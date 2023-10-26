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Сделать школу лучше: в Крыму ученики получат деньги на воплощение идей - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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Сделать школу лучше: в Крыму ученики получат деньги на воплощение идей
Сделать школу лучше: в Крыму ученики получат деньги на воплощение идей - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Сделать школу лучше: в Крыму ученики получат деньги на воплощение идей
Крымские ученики из сельской местности получат 226 миллионов рублей на реализацию идей по улучшению школьных пространств – такая сумма предусмотрена проектом... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T15:01
2023-10-26T15:22
крым
ирина кивико
минфин крыма
общество
экономика
школа
образование в крыму и севастополе
новости крыма
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СИМФРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Крымские ученики из сельской местности получат 226 миллионов рублей на реализацию идей по улучшению школьных пространств – такая сумма предусмотрена проектом бюджета на 2024-2006 годы. Об этом в четверг на заседании республиканского Госсовета сообщила вице-премьер Крыма - министр финансов РК Ирина Кивико.Школьные инициативы"В рамках школьного инициативного бюджетирования реализуются предложенные школьниками проекты. Участниками определены 8 - 11 классы. На общешкольном голосовании определяется, какой проект будет реализован. Общее число школ в селах – 339, размер субсидии из республиканского бюджета – 350 тысяч рублей, софинансирование со стороны района – не менее 5%" , - пояснила вице-премьер суть программы, которая реализуется в разных субъектах страны с 2018 года, а этой весной пришла в Крым.По словам Кивико, за это время в программе участвовали 204 школы из 14 районов. В голосовании приняли участие 13,5 тысяч школьников, в среднем ребята разработали по три проекта от школы – всего 619 идей."Зеленые" проектыОна также добавила, что Крым в числе других 25 субъектов России приглашен к участию в федеральном проекте – конкурсе школьных и молодежных экологических проектов, который проводится НИИ Минфина с целью формирования нового направления – "Зеленое" инициативное бюджетирование.Также она анонсировала начало нового конкурсного отбора по программе школьного инициативного бюджетирования, - он начинается 30 октября, прием заявок продлится до 7 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Вернуть домоводство в школу: в Крыму оценили инициативуВ России отменят ВПР по иностранным языкам со следующего учебного годаВход в школу по банковским картам в Крыму: депутат оценил инициативу
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РИА Новости Крым
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крым, ирина кивико, минфин крыма, общество, экономика, школа, образование в крыму и севастополе, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)
Сделать школу лучше: в Крыму ученики получат деньги на воплощение идей

Минфин выделит 226 млн рублей на проекты детей по улучшению школьных пространств в Крыму

15:01 26.10.2023 (обновлено: 15:22 26.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВ школах Забайкалья прекращены занятия после выявления в регионе коронавируса
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© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Крымские ученики из сельской местности получат 226 миллионов рублей на реализацию идей по улучшению школьных пространств – такая сумма предусмотрена проектом бюджета на 2024-2006 годы. Об этом в четверг на заседании республиканского Госсовета сообщила вице-премьер Крыма - министр финансов РК Ирина Кивико.

Школьные инициативы

"В рамках школьного инициативного бюджетирования реализуются предложенные школьниками проекты. Участниками определены 8 - 11 классы. На общешкольном голосовании определяется, какой проект будет реализован. Общее число школ в селах – 339, размер субсидии из республиканского бюджета – 350 тысяч рублей, софинансирование со стороны района – не менее 5%" , - пояснила вице-премьер суть программы, которая реализуется в разных субъектах страны с 2018 года, а этой весной пришла в Крым.
По словам Кивико, за это время в программе участвовали 204 школы из 14 районов. В голосовании приняли участие 13,5 тысяч школьников, в среднем ребята разработали по три проекта от школы – всего 619 идей.
"Победителями стали 197 сельских школ, они получили субсидии из бюджета в размере 59 млн рублей, была и спонсорская помощь - четыре млн рублей, и местные бюджеты добавили три миллиона. Школьники так выбрали, куда направить деньги: организация музеев, радио и киностудий, пространств в библиотеках, оснащение спортивных команд, театры, улучшение залов столовых, создание редакций периодических изданий, организация хранения личных вещей и другие проекты по улучшению территории. В проекте бюджета на 2024-2026 годы мы заложили 226,3 миллиона на реализацию программы", - рассказала министр.

"Зеленые" проекты

Она также добавила, что Крым в числе других 25 субъектов России приглашен к участию в федеральном проекте – конкурсе школьных и молодежных экологических проектов, который проводится НИИ Минфина с целью формирования нового направления – "Зеленое" инициативное бюджетирование.

"С 19 октября по 3 ноября пять крымских школ подают пять экологически направленных проектов. По результатам конкурса победители получат дипломы и денежные премии: 150 тысяч рублей за первое место, 60 тысяч - за второе и 40 тысяч - за третье для финансирования задуманных проектов", -рассказал министр.

Также она анонсировала начало нового конкурсного отбора по программе школьного инициативного бюджетирования, - он начинается 30 октября, прием заявок продлится до 7 декабря.
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КрымИрина КивикоМинфин КрымаОбществоЭкономикаШколаОбразование в Крыму и СевастополеНовости КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)
 
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