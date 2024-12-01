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Циклоническая депрессия над Крымом: какой погоды ждать на неделе
Циклоническая депрессия над Крымом: какой погоды ждать на неделе - РИА Новости Крым, 01.12.2024
Циклоническая депрессия над Крымом: какой погоды ждать на неделе
Всю неделю в Крыму облачно, но без осадков – погоду не испортит даже влияние циклонической депрессии черноморского происхождения. Таким прогнозом в эфире радио... РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T20:11
2024-12-01T20:11
2024-12-01T19:11
радио "спутник в крыму"
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евгений тишковец
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Всю неделю в Крыму облачно, но без осадков – погоду не испортит даже влияние циклонической депрессии черноморского происхождения. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В понедельник и вторник благодаря антициклону, который задержится в Крыму, будет облачно, но без осадков и вполне тепло. В минусовые отметки градусники едва заметно уйдут только ночью."В понедельник ночью -2… +3 градуса, в дневные часы +3… +8. Во вторник примерно то же самое, может, на градус холоднее. В сумерках это от -3 до +2, а днем +3… +8", – уточнил Тишковец.Примерно в таком же температурном диапазоне пройдет среда. А во второй части недели станет даже чуть потеплее. По ночам в четверг и пятницу синоптик обещает от 0 до +5, а днем + 4… +9 в Симферополе и +5… +10 по Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет декабрь в КрымуЖдать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаКак защитить набережные Крыма от штормов
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крым, евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, новости крыма, природа
Циклоническая депрессия над Крымом: какой погоды ждать на неделе
В Крыму на неделе до +10 и облачно
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым.
Всю неделю в Крыму облачно, но без осадков – погоду не испортит даже влияние циклонической депрессии черноморского происхождения. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму"
поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В понедельник и вторник благодаря антициклону, который задержится в Крыму, будет облачно, но без осадков и вполне тепло. В минусовые отметки градусники едва заметно уйдут только ночью.
"В понедельник ночью -2… +3 градуса, в дневные часы +3… +8. Во вторник примерно то же самое, может, на градус холоднее. В сумерках это от -3 до +2, а днем +3… +8", – уточнил Тишковец.
Примерно в таком же температурном диапазоне пройдет среда. А во второй части недели станет даже чуть потеплее. По ночам в четверг и пятницу синоптик обещает от 0 до +5, а днем + 4… +9 в Симферополе и +5… +10 по Крыму.
"При этом никаких осадков не ожидается, хотя облаков может быть чуть побольше, потому что скажется влияние циклонической депрессии черноморского происхождения. Но она не закольцуется в какой-то отдельный барический минимум. Поэтому без проблем и опасных явлений погоды", – подытожил эксперт.
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