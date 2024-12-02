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Крым повторяет путь России в помощи новым субъектам страны

Крым повторяет путь России в помощи новым субъектам страны - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Крым повторяет путь России в помощи новым субъектам страны

Вся Россия приезжала в Крым в 2014 году, чтобы помочь ему интегрироваться как можно скорее, и теперь эксперты республики и города Севастополя точно так же... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T07:57

2024-12-02T07:57

2024-12-02T07:57

крым

россия

радио "спутник в крыму"

ольга виноградова

новые регионы россии

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Крым по примеру всей России помогает четырем новым субъектам РФ Крым по примеру всей России помогает четырем новым субъектам РФ audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Вся Россия приезжала в Крым в 2014 году, чтобы помочь ему интегрироваться как можно скорее, и теперь эксперты республики и города Севастополя точно так же всесторонне содействует четырем новым регионам РФ, делясь своими практиками, в том числе в области экономики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По словам Виноградовой, крымские специалисты постоянно общаются с коллегами из новых субъектов РФ и делятся ценным опытом, который нарабатывался на протяжении более чем десяти лет.За помощью обращаются все четыре региона: ЛНР и ДНР, Херсонская и Запорожская области, отметила парламентарий.По ее словам, помощь касается самых разных вопросов, в том числе бюджетирования и экономических решений в рамках проектов развития территорий и отдельных отраслей."Например, это практика инициативного бюджетирования, в которой Крым является одним из лидеров. Наше школьное бюджетирование принесло два из трех призовых мест по всей Российской Федерации. Это тоже интересно для наших исторических территорий, и мы всегда открыты для того, чтобы передать наши практики и научить, как сделать лучше", – сказала Виноградова.Она подчеркнула, что в этом Республика Крым и Севастополь действуют совместно, как и по многим другим направлениям, помогая друг другу."Ведь тяжело разорвать Крым на Севастополь и республику. Крым в целом – это полуостров, который для нас является родиной. И мы не разделяем его по региональному принципу. Здесь очень много общего, мы не можем развиваться друг без друга и всегда идем вместе. А какое-то соревнование идет на пользу каждому, кто в нем участвует", – сказала Виноградова.В частности, она отметила, что республика и город федерального значения совместно развивают туристическую инфраструктуру на полуострове, понимая важность принятия общих решений.По ее словам, депутаты Госсовета РК регулярно встречаются с коллегами из профильного комитета Заксобрания Севастополя, а также в рамках Южно-Российской парламентской ассоциации и на площадках различных форумов."Есть нормативные акты, которые мы готовим совместно и обсуждаем развитие обоих регионов в целом", – сказала Виноградова.Ранее в министерстве финансов Крыма рассказывали, что в рамках школьного инициативного бюджетирования реализуются предложенные учениками 8 –11 классов проекты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Культурное влияние: как Крым помогает БРИКС объединять глобальный ЮгБюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходовВ Крыму участники СЭЗ реализуют инвестпроекты почти на 400 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20231026/sdelat-shkolu-luchshe-v-krymu-ucheniki-poluchat-dengi-na-voploschenie-idey-1132336952.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, ольга виноградова, новые регионы россии