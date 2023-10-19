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В России отменят ВПР по иностранным языкам со следующего учебного года - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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В России отменят ВПР по иностранным языкам со следующего учебного года
В России отменят ВПР по иностранным языкам со следующего учебного года - РИА Новости Крым, 19.10.2023
В России отменят ВПР по иностранным языкам со следующего учебного года
Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам будут отменены. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T06:05
2023-10-19T06:05
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рособрнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам будут отменены. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РИА Новости.При этом, по словам Музаева, работы по другим предметам останутся, однако процедура их проведения для учащихся 11-х классов может измениться, все "до сих пор в порядке обсуждения", но важно сделать максимально удобным формат при подготовке, планировании расписания, отметил он.Ранее сообщалось, что в России определены минимальные баллы единого госэкзамена для поступления в вузы в следующем учебном году.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить в школе "серебро": Минпросвещения предлагает новые условияШкольные оценки детей можно будет смотреть на ГосуслугахЧто нового ожидает родителей и учеников в этом учебном году
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Новости
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РИА Новости Крым
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россия, рособрнадзор, впр, образование в россии, новости, школа, общество
В России отменят ВПР по иностранным языкам со следующего учебного года

Рособрнадзор: в школах отменят ВПР по иностранным языкам со следующего учебного года

06:05 19.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВПР
ВПР - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам будут отменены. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РИА Новости.

"Точно уже мы не будем проводить ВПР по иностранным языкам... Это решение консолидированное, принятое", сказал он на всероссийской встрече с родителями в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

При этом, по словам Музаева, работы по другим предметам останутся, однако процедура их проведения для учащихся 11-х классов может измениться, все "до сих пор в порядке обсуждения", но важно сделать максимально удобным формат при подготовке, планировании расписания, отметил он.
Ранее сообщалось, что в России определены минимальные баллы единого госэкзамена для поступления в вузы в следующем учебном году.
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РоссияРособрнадзорВПРОбразование в РоссииНовостиШколаОбщество
 
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