергодар беспилотниками и артиллерией. За сутки были отражены шесть ударов. Все дроны были сбиты силами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы26 ноября Вооруженные силы России отразили восемь попыток украинских боевиков атаковать Энергодар и территорию Запорожской АЭС.Запорожская АЭС находится рядом Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозуСтали известны подробности о погибшем при ударе ВСУ по центру ЭнергодараБоевики пытались сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
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Новости
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новые регионы россии, атомная энергетика, аэс, новости, безопасность
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия электроснабжения

На Запорожской АЭС отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ

10:37 30.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Энергодаре
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. На Запорожской атомной электростанции действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения, нарушений условий безопасности не зафиксировано. Об этом сообщает официальный Telegram-канал атомной станции.
"На Запорожской АЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что персонал атомной станции готов к реагированию.
В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии холодного останова. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавили на АЭС.
27 ноября ВСУ активно атаковали объекты на территории Запорожской атомной электростанции и в городе Энергодар беспилотниками и артиллерией. За сутки были отражены шесть ударов. Все дроны были сбиты силами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы
26 ноября Вооруженные силы России отразили восемь попыток украинских боевиков атаковать Энергодар и территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС находится рядом Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозу
Стали известны подробности о погибшем при ударе ВСУ по центру Энергодара
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьНовые регионы РоссииАтомная энергетикаАЭСНовостиБезопасность
 
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