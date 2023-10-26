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Сделать школу лучше: в Крыму ученики получат деньги на воплощение идей

Сделать школу лучше: в Крыму ученики получат деньги на воплощение идей - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Сделать школу лучше: в Крыму ученики получат деньги на воплощение идей

Крымские ученики из сельской местности получат 226 миллионов рублей на реализацию идей по улучшению школьных пространств – такая сумма предусмотрена проектом... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T15:01

2023-10-26T15:01

2023-10-26T15:22

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СИМФРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Крымские ученики из сельской местности получат 226 миллионов рублей на реализацию идей по улучшению школьных пространств – такая сумма предусмотрена проектом бюджета на 2024-2006 годы. Об этом в четверг на заседании республиканского Госсовета сообщила вице-премьер Крыма - министр финансов РК Ирина Кивико.Школьные инициативы"В рамках школьного инициативного бюджетирования реализуются предложенные школьниками проекты. Участниками определены 8 - 11 классы. На общешкольном голосовании определяется, какой проект будет реализован. Общее число школ в селах – 339, размер субсидии из республиканского бюджета – 350 тысяч рублей, софинансирование со стороны района – не менее 5%" , - пояснила вице-премьер суть программы, которая реализуется в разных субъектах страны с 2018 года, а этой весной пришла в Крым.По словам Кивико, за это время в программе участвовали 204 школы из 14 районов. В голосовании приняли участие 13,5 тысяч школьников, в среднем ребята разработали по три проекта от школы – всего 619 идей."Зеленые" проектыОна также добавила, что Крым в числе других 25 субъектов России приглашен к участию в федеральном проекте – конкурсе школьных и молодежных экологических проектов, который проводится НИИ Минфина с целью формирования нового направления – "Зеленое" инициативное бюджетирование.Также она анонсировала начало нового конкурсного отбора по программе школьного инициативного бюджетирования, - он начинается 30 октября, прием заявок продлится до 7 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Вернуть домоводство в школу: в Крыму оценили инициативуВ России отменят ВПР по иностранным языкам со следующего учебного годаВход в школу по банковским картам в Крыму: депутат оценил инициативу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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