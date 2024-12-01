https://crimea.ria.ru/20241201/tsiklonicheskaya-depressiya-nad-krymom-kakoy-pogody-zhdat-na-nedele-1142252619.html

Циклоническая депрессия над Крымом: какой погоды ждать на неделе

Циклоническая депрессия над Крымом: какой погоды ждать на неделе - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Циклоническая депрессия над Крымом: какой погоды ждать на неделе

Всю неделю в Крыму облачно, но без осадков – погоду не испортит даже влияние циклонической депрессии черноморского происхождения. Таким прогнозом в эфире радио... РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T20:11

2024-12-01T20:11

2024-12-01T19:11

радио "спутник в крыму"

крым

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

погода в крыму

крымская погода

новости крыма

природа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Всю неделю в Крыму облачно, но без осадков – погоду не испортит даже влияние циклонической депрессии черноморского происхождения. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В понедельник и вторник благодаря антициклону, который задержится в Крыму, будет облачно, но без осадков и вполне тепло. В минусовые отметки градусники едва заметно уйдут только ночью."В понедельник ночью -2… +3 градуса, в дневные часы +3… +8. Во вторник примерно то же самое, может, на градус холоднее. В сумерках это от -3 до +2, а днем +3… +8", – уточнил Тишковец.Примерно в таком же температурном диапазоне пройдет среда. А во второй части недели станет даже чуть потеплее. По ночам в четверг и пятницу синоптик обещает от 0 до +5, а днем + 4… +9 в Симферополе и +5… +10 по Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет декабрь в КрымуЖдать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаКак защитить набережные Крыма от штормов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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