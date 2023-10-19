https://crimea.ria.ru/20231019/v-rossii-otmenyat-vpr-po-inostrannym-yazykam-so-sleduyuschego-uchebnogo-goda-1132184400.html

В России отменят ВПР по иностранным языкам со следующего учебного года

В России отменят ВПР по иностранным языкам со следующего учебного года - РИА Новости Крым, 19.10.2023

В России отменят ВПР по иностранным языкам со следующего учебного года

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам будут отменены. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T06:05

2023-10-19T06:05

2023-10-19T06:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам будут отменены. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РИА Новости.При этом, по словам Музаева, работы по другим предметам останутся, однако процедура их проведения для учащихся 11-х классов может измениться, все "до сих пор в порядке обсуждения", но важно сделать максимально удобным формат при подготовке, планировании расписания, отметил он.Ранее сообщалось, что в России определены минимальные баллы единого госэкзамена для поступления в вузы в следующем учебном году.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить в школе "серебро": Минпросвещения предлагает новые условияШкольные оценки детей можно будет смотреть на ГосуслугахЧто нового ожидает родителей и учеников в этом учебном году

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рособрнадзор, впр, образование в россии, новости, школа, общество